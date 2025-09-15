1 órája
Szeretnék megismételni a kiváló eredményt, a Dunaújváros Futsal elkezdi a bajnokságot
Hétfőn este kezdődik az NB II-es futsal bajnokság. A Dunaújváros Futsal 19 órakor itthon rajtol az Asterix Érd ellen az egyetem sportcsarnokában. A rajt előtt Zemankó Zoltán szakosztályvezetővel és Tóth Árpád edzővel beszélgettünk.
Egy kis szerencsével bajnok is lehetett volna a Dunaújváros Futsal az előző szezonban, végül ezüstéremmel zárt. Zemankó Zoltán először erre tekintett vissza. – Természetesen a klub menedzsmentje elégedett volt a szezon végén. Titkon reméltük, hogy az előző évekhez képest jobb eredményt tudunk elérni, de a bajnokság élmezőnyének erőviszonyát tekintve ez valóban kivételes, nagyszerű eredmény volt, amire véleményem szerint rászolgált csapatunk. Sok-sok nehéz és dolgos munkaóra van mögöttünk, de a fényesen csillogó ezüstérem büszkeséggel és jó érzéssel tölt el mindenkit. Köszönjük támogatóinknak, hogy hittek, bíztak bennünk és megteremtették azokat az alapokat, amelyek segítségével nyugodt körülményeken között építkezhettünk.
– Hétfőn kezdődő szeonban elégedett lenne hasonló eredménnyel?
– Változott a bajnokság összetétele az induló csapatok szempontjából. Nehéz megítélni, ki milyen játékerőt fog képviselni. Éppen ezért óvatosan fogalmazunk mi is. Kiváló szakmai munka folyik csapatunknál, reméljük, a sérülések és egyéb nehezítő körülmények elkerülnek majd bennünket és jó eredménnyel tudjuk zárni ezt sorozatot is.
– Mindig fontos volt az utánpótlás gondozása. Hogy állnak létszámmal, edzőkkel?
– Tavaly szakmailag sokat fejlődtek utánpótlás csapataink, sőt egy korosztállyal bővültünk is. Az U19-es együttesünk ezüstérmet nyert, amire nagyon büszkék vagyunk. A szép eredmények a nálunk dolgozó edzők keze munkáját dicsérik. Kirchner Ferenc, Tóth Árpád, Szili Szabolcs és én foglalkozok, foglalkozunk az ifjú titánokkal. Edzéseinknek és hazai mérkőzéseinknek továbbra is a Dunaújvárosi Egyetem csarnoka ad otthont.
A DUE által biztosított feltételek professzionálisak, minden tekintetben a legjobb körülményt jelentik a sportoló gyerekek számára. Örömünkre szolgál, hogy egyre több fiatal választja a futsal sportot, így megfelelő létszámokkal tudunk dolgozni.
– Jó a kapcsolatunk a helyi nagypályás klubbal, melyből reményeink szerint szakmailag mindkét fél profitálni tud.
– A nyári időszak izgalmas része a játékosok vándorlása. A felnőtt gárda stílusos, sikeres csapattá erősödött. Sikerült megtartani mindenkit?
– A játékosok jelentős része maradt a klub kötelékében. Hárman egyéb elfoglaltság miatt nem tudták vállalni a folytatást, pótlásukat igyekeztünk megoldani, így a szurkolók számára ismerős név is megjelent a keretben: Rigó László sok-sok első osztályú mérkőzés után hazatért Dunaújvárosba.
– Ki lesz a csapat edzője?
A szakmai munkáért továbbra is Tóth Árpád fog felelni, aki a tavalyi esztendőben is nagyszerűen irányította és készítette fel a srácokat. Feladataiban egy jól összeszokott stáb segíti, akik mindannyian, kivétel nélkül fontos láncszemei egyesületünknek.
– Újra a Dunaújvárosi Egyetemen játszanak.
– Sokat köszönhetünk a rácalmási sportcsarnok vezetőinek, munkatársainak, akik hétről-hétre nagyszerű körülményeket biztosítottak számunkra a hazai mérkőzéseinken, de visszatérünk otthonunkba, a jelentős felújításon átesett egyetemi sportcsarnokba!
Tóth Árpád, a Dunaújváros Futsal edzője: itthon győzelemmel szeretnénk kezdeni
– Először is gratulálok, hogy ismét elvállalta ezt az irigylésre méltó pozíciót!
– Köszönöm. Nehéz szülés volt, mert három éve vagyok a felnőtt csapat edzője és elgondolkodtam, tudok-e még annyit adni, hogy mindenki elégedett legyen. Végül közösen úgy döntöttünk, hogy próbáljuk meg.
– Hiányzott már a bajnoki sorozat?
– Jobban szeretem a tétmeccseket, mint a monoton edzéseket, és az edzőmeccseket.
– A tavalyi szezon második felére nagyon jó csapatot épített föl. Van változás a keretben?
– Tavaly jól összeálltunk és sikeresek voltunk. Vannak változások a csapatban. Ivacs, Balogh és Kiss sem vállalták az idén, illetve sajnos Cseresnyést megműtötték és legalább fél évre kidőlt.
– Kik az újak és honnét érkeztek?
– Rigó Lacit hoztuk vissza kapuba, őt ugye nem kell bemutatni. Mellette új igazolás Kovács Zsolt, aki szintén városi és most kezdi a futsalt. Kispályán illetve nagypályán viszont már rengeteg mérkőzés van a lábában. Péter Norbit pedig az ifiből hoztuk fel, nagy tehetség, de rengeteg munka vár még rá.
– Sikerült felkészülési mérkőzéseket játszani? Elégedett a látottakkal?
Sajnos a felkészülésünkkel nem vagyok elégedett, elég későn álltunk össze és ezáltal már nehéz volt edzőmeccset lekötni. Sajnos egy alkalom alapján nem tudom lemérni hol tartunk, az edzések pedig nem adnak pontos visszaigazolást.
– Változtak a csoportunk erőviszonyai?
– Szerintem kiegyenlítettebb lett, több jó csapattal. Igazából bárki odaérhet a felsőházra, ott pedig ugye kezdődik minden elölről.
– Mit vár a nyitó mérkőzéstől?
– Hazai pályán mindenképpen győzelemmel szeretnénk kezdeni a szezont, ami nem lesz egyszerű, mert az Asterix nagyon kellemetlen ellenfél. Várjuk a szurkolókat, hogy ők legyenek a plusz emberek, akik belehajszolnak minket a győzelembe!
Szerettek volna érmesek lenni, mert nem tudni, mit hoz a jövő