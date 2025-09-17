Egyből érmekkel kezdték a versenyszezont a DKSE és a Gurics birkózói

Az U13-as nyugat-magyarországi régiós kupával indult az őszi versenyszezon a birkózók számára, melyet a Tatabányai Birkózó Club rendezett. A DKSE-t és fiókszakosztályát, a Gurics György Birkózó Diák Sportegyesületet tizenkét versenyző képviselte. A kupát az iskolakezdést követő első hétvégére tették, ami Tombor István vezetőedző szerint nem szerencsés a felkészülés szempontjából és az indulók létszámán is meglátszott.

A DKSE és Gurics BDSE csapata

Fotó: DKSE

A DKSE és a Gurics versenyzői már augusztus elsején megkezdték a felkészülést az őszi szezonra. A versenyt három hét edzőtábor előzte meg, ezt a szőnyegen mutatott teljesítmény jól tükrözte. – Kivétel nélkül mindenki jól birkózott, látszott a tudatosság, volt elképzelés, ami az edzőknek egy jó visszajelzés és az eredményeknél is fontosabb. A DKSE egy arany- és három ezüstérmet szerzett négy indulóból, míg a Gurics nyolc versenyzője, egy arany-, egy ezüst- és négy bronzérmet. Utóbbi szakosztály az összesített pontversenyben a második helyen végzett a Dél-Zselic mögött és a Dorog előtt.

A DKSE eredményei

Hegedűs Alex 63 kg: 2.

Fekete Csanád 69 kg: 2.

Szloboda Lóránt 76 kg: 1.

Kéri Dániel Dusán 85 kg: 2.

A Gurics eredményei