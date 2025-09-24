1 órája
Dunaújvárosi hozzájárulás a világraszóló sikerhez
Az Olimpiai Reménységek Versenyén, amelyen negyvenkét ország képviselői vettek részt, a magyar válogatott tagjaként a dunaújvárosi kajak-kenusok is kitettek magukért.
Bebők Lara két aranyéremmel és egy ezüsttel zárt
Fotó: DKSE
Az ORV hagyományosan a szezon utolsó, létszámot tekintve legnagyobb nemzetközi versenye. Mint ahogy sok más sportágban, úgy kajak-kenuban is kezdetben a visegrádi országok versenyzői indultak rajta, pár éve azonban már kiszélesedett a résztvevői kör. Így a csehországi Racicében – ahol az idei felnőtt Eb-t is rendezték – a világ minden pontjáról 42 ország 743 fiatal kajakosa és kenusa áll rajthoz a hétvégén. A megmérettetésen az U15, U16 és az U17-os korosztályokban rendeztek 200, 500 és 1000 méteres számokat. A dunaújvárosi klub, a DKSE szakosztályát három versenyző is képviselte a magyar válogatottban, Bebők Lara és Blényesi Réka, akik Máthé Krisztián tanítványai, illetve Györkő Huba, neki Molnár Gergely az edzője.
Bebők Lara három számban indult, K-1 U16 1000, 500 és 200 méteren. Pénteken ezer egyesben aratott győzelmet nagyot harcolva a belga riválisával, szombaton ötszázon szintén kettejük párharcáról szólt a verseny, amiből ezúttal is Lara jött ki győztesen, míg a vasárnapi zárónapon sprintben egy megbillenéssel is a második helyen ért célba.
Küzdeni tudásból jelesre vizsgáztak, ami világbajnoki ezüstérmet ért
A dunaújvárosi klub többi indulója is kitett magáért
Blényesi Réka két számot indult, K-1 U16 1000 és K-4 U17 500 méteren. Egyéniben lecsúszott ugyan az A döntőről, de a B-t magabiztos, szép versenyzéssel sikerült megnyernie, ezzel tizedik lett ebben a számban. A négyesben Németh Helka (Győr), Lengyel Lili (Kovács Katalin Akadémia) és Bertalan Katalin (KSI) társaságában a hetedik helyen zárt, mindent kiadva magukból.
Györkő Huba C-2 U17 1000 és 500 méteren, illetve C-4 500-on indult volna az előzetes tervek szerint. Az előfutamokból mindenhol kiharcolták az automatikus döntőbe jutást, és C-2 500m-en végül a hatodik helyen végzett párjával. Sajnos később lebetegedett, így se a páros 1000 méterre se a négyesre nem tudott oda állni, más térdelt be helyette a hajóba.
Összességében a magyar fiatalok a négy napos verseny során összesen 38 érmet szereztek, 16 arany-, 12 ezüst- és 10 bronzéremmel zárták a racicei Olimpiai Reménységek Versenyét. Ezzel pedig toronymagasan megnyerték a medáltáblát, a fele annyi elsőséget szerző Brazília és Kanada előtt.
