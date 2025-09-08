szeptember 8., hétfő

Labdarúgás

3 órája

Parázs hangulatú összecsapás után nem hirdettek győztest – galériával, videóval

Címkék#Dunaújváros FC#NB III#Nagykanizsa#labdarúgás#rangadó

Az NB III dél-nyugati csoport 7. fordulójában a DFC labdarúgócsapata vasárnap a Nagykanizsát fogadta. A parázs hangulatú rangadó döntetlen lett úgy, hogy a Dunaújváros FC hatvan percig emberhátrányban volt.

Gallai Péter

A dunaújvárosiak keretéből sérülés miatt Vogyicska Bálint, Kis Balázs és Vörös Tamás hiányzott a rangadóról, amit a második és negyedik helyezett vívott. A találkozó első perceiben a Dunaújváros FC uralta a játékot. A második percben Balogh Bence Benitót könyökölték le a tizenhatos előterében. A tizennyolc méteres szabadrúgást Gránicz végezte el, de lövése megpattant a sorfalon. A negyedik percben Tapiska utolsó emberként szabálytalankodott, a játékvezető ezért kiállította. Ettől kezdve természetesen egy „másik” meccs kezdődött. A védelem stabilizálására érkezett Molnár, aki hamar felvette a ritmust. A kanizsaiak elsősorban a szélekről belőtt labdákkal kísérleteztek, de ezeket a házigazdák rendre semlegesítették. 

Dunaújváros FC
Fotó: Horváth László

A szünetben a vendégek szakvezetője hármas cserével próbálta frissíteni a csapatát, de a játék képe nem igazán változott. A 69. percben a reklamáló Ekker is a kiállítás sorsára jutott, így egyforma létszámmal folytatódott a küzdelem. Az újvárosiak a hajrában néhány alkalommal eljutottak a vendégek tizenhatosáig, de csupán Bata lövése jelentett igazi gólveszélyt. Összességében elmondható, hogy a hatvanöt percet emberhátrányban futballozó hazaiak megérdemelten szerezték meg az egyik bajnoki pontot a tavalyi bajnok ellen.

Képgaléria

DFC - Nagykanizsa labdarúgó mérkőzés

Fotók: Horváth László

A Dunaújváros FC elégedett lehet az egy ponttal

DFC – Nagykanizsa 0-0
DFC: Bolla – Molnár T., Tapiska, Lakatos Cs., Pintér M., Adács, Bata, Balogh B. (Tóth Á. a 63. p.), Dobos Á., Gránicz (Molnár B. a 10. p.), Székely B. (Szepessy R. a 63. p.). Vezetőedző: Gróf András.
Nagykanizsa: Mészáros – Szanyi, Vékony, Nemes (Varga D. a 76. p., Baglady, Ekker, Lőrincz A. (Horváth B. a 46. p.), Lőrincz B., Godzsajev, Vajda R. (János N. a 46. p., Dragóner F. (Cserkuti-Németh a 46. p.). Vezetőedző: Gabala Krisztián.

Gróf András: – Ígéretesen kezdtük a találkozót, de a buta kiállítást követően védekezésre kényszerültünk. Ezt azonban rendkívül fegyelmezetten tettük, hiszen az ellenfél csak elvétve okozott gondot a kapunk előterében. 

Szerettünk volna három pontot szerezni, de a körülmények alakulása miatt elégedettek lehetünk az eggyel is.

A forduló további eredményei: Ferencvárosi TC II - Iváncsa KSE 2-3, Paksi FC II - Dombóvári FC 2-1, MTK Budapest II - Érdi VSE 2-1, Szekszárdi UFC - BFC, Siófok 3-1, Majosi SE - Kaposvári Rákóczi FC 4-5, Pénzügyőr SE - PTE-PEAC 3-2, Pécsi MFC - Greenplan Balatonlelle 0-1.

A bajnokság állása

 

 

