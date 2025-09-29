56 perce
Miinden tekintetben ötös dunaújvárosi teljesítmény – galériával, videóval
Az NB III dél-nyugati csoport kilencedik fordulójában a DFC labdarúgócsapata vasárnap a BFC Siófokot fogadta. A Dunaújváros magabiztos teljesítménnyel ötgólos győzelmet aratott.
A mérkőzés előtt a Dunaújváros FC vezetői megemlékeztek a hatvan évvel ezelőtt NB II-es bajnoki címet nyerő, NB I-be jutó együttesről. A köszöntőn részt vett Csepecz Ferenc a legendás csapat egykori játékosa is. Majd útjára indult a labda, hazai fölénnyel indult a fontos találkozó, ami a 24. percben érett góllá. Dobos oldalról belőtt szabadrúgását Molnár fejelte a kapuba. A folytatásban bátrabbak lettek a vendégek, de jól működött az újvárosi védelem.
A szünet után hamar újabb gólt értek el a házigazdák. A 49. percben Gránicz remek átadásával Tóth lépett ki a siófoki védők között és okosan gurított a hálóba. A 60. percben a mélységből induló Pintér futotta le a vendégek védelmét majd a kifutó kapus mellett lőtte be a harmadik találatot. Húsz perccel később Molnár jobb oldali szabadrúgását Tapiska fejelte a hosszú sarokba. Két perc múlva megfogyatkoztak a vendégek, a játékvezetőt megsértő Hutvágner kapus kapott pirosat. Az eset miatt a tizenhatoson belül megítélt közvetett szabadrúgást Székely lőtte kapufára, a kipattanót Fehér bombázta a jobb felső sarokba.
Dunaújváros FC - BFC Siófok labdaúgó mérkőzésFotók: Horváth László
DFC – BFC Siófok 5-0 (1-0)
DFC: Bolla – Molnár T., Tapiska, Molnár B. (Dorogi R. a 69. p.), Pintér M., Adács, Bata, Balogh B. (Székely B. a 60. p.), Dobos Á. (Hegedűs K. a 77. p.), Gránicz (Vogyicska a 60. p.), Tóth Á. (Fehér Sz. a 69. p.). Vezetőedző: Gróf András.
Gróf András: – A második félidő eredményes játékának köszönhetően egyértelmű győzelmet arattunk. Érdekesség, hogy három gólt is védő szerzett.
- A forduló további eredményei: PMFC - Kaposvár 1-0, FTC II - Balatonlelle 3-1, Paks II - Iváncsa 0-3, Szekszárd – Majos 1-0, Érd - PTE-PEAC 2-0, Pénzügyőr - Nagykanizsa 1-2, MTK II - Dombóvár 4-0.
A bajnokság állása, a Dunaújváros FC a negyedik
