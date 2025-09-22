szeptember 22., hétfő

Gyász

1 órája

Elhunyt a Dunaújvárosi Kohász korábbi játékosa

Életének 69. évében szombaton elhunyt Hámori László, a Dunaújvárosi Kohász egykori csatára.

Duol.hu

A gyászhírről a PMFC közösségi oldala számolt be hétfőn. Mint írják, Hámori László 1956. december 23-án született, a saját nevelésű támadó pályafutását a PMSC színeiben kezdte, ahol később a felnőtt csapatot is erősítette, miközben ifjúsági válogatottként is szerepelt. Pécsi időszaka alatt mutatkozott be az NB I-ben, majd 1977-ben a Dunaújvárosi Kohász játékosa lett. Itt szintén az élvonalban játszott, az újvárosi együttes színeiben tíz mérkőzésen három gólt szerzett. 

Dunaújvárosi Kohász
Hámori László a Dunaújvárosi Kohász csapatában a felső sor jobb szélés
Forrás: Dunaújváros Stadion Facebook-oldal

Aktív karrierje során később a Honvéd Kossuth KFSE, a Budapesti Honvéd, a Komlói Bányász, a Pécsi BTC, a Kaposvári Rákóczi és a Pécsi VSK együtteseiben is szerepelt.

Múlt héten a Dunaújváros FC korábbi vezetőedzője hunyt el

A múlt héten pedig egy héttel a 63. születésnapja előtt hunyt el Nagy Tibor, aki a kilencvenes évek váci labdarúgó-csapatának kapitányaként 1994-ben bajnoki címet nyert. Később edzőként Dunaújvárosban is dolgozott, 2008 szeptemberében ő lett az NB II nyugati csoportjában szereplő csapat vezetőedzője.

 

 

