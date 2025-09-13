A DKSE tornászai világbajnoki főpróbán és válogatón

A szervezők tájékoztatása szerint idén várhatóan 37 ország versenyzői érkeznek Szombathelyre a világkupára, ami főpróba és egyben válogató lesz a vb-re. Jönnek többek között Ausztráliából, Argentínából, Új-Zélandról, Kínából, Bangladesből, Kolumbiából, Hongkongból, Indonéziából, Indiából, Jamaicából, Mongóliából, a Dél-afrikai Köztársaságból és Tajvanról érkező versenyzőket is láthat majd. A szombathelyi viadalon a DKSE két kiválósága, Kovács Zsófia és Mayer Gréta, továbbá Székely Zója és Szilágyi Nikolett képviselik a magyar színeket, míg a harmadik dunaújvárosi induló, a májusban felemáskoráton Európa-bajnoki ezüstérmert szerzett Czifra Bettina Lili korláton versenyen kívül mutatja be gyakorlatát.

Czifra Bettina Lili megnyerte a Fejér Megyei Hírlap és a feol.hu Év sportolója szavazásán női egyéniben nyert – a DKSE Európa-bajnoki ezüstérmese most versenyen kívül indul a világkupán

Fotó: feol.hu/Nagy Norbert

A DKSE versenyzői közül Kovács Zsófiának meghatározott pontszámot kell elérnie korláton

A Magyar Torna Szövetség honlapján Draskóczy Imre női szövetségi kapitány így nyilatkozott: – A világkupa rendkívül fontos állomás a felkészülésben – ez az egyik utolsó lehetőség, hogy véglegessé váljon a csapatösszeállítás.

A válogatás egyértelmű kritériuma, hogy korláton 14,2 pontot kell elérnie az érintett tornászoknak, név szerint Kovács Zsófiának, vagy Székely Zójának.

– Amennyiben egyikük sem teljesíti a szintet, fenntartom a jogot, hogy a világbajnoki csapatba az kerüljön, aki a legnagyobb eséllyel döntőbe juthat, akár egyéni összetettben is.