Szeretnék megismételni a kiváló eredményt, a Dunaújváros Futsal elkezdi a bajnokságot

Egy kis szerencsével bajnok is lehetett volna a Dunaújváros Futsal az előző szezonban, végül ezüstéremmel zárt. Zemankó Zoltán először erre tekintett vissza. – Természetesen a klub menedzsmentje elégedett volt a szezon végén. Titkon reméltük, hogy az előző évekhez képest jobb eredményt tudunk elérni, de a bajnokság élmezőnyének erőviszonyát tekintve ez valóban kivételes, nagyszerű eredmény volt, amire véleményem szerint rászolgált csapatunk. Sok-sok nehéz és dolgos munkaóra van mögöttünk, de a fényesen csillogó ezüstérem büszkeséggel és jó érzéssel tölt el mindenkit. Köszönjük támogatóinknak, hogy hittek, bíztak bennünk és megteremtették azokat az alapokat, amelyek segítségével nyugodt körülményeken között építkezhettünk.

Zemankó Zoltán a Dunaújváros Futsal szakosztályvezetője

Fotó: DF

– Hétfőn kezdődő szeonban elégedett lenne hasonló eredménnyel?

– Változott a bajnokság összetétele az induló csapatok szempontjából. Nehéz megítélni, ki milyen játékerőt fog képviselni. Éppen ezért óvatosan fogalmazunk mi is. Kiváló szakmai munka folyik csapatunknál, reméljük, a sérülések és egyéb nehezítő körülmények elkerülnek majd bennünket és jó eredménnyel tudjuk zárni ezt sorozatot is.

– Mindig fontos volt az utánpótlás gondozása. Hogy állnak létszámmal, edzőkkel?

– Tavaly szakmailag sokat fejlődtek utánpótlás csapataink, sőt egy korosztállyal bővültünk is. Az U19-es együttesünk ezüstérmet nyert, amire nagyon büszkék vagyunk. A szép eredmények a nálunk dolgozó edzők keze munkáját dicsérik. Kirchner Ferenc, Tóth Árpád, Szili Szabolcs és én foglalkozok, foglalkozunk az ifjú titánokkal. Edzéseinknek és hazai mérkőzéseinknek továbbra is a Dunaújvárosi Egyetem csarnoka ad otthont.

A DUE által biztosított feltételek professzionálisak, minden tekintetben a legjobb körülményt jelentik a sportoló gyerekek számára. Örömünkre szolgál, hogy egyre több fiatal választja a futsal sportot, így megfelelő létszámokkal tudunk dolgozni.

– Jó a kapcsolatunk a helyi nagypályás klubbal, melyből reményeink szerint szakmailag mindkét fél profitálni tud.

– A nyári időszak izgalmas része a játékosok vándorlása. A felnőtt gárda stílusos, sikeres csapattá erősödött. Sikerült megtartani mindenkit?

– A játékosok jelentős része maradt a klub kötelékében. Hárman egyéb elfoglaltság miatt nem tudták vállalni a folytatást, pótlásukat igyekeztünk megoldani, így a szurkolók számára ismerős név is megjelent a keretben: Rigó László sok-sok első osztályú mérkőzés után hazatért Dunaújvárosba.