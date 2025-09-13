1 órája
A DKSE tornászai világbajnoki főpróbán és válogatón
A magyar női tornász-válogatott számára a szombathelyi világkupa egyszerre főpróba és válogató lesz az októberi vb-re. A DKSE kiválóságai is a szerekhez lépnek.
Mayer Gréta az egyik dunaújvárosi induló a világkupán
Fotó: MATSZ/Freschli József
A szervezők tájékoztatása szerint idén várhatóan 37 ország versenyzői érkeznek Szombathelyre a világkupára, ami főpróba és egyben válogató lesz a vb-re. Jönnek többek között Ausztráliából, Argentínából, Új-Zélandról, Kínából, Bangladesből, Kolumbiából, Hongkongból, Indonéziából, Indiából, Jamaicából, Mongóliából, a Dél-afrikai Köztársaságból és Tajvanról érkező versenyzőket is láthat majd. A szombathelyi viadalon a DKSE két kiválósága, Kovács Zsófia és Mayer Gréta, továbbá Székely Zója és Szilágyi Nikolett képviselik a magyar színeket, míg a harmadik dunaújvárosi induló, a májusban felemáskoráton Európa-bajnoki ezüstérmert szerzett Czifra Bettina Lili korláton versenyen kívül mutatja be gyakorlatát.
A DKSE versenyzői közül Kovács Zsófiának meghatározott pontszámot kell elérnie korláton
A Magyar Torna Szövetség honlapján Draskóczy Imre női szövetségi kapitány így nyilatkozott: – A világkupa rendkívül fontos állomás a felkészülésben – ez az egyik utolsó lehetőség, hogy véglegessé váljon a csapatösszeállítás.
A válogatás egyértelmű kritériuma, hogy korláton 14,2 pontot kell elérnie az érintett tornászoknak, név szerint Kovács Zsófiának, vagy Székely Zójának.
– Amennyiben egyikük sem teljesíti a szintet, fenntartom a jogot, hogy a világbajnoki csapatba az kerüljön, aki a legnagyobb eséllyel döntőbe juthat, akár egyéni összetettben is.
Az utazó negyedik versenyző jelölése sok mindentől függ, hiszen egy szeren csak három magyar tornász indulhat, tehát a szombathelyi eredmény nagyban kihat a vb-csapat összeállítására. Cél, hogy a vb-csapat végső névsora nemzetközi mezőnyben, éles helyzetben alakuljon ki. A stáb a jövő heti szerbajnokságon is figyelemmel kíséri a versenyzőket,
A Waberer’s Torna Challenge Világkupát szeptember 26–28. között rendezik meg, a világbajnokság pedig Jakartában lesz október -2. között.