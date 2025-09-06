Nem sikerült jól a DKKA szezonrajtja, a fővárosban hagytak két fontos pontot

A női kézilabda bajnokság új szezonjában szombaton este a Vasas otthonában debütált a Dunaújvárosi Kohász. A vendégek a két pont megszerzése érdekében érkeztek, ami remek alap lett volna számukra a folytatásra. Az előző szezonban is egyik riválisa volt a DKKA-nak a fővárosi alakulat, ezért egyből mindkét fél számára fontos volt ez a meccs. Amelyen Zubai Gábor vezetőedző is bemutatkozhatott.

Fotó: DKKA/VizoPhoto

A szezon első dunaújvárosi gólját Agócs Alexandra szerezte, majd Bartulovic zsinórban védett három ziccert, azonban támadásban egymás után több hibát vétett a DKKA, ezeket kihasználva fordított a Vasas az 5. percre. Kellermann megtörte a gólcsendet, amire a Kohásztól távozott Arany válaszolt. A folyatásban fej-fej mellett haladtak a csapatok, hazai gólra mindig jött egy újvárosi válasz. Ez így ment 6-6-ig, amikor Vártok lehúzta rolót, a Vasas pedig három góllal ellépett, Román hetesből csökkentett végre a hátrányon. 10-7 után befagyott az eredmény, minkét oldal sorra hibázott, a vendégeknél Rosa eladott labdája után Vártok ziccert és hetest védett, ötven százalékos hatákonyságon állt ekkor. Hazai időkérés után Nagy kapufáját követően Mihály kiállításával sikerült élni, Rosa és Román egyre hozta fel a DKKA-t.

A félidő végén Kohász előny

A szintén remeklő Bartulovic sem akart elmaradni kolléganőjétől, újabb két védéssel jelentkezve ő is negyven százalék felett járt. Több labdája is volt az egyenlítéshez a vendégeknek, ami végül Paróczynak sikerült a 26. percben, aki a vezetést is megszerezte, 10-11. Bartulovic hatékonysága már az ötven százalékot közelítette a játékrész hajrájában, Rosa révén kettővel is mehetett volna a szünetre a Kohász, de nem sikerült betalálnia.