Miinden tekintetben ötös dunaújvárosi teljesítmény – galériával, videóval

A mérkőzés előtt a Dunaújváros FC vezetői megemlékeztek a hatvan évvel ezelőtt NB II-es bajnoki címet nyerő, NB I-be jutó együttesről. A köszöntőn részt vett Csepecz Ferenc a legendás csapat egykori játékosa is. Majd útjára indult a labda, hazai fölénnyel indult a fontos találkozó, ami a 24. percben érett góllá. Dobos oldalról belőtt szabadrúgását Molnár fejelte a kapuba. A folytatásban bátrabbak lettek a vendégek, de jól működött az újvárosi védelem.

Pintér Mátéék nyomát bottal üthette a Siófok, a Dunaújváros FC magabiztosan győzött

Fotó: Horváth László

A szünet után hamar újabb gólt értek el a házigazdák. A 49. percben Gránicz remek átadásával Tóth lépett ki a siófoki védők között és okosan gurított a hálóba. A 60. percben a mélységből induló Pintér futotta le a vendégek védelmét majd a kifutó kapus mellett lőtte be a harmadik találatot. Húsz perccel később Molnár jobb oldali szabadrúgását Tapiska fejelte a hosszú sarokba. Két perc múlva megfogyatkoztak a vendégek, a játékvezetőt megsértő Hutvágner kapus kapott pirosat. Az eset miatt a tizenhatoson belül megítélt közvetett szabadrúgást Székely lőtte kapufára, a kipattanót Fehér bombázta a jobb felső sarokba.