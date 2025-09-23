59 perce
Hátrányát megfordította és nagy csatában nyert a Dunaújváros – galériával
A férfi futsal NB II nyugati csoport 2. fordulójában a DF ismét hazai pályán lépett pályára. A Dunaújváros Futsal végül nagy csatában nyert a Todor-Pet Bau Team ellen.
A sikerrel megvívott bajnoki nyitány után hétfőn este ismét a Dunaújvárosi Egyetem sportcsarnokában lépett pályára a Dunaújváros Futsal együttese. Ezúttal is bízva a hazai pályában, illetve saját magukban, hogy újabb három ponttal gazdagodnak.
Dunaújváros Futsal - Todor-Pet Bau Team 2-1 (0-0)
DF: Rigó - Szili, Varga, Németh, Kovács. Csere: Csányi, Péter, Nagy, Puskás, Vincze.
Gólszerző: Varga 30. p.F, Kovács 39. p. ill. Fülöp 25.
Dunaújváros Futsal - Todor-Pet Bau Team bajnoki mérkőzésFotók: Horváth László
A Dunaújváros Futsalnak önbizalmat adhat a siker
Tóth Árpád az újvárosi csapat edzője így értékelte a látottakat: – Nagyon izgalmas meccs volt. Dicséret illeti az ellenfelet, mert zártan védekeztek és nagyon nehéz volt őket megbontani. Az én csapatomat is meg kell, mert hátrányból fordítottak. Rengeteget tettünk érte, hogy így alakuljon az állás. Döntő volt, hogy (0-1) után gyorsan jöjjön az egyenlítő gól. A végére elfáradtak ugyan a vendégek, de azért mi sem voltunk már frissek.
Kovács Zsolt szerencsére megvillant és csodálatos gólt rúgott, büszke lehet rá, mert ez egy győztes találat volt, amivel segített a csapatnak.
– A végén az öt a négy elleni játéknak is megtaláltuk az ellenszerét. Nyertünk és ez a legfontosabb, ami önbizalmat adhat a jövő hétre, amikor még nehezebb ellenfél, az Airnergy FC érkezik hozzánk.
Szeretnék megismételni a kiváló eredményt, a Dunaújváros Futsal elkezdi a bajnokságot