2 órája
Nem sikerült jól a DKKA szezonrajtja, a fővárosban hagytak két fontos pontot
A Dunaújváros női kézilabdázói a Vasas otthonában kezdték meg szombaton az új bajnoki szezont. A nyitány végül szoros végjáték után vereséggel zárult a DKKA számára.
A női kézilabda bajnokság új szezonjában szombaton este a Vasas otthonában debütált a Dunaújvárosi Kohász. A vendégek a két pont megszerzése érdekében érkeztek, ami remek alap lett volna számukra a folytatásra. Az előző szezonban is egyik riválisa volt a DKKA-nak a fővárosi alakulat, ezért egyből mindkét fél számára fontos volt ez a meccs. Amelyen Zubai Gábor vezetőedző is bemutatkozhatott.
A szezon első dunaújvárosi gólját Agócs Alexandra szerezte, majd Bartulovic zsinórban védett három ziccert, azonban támadásban egymás után több hibát vétett a DKKA, ezeket kihasználva fordított a Vasas az 5. percre. Kellermann megtörte a gólcsendet, amire a Kohásztól távozott Arany válaszolt. A folyatásban fej-fej mellett haladtak a csapatok, hazai gólra mindig jött egy újvárosi válasz. Ez így ment 6-6-ig, amikor Vártok lehúzta rolót, a Vasas pedig három góllal ellépett, Román hetesből csökkentett végre a hátrányon. 10-7 után befagyott az eredmény, minkét oldal sorra hibázott, a vendégeknél Rosa eladott labdája után Vártok ziccert és hetest védett, ötven százalékos hatákonyságon állt ekkor. Hazai időkérés után Nagy kapufáját követően Mihály kiállításával sikerült élni, Rosa és Román egyre hozta fel a DKKA-t.
A félidő végén Kohász előny
A szintén remeklő Bartulovic sem akart elmaradni kolléganőjétől, újabb két védéssel jelentkezve ő is negyven százalék felett járt. Több labdája is volt az egyenlítéshez a vendégeknek, ami végül Paróczynak sikerült a 26. percben, aki a vezetést is megszerezte, 10-11. Bartulovic hatékonysága már az ötven százalékot közelítette a játékrész hajrájában, Rosa révén kettővel is mehetett volna a szünetre a Kohász, de nem sikerült betalálnia.
A DKKA egyből fontos meccsel kezdi a szezont, ami szabályváltozásokat is hoz
A pihenő után a Vasas két góllal nyitott, közben Horváth eladta a labdát. Aztán a brazil válogatott Rosa beköszönt, 13-13. Megint Szilovics jött, Paróczyról hiába húzták le a mezt, a játékvezető szerint belül állt, a kontrát pedig megint góllal fejezte be a Vasas, 15-13. Saci a következő támadásnál aztán elégtételt vett. Csire hetese után Rosa óriási gólt ragasztott, viszont Román kiállítása nem jött jókor és sajnos Bartulovic sem tudta ott folytatni, ahol abbahagyta, a félidőben eddig egyszer sem találkozott a labdával. Bezzeg Vártok kirúgta Rosa büntetőjét, időközben Wéninger állt a DKKA kapuja elé, aki egyből kivédte Csire hetesét, a felperdülő labdát pedig a gólvonalról ütötte ki vetődve.
Az utolsó fél percben döntötte el a Vasas a DKKA ellen
Zubai Gábor időt kért, hogy rendezze a sorokat, de Agócs elszórta a labdát, Dombi pedig újra háromra növelte a Vasas fórját, 18-15 a 41. percben. Sajnos újra eladott labdát jegyezhettünk fel, támadában megakadt a Kohász, Wéninger tett róla, hogy ne legyen négy a különbség. Horváthnak szerencséje sem volt, mert kapufát lőtt, Tóth meg gólt, 19-15. Luchies két hibáját (rossz lövés, technikai hiba) követően közel már tíz perce gólképtelen volt a DKKA, a hazaiak pedig már öttel mentek. Kellermann hetese zárta le ezt a rossz időszakot a félidő felénél, 20-16. A folytatásban lassan tudott faragni hátrányán a Kohász, az utolsó öt percre sikerült megfelezni, 24-22. Az 58. percben is ennyi volt a különbség a felek között, végül Kellermann egyre faragta a hátrányt, az utolsó fél percben a Vasasnál volt a labda, Arany pedig nyolc másodperccel a vége előtt eldöntötte a meccset.
Vasas - DKKA 27–25 (11–12)
Vasas: Vártok – Arany 4, Kekézovity 5, Sápi 2, Szilovics 3, Tóth 5, Oláh 1 (1). Csere: Tóth (kapus), Csire 1 (1), Varjas 1, Dombi 2, Nagy 2 (1), Gáspár, Mihály 1. Vezetőedző: Konkoly Csaba.
DKKA: Bartulovic – Andróczki, Agócs 2, Kellermann 9 (5), Paróczy 4, Luchies 1 (1), Fehér 2. Csere: Wéninger (kapus), Terzic, Török, Horváth, Román 3 (2), Popovic, Lakatos, Rosa 4 (1), Gajdos. Vezetőedző: Zubai Gábor.
Hétméteresek: 5/3, illetve 10/8.
Kiállítások: 8, illetve 6 perc.
- A forduló további eredményei: Győr - Szombathely 37-20, Ferencváros - Mosonmagyaróvár 23-15, Alba Fehérvár - DVSC 23-33, Budaörs - Esztergom 23-33, Kozármisleny - NEKA 23-27, Vác - Kisvárda 27-26.