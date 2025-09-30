szeptember 30., kedd

Alaposan kitettek magukért a dunaújvárosi tornász fiúk – galériával

Címkék#emlékverseny#Pap Zoltán#DKSE#Dunaújváros#torna

Szombaton ötödik alkalommal rendezte meg a DKSE tornaszakosztálya a Pap Zoltán Emlékversenyt Dunaújvárosban.

Gallai Péter

Az országos viadalra tíz egyesület fiú tornászai neveztek gyerek kezdő korcsoportban, köztük a DKSE fiataljai. Az indulók négy szeren tornáztak. Szabadgyakorlat, ami a gimnasztikát jelenti, továbbá talaj, gyűrű és ugrás versenyszámban mérték össze tudásukat. Összesen hatvannyolc nevezés érkezett a versenyre – kaptuk az információt Varga Gyulától, a szakosztály edzőjétől.

DKSE
A DKSE második helyen végzett fiú tornászai: Vajai Tamás, Vajk Belián, Roll Dániel, Trenka Botond, Csizmadia Levente, Végh Hunor, Ellenberger Nolen és Gál Máté
Fotó: DKSE

A rendezvénye részt vett a névadó családjából Pap Zoltán lánya Selmecziné Pap Judit és unokája Bernát Judit. Selmeciné Pap Juditot kérdeztük, milyen látni a sok gyermeket egy olyan versenyen, ahol folytatják az édesapa örökségét?

Nagyon jó érzés látni a fiatalokat. Remélhetőleg ugyanolyan jó kedvvel és kitartással végzik a gyakorlatokat, mint ahogy annak idején édesapám tanítványai.

Képgaléria

Pap Zoltán Emlékverseny a tornacsarnokban

Fotók: Horváth László

A DKSE eredményei

Ami pedig az eredményeket illeti, a DKSE csapatban a második helyet szerezte meg Vajk Belián, Csizmadia Levente, Roll Dániel, Gál Máté, Trenka Botond és Vajai Tamás összeállításban.

  • Egyéniben a 2016-17-es születésűek között ezüstérmet szerzett Vajai Tamás, hetedik lett Trenka Botond.
  • A 2018 és fiatalabb születések mezőnyében a dobogó második fokára állhatott fel Roll Dániel, hatodikként végzett Ellenberger Nolen.
    A felkészítő edző Varga Gyula, Stermeczki Barnabás és Trenkáné Meleg Katalin.

 

