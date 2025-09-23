szeptember 23., kedd

Futsal

59 perce

Hátrányát megfordította és nagy csatában nyert a Dunaújváros – galériával

Címkék#Dunaújvárosi Egyetem#Dunaújváros Futsal#Todor Pet Bau Team Kft#bajnokság#siker

A férfi futsal NB II nyugati csoport 2. fordulójában a DF ismét hazai pályán lépett pályára. A Dunaújváros Futsal végül nagy csatában nyert a Todor-Pet Bau Team ellen.

Balogh Tamás

A sikerrel megvívott bajnoki nyitány után hétfőn este ismét a Dunaújvárosi Egyetem sportcsarnokában lépett pályára a Dunaújváros Futsal együttese. Ezúttal is bízva a hazai pályában, illetve saját magukban, hogy újabb három ponttal gazdagodnak.

Dunaújváros Futsal
A Dunaújváros Futsal második győzelmét is elkönyvelhette
Fotó: Horváth László

Dunaújváros Futsal - Todor-Pet Bau Team 2-1 (0-0)
DF: Rigó - Szili, Varga, Németh, Kovács. Csere: Csányi, Péter, Nagy, Puskás, Vincze.
Gólszerző: Varga 30. p.F, Kovács 39. p. ill. Fülöp 25. 

Dunaújváros Futsal - Todor-Pet Bau Team bajnoki mérkőzés

Fotók: Horváth László

A Dunaújváros Futsalnak önbizalmat adhat a siker

Tóth Árpád az újvárosi csapat edzője így értékelte a látottakat: – Nagyon izgalmas meccs volt. Dicséret illeti az ellenfelet, mert zártan védekeztek és nagyon nehéz volt őket megbontani. Az én csapatomat is meg kell, mert hátrányból fordítottak. Rengeteget tettünk érte, hogy így alakuljon az állás. Döntő volt, hogy (0-1) után gyorsan jöjjön az egyenlítő gól. A végére elfáradtak ugyan a vendégek, de azért mi sem voltunk már frissek.

Kovács Zsolt szerencsére megvillant és csodálatos gólt rúgott, büszke lehet rá, mert ez egy győztes találat volt, amivel segített a csapatnak.

– A végén az öt a négy elleni játéknak is megtaláltuk az ellenszerét. Nyertünk és ez a legfontosabb, ami önbizalmat adhat a jövő hétre, amikor még nehezebb ellenfél, az Airnergy FC érkezik hozzánk.

 

