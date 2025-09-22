Taroltak a DKSE tornászai a szuper csapat- és szerbajnokságon

A nőknél címvédés született a szuper csapatbajnokságban, a Központi Tornacsarnokban szombaton rendezett második forduló után a DKSE B-csapata – Mayer Gréta, Kutasi Hanna és Csíki Zsófia (az első fordulóban Makai Lilla) összeállításban – győzött összetettben. A csapat a tavaszi fordulót magas pontszámmal, 142,263 egységgel nyerte meg, ezúttal pedig 137,464 pontot szerzett, amivel most harmadikak lettek az őszi körben. Összesítésben 279,727 ponttal lettek aranyérmesek. Az ezüstöt a DKSE A-együttese szerezte meg Czifra Lili, Kovács Zsófia, Ágoston Szonja, Tombor Anna Léna összeállításban, mindkét körben a második helyen végezve. Az őszi fordulót megnyerő KSI lett összesítésben harmadik.

A DKSE B csapata nyerte a szuper csapatbajnkságot a dunaújvárosiak A együttese előtt

Fotó: MATSZ/Freschli József

– Nagy volt a nyomás, de mindenki odatette magát. A cél az volt, hogy mindkét csapatunk az első két helyen végezzen, és ez sikerült – idézte Kutasi Hannát a Magyar Torna Szövetség honlapja.

A szuper csb másnapján következett a szerbajnokság, vasárnap a nőknél és a férfiaknál is a tét a világbajnoki keretbe való kerülés volt.

Ugráson Mayer Gréta győzött 13,166 ponttal, Péter Sára (Győr 13,150) és Schermann Bianka (Veszprém 12,866) előtt, Kutasi Hanna (12,233) negyedik lett.

A felemáskorlátot Székely Zója (FTC, 13,766 pont) nyerte meg, mögötte Czifra Bettina Lili (13.700) és Kovács Zsófia (13,400) állhatott fel a dobogóra. Mayer Gréta (11,466) hetedik, Kutasi Hanna (8,666) kilencedik lett.

Talaj: 1. Péter Sára (13.100), 2. Mayer Gréta (12.466), 3. Schermann Bianka (12.300) a dobogósok sorrendje. Kutasi Hanna ötödikként végzett.

Gerendán szintén dunaújvárosi győzelem született, Czifra Bettina Lili lett a bajnok 12.966 ponttal, az ezüstérmet Mayer Gréta szerezte meg 12.166 ponttal, a harmadik Balázs Kira (Veszprémi TC, 11.933). Hatodikként zárt Kovács Zsófia (11,266), kilencedikként Kutasi Hanna (10,966), tizedikként Csíki Zsófia (9,666).

Mayer Gréta ugráson lett a legjobb

Fotó: MATSZ/Freschli Jozsef

A DKSE sportolói a világbajnoki csapatban

A hétvége után a szövetségi kapitányok szerint lassan összeáll a végleges világbajnoki névsor, de kereteket a szombathelyi challenge világkupa után hirdetnek.