Dunaújvárosi hozzájárulás a világraszóló sikerhez

Az ORV hagyományosan a szezon utolsó, létszámot tekintve legnagyobb nemzetközi versenye. Mint ahogy sok más sportágban, úgy kajak-kenuban is kezdetben a visegrádi országok versenyzői indultak rajta, pár éve azonban már kiszélesedett a résztvevői kör. Így a csehországi Racicében – ahol az idei felnőtt Eb-t is rendezték – a világ minden pontjáról 42 ország 743 fiatal kajakosa és kenusa áll rajthoz a hétvégén. A megmérettetésen az U15, U16 és az U17-os korosztályokban rendeztek 200, 500 és 1000 méteres számokat. A dunaújvárosi klub, a DKSE szakosztályát három versenyző is képviselte a magyar válogatottban, Bebők Lara és Blényesi Réka, akik Máthé Krisztián tanítványai, illetve Györkő Huba, neki Molnár Gergely az edzője.

A dunaújvárosi szakosztály legjobbjának, Bebők Larának a mérlege: két aranyérem és egy második hely

Fotó: DKSE

Bebők Lara három számban indult, K-1 U16 1000, 500 és 200 méteren. Pénteken ezer egyesben aratott győzelmet nagyot harcolva a belga riválisával, szombaton ötszázon szintén kettejük párharcáról szólt a verseny, amiből ezúttal is Lara jött ki győztesen, míg a vasárnapi zárónapon sprintben egy megbillenéssel is a második helyen ért célba.