Helyi sport

55 perce

Dunaújváros másodszorra sem hibázott

Címkék#Dunaújváros FC#női labdarúgás#Zalaegerszegi TE#győzelem

A labdarúgó női NB II nyugati csoportjában a Dunaújváros FC együttese vasárnap itthon a hajrában szerzett gólokkal múlta felül a Zalaegerszegi TE csapatát

Gróf András

A Dunaújváros FC együttese sikerével továbbra is holtversenyben az élen áll.

DFC – Zalaegerszegi TE 3-1 (0-0)
DFC: Váradi (Regős a 46. p.) – Jakab-Kakuszi (Nagy A. a 86. p.), Szakállas (Marczell P. a 86. p.), Németh F., Sárkány Bettina (Bálint a 62. p.), Vojnity, Szabó A., Csamangó, Ranyhóczki, Farkas L., Véninger (Hegedűs N. a 90. p.). Vezetőedző: Vígh György.
Góllövő: Németh F. (71. p.), Véninger (78. p.), Szabó A. (83. p.), illetve Széplaki (86. p.).

A bajnokság jelenlegi állása: 1. FC Nagykanizsa 6 pont, 2. Dunaújváros FC 6 pont, 3. Zalaegerszegi TE 3 pont, 4. VSC 2015 Veszprém 3 pont, 5. Pápai LC 3 pont, 6. Fehérvár FC 3 pont, 7. Paksi SE 0 pont, 8. Soproni Egyetem 0 pont, 9. Pécsi VSK 0 pont.

A dunaújvárosiak legközelebb a velük holtversenyben élen álló Nagykanizsával játszanak rangadót szombaton idegenben. 

