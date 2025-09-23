Hátrányát megfordította és nagy csatában nyert a Dunaújváros – galériával

A Dunaújváros Futsalnak önbizalmat adhat a siker

Tóth Árpád az újvárosi csapat edzője így értékelte a látottakat: – Nagyon izgalmas meccs volt. Dicséret illeti az ellenfelet, mert zártan védekeztek és nagyon nehéz volt őket megbontani. Az én csapatomat is meg kell, mert hátrányból fordítottak. Rengeteget tettünk érte, hogy így alakuljon az állás. Döntő volt, hogy (0-1) után gyorsan jöjjön az egyenlítő gól. A végére elfáradtak ugyan a vendégek, de azért mi sem voltunk már frissek.

Kovács Zsolt szerencsére megvillant és csodálatos gólt rúgott, büszke lehet rá, mert ez egy győztes találat volt, amivel segített a csapatnak.

– A végén az öt a négy elleni játéknak is megtaláltuk az ellenszerét. Nyertünk és ez a legfontosabb, ami önbizalmat adhat a jövő hétre, amikor még nehezebb ellenfél, az Airnergy FC érkezik hozzánk.