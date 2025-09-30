Alaposan kitettek magukért a dunaújvárosi tornász fiúk – galériával

Az országos viadalra tíz egyesület fiú tornászai neveztek gyerek kezdő korcsoportban, köztük a DKSE fiataljai. Az indulók négy szeren tornáztak. Szabadgyakorlat, ami a gimnasztikát jelenti, továbbá talaj, gyűrű és ugrás versenyszámban mérték össze tudásukat. Összesen hatvannyolc nevezés érkezett a versenyre – kaptuk az információt Varga Gyulától, a szakosztály edzőjétől.

A DKSE második helyen végzett fiú tornászai: Vajai Tamás, Vajk Belián, Roll Dániel, Trenka Botond, Csizmadia Levente, Végh Hunor, Ellenberger Nolen és Gál Máté

Fotó: DKSE

A rendezvénye részt vett a névadó családjából Pap Zoltán lánya Selmecziné Pap Judit és unokája Bernát Judit. Selmeciné Pap Juditot kérdeztük, milyen látni a sok gyermeket egy olyan versenyen, ahol folytatják az édesapa örökségét?

Nagyon jó érzés látni a fiatalokat. Remélhetőleg ugyanolyan jó kedvvel és kitartással végzik a gyakorlatokat, mint ahogy annak idején édesapám tanítványai.

