1 órája
Alaposan kitettek magukért a dunaújvárosi tornász fiúk – galériával
Szombaton ötödik alkalommal rendezte meg a DKSE tornaszakosztálya a Pap Zoltán Emlékversenyt Dunaújvárosban.
Az országos viadalra tíz egyesület fiú tornászai neveztek gyerek kezdő korcsoportban, köztük a DKSE fiataljai. Az indulók négy szeren tornáztak. Szabadgyakorlat, ami a gimnasztikát jelenti, továbbá talaj, gyűrű és ugrás versenyszámban mérték össze tudásukat. Összesen hatvannyolc nevezés érkezett a versenyre – kaptuk az információt Varga Gyulától, a szakosztály edzőjétől.
A rendezvénye részt vett a névadó családjából Pap Zoltán lánya Selmecziné Pap Judit és unokája Bernát Judit. Selmeciné Pap Juditot kérdeztük, milyen látni a sok gyermeket egy olyan versenyen, ahol folytatják az édesapa örökségét?
Nagyon jó érzés látni a fiatalokat. Remélhetőleg ugyanolyan jó kedvvel és kitartással végzik a gyakorlatokat, mint ahogy annak idején édesapám tanítványai.
Képgaléria
Pap Zoltán Emlékverseny a tornacsarnokbanFotók: Horváth László
A DKSE eredményei
Ami pedig az eredményeket illeti, a DKSE csapatban a második helyet szerezte meg Vajk Belián, Csizmadia Levente, Roll Dániel, Gál Máté, Trenka Botond és Vajai Tamás összeállításban.
- Egyéniben a 2016-17-es születésűek között ezüstérmet szerzett Vajai Tamás, hetedik lett Trenka Botond.
- A 2018 és fiatalabb születések mezőnyében a dobogó második fokára állhatott fel Roll Dániel, hatodikként végzett Ellenberger Nolen.
A felkészítő edző Varga Gyula, Stermeczki Barnabás és Trenkáné Meleg Katalin.
Taroltak a DKSE tornászai a szuper csapat- és szerbajnokságon