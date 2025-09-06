A bajnok érkezik Dunaújvárosba, nagy rangadó várható

A bajnoki tabella negyedik és második helyén álló csapatok összecsapása mindenképpen rangadónak számít. Hat fordulót követően egyetlen pont a különbség a két együttes között, így egyik fél sem mehet biztosra. Az iváncsai remek győzelmet követően a Dunaújváros FC vezetőedzője, Gróf András ezúttal is nagy küzdelmet vár.

A még veretlen és negyedik helyen álló Dunaújváros FC a másodikat fogadja

A Dunaújváros FC eredménysora tisztelet parancsoló

– A csoport bajnoka elleni összecsapás mindig különös fontosságú. Pláne, ha az idei szezonban is kiemelkedően teljesítenek.

Tisztában vagyunk az ellenfelünk erényeivel, de ismerjük a saját erősségeinket is. Kérdés, hogy melyik fél tudja majd jobban érvényesíteni az akaratát a vasárnapi összecsapáson.

Az FC Nagykanizsa vezetőedzője, Gabala Krisztián a Pécsi MFC elleni hazai egygólos siker után a Dunaújvárosban sem számít könnyű mérkőzésre:

Olyan eredménysor áll a Dunaújváros mögött, ami tiszteletet parancsoló. Még nem kaptak ki, két döntetlenük van, a múlt héten pedig nagyszerű győzelmet arattak Iváncsán, ami megint csak óvatosságra int minket.

– Azt gondolom, hogy kellőképpen felkészültünk belőlük, látok hibapontot a játékukban, de mindenképpen egy újabb nehéz feladat vár ránk, amit szeretnénk pozitívan megoldani.

A forduló további párosítása: Ferencvárosi TC II - Iváncsa KSE, Paksi FC II - Dombóvári FC, MTK Budapest II - Érdi VSE, Szekszárdi UFC - BFC Siófok, Majosi SE - Kaposvári Rákóczi FC, Pénzügyőr SE - PTE-PEAC, Pécsi MFC - Greenplan Balatonlelle.