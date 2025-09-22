szeptember 22., hétfő

Remeklés

1 órája

Taroltak a DKSE tornászai a szuper csapat- és szerbajnokságon

Címkék#Kovács Zsófia#Mayer Gréta#Czifra Bettina Lili#aranyérmekkel#szerbajnokság#csapatbajnoki cím#DKSE#Dunaújváros#magyar torna szövetség

A hétvégén rendezték meg a tornászok szuper csapatbajnokságának második fordulóját, illetve a szerbajnokságot. A DKSE tornászai fantasztikus teljesítménnyel és eredményekkel zártak.

Gallai Péter

A nőknél címvédés született a szuper csapatbajnokságban, a Központi Tornacsarnokban szombaton rendezett második forduló után a DKSE B-csapata – Mayer Gréta, Kutasi Hanna és Csíki Zsófia (az első fordulóban Makai Lilla) összeállításban – győzött összetettben. A csapat a tavaszi fordulót magas pontszámmal, 142,263 egységgel nyerte meg, ezúttal pedig 137,464 pontot szerzett, amivel most harmadikak lettek az őszi körben. Összesítésben 279,727 ponttal lettek aranyérmesek. Az ezüstöt a DKSE A-együttese szerezte meg Czifra Lili, Kovács Zsófia, Ágoston Szonja, Tombor Anna Léna összeállításban, mindkét körben a második helyen végezve. Az őszi fordulót megnyerő KSI lett összesítésben harmadik.

DKSE
A DKSE B csapata nyerte a szuper csapatbajnkságot a dunaújvárosiak A együttese előtt
Fotó: MATSZ/Freschli József

– Nagy volt a nyomás, de mindenki odatette magát. A cél az volt, hogy mindkét csapatunk az első két helyen végezzen, és ez sikerült – idézte Kutasi Hannát a Magyar Torna Szövetség honlapja.

A szuper csb másnapján következett a szerbajnokság, vasárnap a nőknél és a férfiaknál is a tét a világbajnoki keretbe való kerülés volt. 

  • Ugráson Mayer Gréta győzött 13,166 ponttal, Péter Sára (Győr 13,150) és Schermann Bianka (Veszprém 12,866) előtt, Kutasi Hanna (12,233) negyedik lett.
  • A felemáskorlátot Székely Zója (FTC, 13,766 pont) nyerte meg, mögötte Czifra Bettina Lili (13.700) és Kovács Zsófia (13,400) állhatott fel a dobogóra. Mayer Gréta (11,466) hetedik, Kutasi Hanna (8,666) kilencedik lett.
  • Talaj: 1. Péter Sára (13.100), 2. Mayer Gréta (12.466), 3. Schermann Bianka (12.300) a dobogósok sorrendje. Kutasi Hanna ötödikként végzett.
  • Gerendán szintén dunaújvárosi győzelem született, Czifra Bettina Lili lett a bajnok 12.966 ponttal, az ezüstérmet Mayer Gréta szerezte meg 12.166 ponttal, a harmadik Balázs Kira (Veszprémi TC, 11.933). Hatodikként zárt Kovács Zsófia (11,266), kilencedikként Kutasi Hanna (10,966), tizedikként Csíki Zsófia (9,666).
Mayer Gréta ugráson lett a legjobb
Fotó: MATSZ/Freschli Jozsef

A DKSE sportolói a világbajnoki csapatban

A hétvége után a szövetségi kapitányok szerint lassan összeáll a végleges világbajnoki névsor, de kereteket a szombathelyi challenge világkupa után hirdetnek. 

– A szuper csb és az országos bajnokság lezárultával egyértelműbb képünk lett a világbajnokságra készülőkről. Székely Zója remek összetettet tornázott, 51 pont felett, így biztosan ott a helye a keretben. 

Czifra Lili Európa-bajnoki ezüstérme után automatikusan tagja a kiutazó csapatnak, és bízom abban, hogy a vb-n további előrelépést mutat majd! Mayer Gréta betegség után versenyzett a szer ob-n, remélem vele a vb-n meg tudjuk célozni az összetett finálét!

– Nagyon örültem Péter Sára szombati ugrásának. A világkupa előtt még lesz egy utolsó felmérés október 4-én, ahol nemzetközi bírói zsűri pontozza majd a gyakorlatokat, ez ad végső képet a formáról – mondta Draskóczy Imre női kapitány a szövetség honlapjának.

A gerendán bajnok Czfira Bettina Lili Európa-bajnoki ezüstérmesként biztos tagja a vb csapatnak
Fotó: MATSZ/Freschli Jozsef

 

 

