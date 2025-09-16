Asterix varázsitala sem segített Dunaújvárosban

Érthető módon a közönség részéről nagy várakozás előzte meg a Dunaújvárosi Egyetem sportcsarnokában rendezett szezonkezdő mérkőzést. A két megújult kerettel pályára lépő csapat bizonyítani akart és egy jó kezdésben reménykedett. Az első félidőben a Dunaújváros Futsal vette kezébe a kezdeményezést, ami már a negyedik percben eredményt is hozott, Varga belőtte csapata szezonbeli első találatát. Az Asterix sem tétlenkedett, fölvette a hazaiak ritmusát és igyekeztek veszélyeztetni az „újonc” Rigó László kapuját, aki már sok sikeres szezont húzott le régi-új csapatában. Az Érd egy sor támadással folytatta a küzdelmet, de a hazai védelem kiválóan szűrte meg azokat. Mi több, Szili is betalált, de látva a harcos érdiek akarását, kár lett volna elbizakodni a szünetre.

A Dunaújváros Futsal remek győzelemmel kezdett

Fotó: Balogh Tamás

A térfélcsere után a folytatáshoz némi késedelemmel érkezett ki az Aszterix, amiből biztosra vettük, hogy Baranyai Pál nem ment el szó nélkül a csapata eredménytelensége mellett. Ebben a játékrészben a sporik voltak a legaktívabbak, hiszen a rendkívül sok fault miatt, percenként biztos megállították a játékot.

A Dunaújváros játéka jól megkomponált, és nem elkiabálva a dolgot, elég sokat ígérő volt tudatos védekezésük. Varga stílusosan, Fekete és Németh óriási tűzzel tette a dolgát. Megnyugtató volt Csányi kiegyensúlyozottsága Szili pedig szép csöndesen meglőtte további két gólját.

A hajrára is jutott tapsolni való, hiszen Németh is lőtt egy szép gólt. A végére kicsit meglassult a DF, a túlfűtötté vált hangulatot tovább feszítette a vendégek 39. percben elvégzett kisbüntetője, amit Szarvas óriási erővel bombázott a kapura, amit ugyan Rigó elért, de róla a hálóba vágódott a labda.