34 perce
Egyből érmekkel kezdték a versenyszezont a DKSE és a Gurics birkózói
Egy korosztályos kupával elkezdődött az őszi birkózó évad. A DKSE és fiókszakosztálya, a Gurics BDSE sportolói több doogós hellyel zártak.
Az U13-as nyugat-magyarországi régiós kupával indult az őszi versenyszezon a birkózók számára, melyet a Tatabányai Birkózó Club rendezett. A DKSE-t és fiókszakosztályát, a Gurics György Birkózó Diák Sportegyesületet tizenkét versenyző képviselte. A kupát az iskolakezdést követő első hétvégére tették, ami Tombor István vezetőedző szerint nem szerencsés a felkészülés szempontjából és az indulók létszámán is meglátszott.
A DKSE és a Gurics versenyzői már augusztus elsején megkezdték a felkészülést az őszi szezonra. A versenyt három hét edzőtábor előzte meg, ezt a szőnyegen mutatott teljesítmény jól tükrözte. – Kivétel nélkül mindenki jól birkózott, látszott a tudatosság, volt elképzelés, ami az edzőknek egy jó visszajelzés és az eredményeknél is fontosabb. A DKSE egy arany- és három ezüstérmet szerzett négy indulóból, míg a Gurics nyolc versenyzője, egy arany-, egy ezüst- és négy bronzérmet. Utóbbi szakosztály az összesített pontversenyben a második helyen végzett a Dél-Zselic mögött és a Dorog előtt.
A DKSE eredményei
- Hegedűs Alex 63 kg: 2.
- Fekete Csanád 69 kg: 2.
- Szloboda Lóránt 76 kg: 1.
- Kéri Dániel Dusán 85 kg: 2.
A Gurics eredményei
- Visnyei Zoltán 32 kg: 1.
- Szélpál-Stadler Benett 38 kg: 3.
- Hir Tamás 38 kg: 3.
- Várnagy Ákos 38 kg kiesett a versenyből
- Kollányi Zoltán 46 kg 3.
- Bayerle-Berecz Levente 54 kg kiesett a versenyből
- Csepreghy Péter 58 kg: 2.
- Fenninger Markus 63 kg: 3.