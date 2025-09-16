szeptember 16., kedd

Edit névnap

18°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Futsal

1 órája

Asterix varázsitala sem segített Dunaújvárosban

Címkék#Dunaújvárosi Egyetem#Dunaújváros Futsal#Asterix Érd#bajnokság#NB II#győzelem

A férfi futsal NB II nyugati csoportjának küzdelmei hétfőn rajtoltak. A Dunaújváros Futsal hazai pályán magabiztos győzelemmel kezdett az Asterix Érd ellen.

Balogh Tamás

Érthető módon a közönség részéről nagy várakozás előzte meg a Dunaújvárosi Egyetem sportcsarnokában rendezett szezonkezdő mérkőzést. A két megújult kerettel pályára lépő csapat bizonyítani akart és egy jó kezdésben reménykedett. Az első félidőben a Dunaújváros Futsal vette kezébe a kezdeményezést, ami már a negyedik percben eredményt is hozott, Varga belőtte csapata szezonbeli első találatát. Az Asterix sem tétlenkedett, fölvette a hazaiak ritmusát és igyekeztek veszélyeztetni az „újonc” Rigó László kapuját, aki már sok sikeres szezont húzott le régi-új csapatában. Az Érd egy sor támadással folytatta a küzdelmet, de a hazai védelem kiválóan szűrte meg azokat. Mi több, Szili is betalált, de látva a harcos érdiek akarását, kár lett volna elbizakodni a szünetre.

Dunaújváros Futsal
A Dunaújváros Futsal remek győzelemmel kezdett
Fotó: Balogh Tamás

A térfélcsere után a folytatáshoz némi késedelemmel érkezett ki az Aszterix, amiből biztosra vettük, hogy Baranyai Pál nem ment el szó nélkül a csapata eredménytelensége mellett. Ebben a játékrészben a sporik voltak a legaktívabbak, hiszen a rendkívül sok fault miatt, percenként biztos megállították a játékot. 

A Dunaújváros játéka jól megkomponált, és nem elkiabálva a dolgot, elég sokat ígérő volt tudatos védekezésük. Varga stílusosan, Fekete és Németh óriási tűzzel tette a dolgát. Megnyugtató volt Csányi kiegyensúlyozottsága Szili pedig szép csöndesen meglőtte további két gólját.

A hajrára is jutott tapsolni való, hiszen Németh is lőtt egy szép gólt. A végére kicsit meglassult a DF, a túlfűtötté vált hangulatot tovább feszítette a vendégek 39. percben elvégzett kisbüntetője, amit Szarvas óriási erővel bombázott a kapura, amit ugyan Rigó elért, de róla a hálóba vágódott a labda.

Tóth Árpád a DF edzője így értékelt:

Ez volt az első meccsünk, de nagyon egyben voltunk, fegyelmezetten tettük a dolgunkat és megérdemelten tartottuk itthon a három pontot. Sokat kellett tenni érte.

 – Úgy működtünk, ahogy elterveztük, ezért jöttek a góljaink. Fegyelmezetten védekeztünk, egy-két kisiklásunk volt csupán. A meccs végére kicsit elfáradtunk, de az összkép teljesen pozitív lett. Egységesek voltunk. Senki sem helyezte magát a többiek elé.

Fotó: Balogh Tamás

A Dunaújváros Futsal erősebb, mi még nem futsalozunk

Baranyai Pál az Asterix Érd edzője: – Megpróbáltuk az Újvárosnak nehézzé tenni a meccset, de látszik rajtuk, ők már régóta együtt vannak.

Jelenleg jobb játékerőt képviselnek nálunk, de reméljük, hogy jövőre már mi is tudunk egy jó mérkőzést játszani!

– Mi még nem futsalozunk, csak „ösztönfocit" játszunk. Vannak tehetséges játékosaink, akik meg fogják ezt tanulni.

Csányi Dávid a DF csapatkapitánya: – Magabiztos játékkal, jól indítottuk a szezont. A felkészülésünk nem lett az igazi, ezért a végére kicsit elfáradtunk. 

Úgy alakult a sorsolásunk, hogy az első három meccsünket itthon játsszuk. Azokat szeretnénk behúzni és kilenc ponttal már magabiztosan folytathatjuk a bajnokságot.

– De, nem lesz egyszerú, mert alaposan átrendeződött a mezőny és a csoportunkban is olyanok kerültek, akik igazi „sötét lónak” nevezhetők, semmit sem tudunk róluk.

Szili Szabolcs három gólt vágott. – Úgy éreztem, hogy „megérkeztünk”! Igaz, hogy nem olyan volt a felkészülésünk, mint amilyet terveztünk, de végre csapatként működtünk. Újult erővel álltunk bele a játékba. Teljes mértékben elégedett vagyok a játékunkkal. És most végre a Szili Szabiéval is. Remélem, a továbbiakban is így folytatjuk!

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu