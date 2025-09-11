szeptember 11., csütörtök

Utánpótlás

2 órája

Ötvenszázalékos dunaújvárosi mérleg

Címkék#DPASE#utánpótlás-válogatott#labdarúgás

Az elmúlt hétvégén elkezdődött a 2025/2026. évi bajnoki szezon a Dunaújváros PASE korosztályos labdarúgócsapatai számára.

Gróf András

A dunaújvárosiak ötvenszázalékos teljesítménnyel zárták a nyitó kört, ahol a DPASE minden korosztálya pályára lépett, a legidősebbtől a legfiatalabbig.

Regionális U19 alap, középnyugati csoport:

Kelen Talents – DPASE 4-1 (2-1)
DPASE: Varga M. – Bognár Zs., Vagyóczki R. (Fazekas), Dorony (Garbacz B.), Szurma M. (Kákonyi), Mácsfalvi (Mizser), Pukánszky (Krajcsovics), Lendvai, Horváth M., Morva P. (Kecskés), Rauf (Varga N.). Vezetőedző: Facskó József.

Regionális U17 alap, délnyugati csoport:

LUA Baja – DPASE 2-1 (1-0)
DPASE: Király – Bényei (Tóth N.), Bán M., Szulik (Kozma P.), Terebessy, Zemankó (Varga K.), Nyerusai, Deák, Schelbauer, Balogh B., Szűcs B. Vezetőedző: Éliás Zsolt.

Regionális U16 alap, délnyugati csoport:

Kaposvölgye LUE – DPASE 1-3 (1-2)
DPASE: Cziráki (Sipos) – Tihanyi S. (Domokos), Tepszics, Belák, Schön, Farkas-Zágoni, Csáki (Kanyó), Csikós B. (Hegedűs M.), Kiss R., Kovács K., Csizmadia. Vezetőedző: Sári Márk.

Regionális U14 alap, délnyugati csoport:

DPASE – LUA Baja 4-0 (3-0)
DPASE: Gyárfás – Hegedűs B., Vigh M., Bezerédi, Kerekes, Páger, Retek Z., Tóth B., Hapupka, Major (Jónás), Zdravkov. Vezetőedző: Miskovicz Bálint.

Regionális U13 közép A-csoport:

KISE - Dunaújváros PASE 2-1 (1-1)
DPASE: Németh E. – Rácz Vilmos, Bognár K., Rácz Vince, Bogdán, Hromek, Boldis, Kun T., Balás. Csere: Varga M., Anderkó. Vezetőedző: Molnár Gábor.

Regionális U12 közép A-csoport:

KISE  - DPASE 1-3 (1-1)
DPASE: Böjti – Gere, Bak V., Csólig, Polányi, Peresztényi, Málint, Demlyén, Vigh-Vörös. Csere: Zorics. Vezetőedző: Molnár Gábor.

