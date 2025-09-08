Parázs hangulatú összecsapás után nem hirdettek győztest – galériával, videóval

A dunaújvárosiak keretéből sérülés miatt Vogyicska Bálint, Kis Balázs és Vörös Tamás hiányzott a rangadóról, amit a második és negyedik helyezett vívott. A találkozó első perceiben a Dunaújváros FC uralta a játékot. A második percben Balogh Bence Benitót könyökölték le a tizenhatos előterében. A tizennyolc méteres szabadrúgást Gránicz végezte el, de lövése megpattant a sorfalon. A negyedik percben Tapiska utolsó emberként szabálytalankodott, a játékvezető ezért kiállította. Ettől kezdve természetesen egy „másik” meccs kezdődött. A védelem stabilizálására érkezett Molnár, aki hamar felvette a ritmust. A kanizsaiak elsősorban a szélekről belőtt labdákkal kísérleteztek, de ezeket a házigazdák rendre semlegesítették.

Fotó: Horváth László

A szünetben a vendégek szakvezetője hármas cserével próbálta frissíteni a csapatát, de a játék képe nem igazán változott. A 69. percben a reklamáló Ekker is a kiállítás sorsára jutott, így egyforma létszámmal folytatódott a küzdelem. Az újvárosiak a hajrában néhány alkalommal eljutottak a vendégek tizenhatosáig, de csupán Bata lövése jelentett igazi gólveszélyt. Összességében elmondható, hogy a hatvanöt percet emberhátrányban futballozó hazaiak megérdemelten szerezték meg az egyik bajnoki pontot a tavalyi bajnok ellen.

