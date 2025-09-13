szeptember 13., szombat

A DKSE tornászai világbajnoki főpróbán és válogatón

Címkék#Kovács Zsófia#világkupaverseny#DKSE#világbajnokság#válogató#Czifra Bettina Lili#torna#magyar torna szövetség#Mayer Gréta

A magyar női tornász-válogatott számára a szombathelyi világkupa egyszerre főpróba és válogató lesz az októberi vb-re. A DKSE kiválóságai is a szerekhez lépnek.

Gallai Péter
A DKSE tornászai világbajnoki főpróbán és válogatón

Mayer Gréta az egyik dunaújvárosi induló a világkupán

Fotó: MATSZ/Freschli József

A szervezők tájékoztatása szerint idén várhatóan 37 ország versenyzői érkeznek Szombathelyre a világkupára, ami főpróba és egyben válogató lesz a vb-re. Jönnek többek között Ausztráliából, Argentínából, Új-Zélandról, Kínából, Bangladesből, Kolumbiából, Hongkongból, Indonéziából, Indiából, Jamaicából, Mongóliából, a Dél-afrikai Köztársaságból és Tajvanról érkező versenyzőket is láthat majd. A szombathelyi viadalon a DKSE két kiválósága, Kovács Zsófia és Mayer Gréta, továbbá Székely Zója és Szilágyi Nikolett képviselik a magyar színeket, míg a harmadik dunaújvárosi induló, a májusban felemáskoráton Európa-bajnoki ezüstérmert szerzett Czifra Bettina Lili korláton versenyen kívül mutatja be gyakorlatát.

DKSE
Czifra Bettina Lili megnyerte a Fejér Megyei Hírlap és a feol.hu Év sportolója szavazásán női egyéniben nyert – a DKSE Európa-bajnoki ezüstérmese most versenyen kívül indul a világkupán
Fotó: feol.hu/Nagy Norbert

A DKSE versenyzői közül Kovács Zsófiának meghatározott pontszámot kell elérnie korláton

A Magyar Torna Szövetség honlapján Draskóczy Imre női szövetségi kapitány így nyilatkozott: – A világkupa rendkívül fontos állomás a felkészülésben – ez az egyik utolsó lehetőség, hogy véglegessé váljon a csapatösszeállítás. 

A válogatás egyértelmű kritériuma, hogy korláton 14,2 pontot kell elérnie az érintett tornászoknak, név szerint Kovács Zsófiának, vagy Székely Zójának. 

– Amennyiben egyikük sem teljesíti a szintet, fenntartom a jogot, hogy a világbajnoki csapatba az kerüljön, aki a legnagyobb eséllyel döntőbe juthat, akár egyéni összetettben is.

Az utazó negyedik versenyző jelölése sok mindentől függ, hiszen egy szeren csak három magyar tornász indulhat, tehát a szombathelyi eredmény nagyban kihat a vb-csapat összeállítására.  Cél, hogy a vb-csapat végső névsora nemzetközi mezőnyben, éles helyzetben alakuljon ki. A stáb a jövő heti szerbajnokságon is figyelemmel kíséri a versenyzőket,

A Waberer’s Torna Challenge Világkupát szeptember 26–28. között rendezik meg, a világbajnokság pedig Jakartában lesz október -2. között.

 

 

