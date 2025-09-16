1 órája
Asterix varázsitala sem segített Dunaújvárosban
A férfi futsal NB II nyugati csoportjának küzdelmei hétfőn rajtoltak. A Dunaújváros Futsal hazai pályán magabiztos győzelemmel kezdett az Asterix Érd ellen.
Érthető módon a közönség részéről nagy várakozás előzte meg a Dunaújvárosi Egyetem sportcsarnokában rendezett szezonkezdő mérkőzést. A két megújult kerettel pályára lépő csapat bizonyítani akart és egy jó kezdésben reménykedett. Az első félidőben a Dunaújváros Futsal vette kezébe a kezdeményezést, ami már a negyedik percben eredményt is hozott, Varga belőtte csapata szezonbeli első találatát. Az Asterix sem tétlenkedett, fölvette a hazaiak ritmusát és igyekeztek veszélyeztetni az „újonc” Rigó László kapuját, aki már sok sikeres szezont húzott le régi-új csapatában. Az Érd egy sor támadással folytatta a küzdelmet, de a hazai védelem kiválóan szűrte meg azokat. Mi több, Szili is betalált, de látva a harcos érdiek akarását, kár lett volna elbizakodni a szünetre.
A térfélcsere után a folytatáshoz némi késedelemmel érkezett ki az Aszterix, amiből biztosra vettük, hogy Baranyai Pál nem ment el szó nélkül a csapata eredménytelensége mellett. Ebben a játékrészben a sporik voltak a legaktívabbak, hiszen a rendkívül sok fault miatt, percenként biztos megállították a játékot.
A Dunaújváros játéka jól megkomponált, és nem elkiabálva a dolgot, elég sokat ígérő volt tudatos védekezésük. Varga stílusosan, Fekete és Németh óriási tűzzel tette a dolgát. Megnyugtató volt Csányi kiegyensúlyozottsága Szili pedig szép csöndesen meglőtte további két gólját.
A hajrára is jutott tapsolni való, hiszen Németh is lőtt egy szép gólt. A végére kicsit meglassult a DF, a túlfűtötté vált hangulatot tovább feszítette a vendégek 39. percben elvégzett kisbüntetője, amit Szarvas óriási erővel bombázott a kapura, amit ugyan Rigó elért, de róla a hálóba vágódott a labda.
Tóth Árpád a DF edzője így értékelt:
Ez volt az első meccsünk, de nagyon egyben voltunk, fegyelmezetten tettük a dolgunkat és megérdemelten tartottuk itthon a három pontot. Sokat kellett tenni érte.
– Úgy működtünk, ahogy elterveztük, ezért jöttek a góljaink. Fegyelmezetten védekeztünk, egy-két kisiklásunk volt csupán. A meccs végére kicsit elfáradtunk, de az összkép teljesen pozitív lett. Egységesek voltunk. Senki sem helyezte magát a többiek elé.
A Dunaújváros Futsal erősebb, mi még nem futsalozunk
Baranyai Pál az Asterix Érd edzője: – Megpróbáltuk az Újvárosnak nehézzé tenni a meccset, de látszik rajtuk, ők már régóta együtt vannak.
Jelenleg jobb játékerőt képviselnek nálunk, de reméljük, hogy jövőre már mi is tudunk egy jó mérkőzést játszani!
– Mi még nem futsalozunk, csak „ösztönfocit" játszunk. Vannak tehetséges játékosaink, akik meg fogják ezt tanulni.
Csányi Dávid a DF csapatkapitánya: – Magabiztos játékkal, jól indítottuk a szezont. A felkészülésünk nem lett az igazi, ezért a végére kicsit elfáradtunk.
Úgy alakult a sorsolásunk, hogy az első három meccsünket itthon játsszuk. Azokat szeretnénk behúzni és kilenc ponttal már magabiztosan folytathatjuk a bajnokságot.
– De, nem lesz egyszerú, mert alaposan átrendeződött a mezőny és a csoportunkban is olyanok kerültek, akik igazi „sötét lónak” nevezhetők, semmit sem tudunk róluk.
Szili Szabolcs három gólt vágott. – Úgy éreztem, hogy „megérkeztünk”! Igaz, hogy nem olyan volt a felkészülésünk, mint amilyet terveztünk, de végre csapatként működtünk. Újult erővel álltunk bele a játékba. Teljes mértékben elégedett vagyok a játékunkkal. És most végre a Szili Szabiéval is. Remélem, a továbbiakban is így folytatjuk!