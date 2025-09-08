szeptember 8., hétfő

Elismerés

1 órája

Kitüntetést vehetett át a DKKA utánpótlás szakmai igazgatója

Címkék#Dr Paic Róbert#Vertig Csaba#PTE Természettudományi Kar#szakmai igazgató#utánpótlás#elismerés#Dunaújváros#Pécsi Tudományegyetem#DKKA#kézilabda

A Pécsi Tudományegyetem ünnepi tanévnyitó szenátusi ülésén elismerében részesült dr. Paic Róbert tanszékvezető. Aki mellette a DKKA utánpótlás szakmai igazgatója is.

Gallai Péter
Kitüntetést vehetett át a DKKA utánpótlás szakmai igazgatója

Dr. Paic Róbertnek Vertig Csaba, a klub operatív vezetője is gratulált

Fotó: DKKA

A hagyományokhoz híven szeptember elsején, a Magyar Felsőoktatás Napján tartotta tanévnyitó ünnepi szenátusi élését a Pécsi Tudományegyetem. Az eseményen különböző elismeréseket is átadtak, dr. Paic Róbert Egyetemi Sportéletért Díjat vehetett át. A kitüntetett a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia utánpótlás szakmai igazgatója, valamint a PTE Természettudományi Kar tanszékvezető adjunktusa több évtizedes elkötelezettséggel dolgozik a kézilabdasportért, illetve a DKKA sikereiért.

DKKA
Fotó: DKKA

A DKKA vezetése is köszöntötte a díjazottat

A PE rektora ezt a kitüntetést azon személyeknek, szervezeteknek adományozza, akik aktív szerepvállalásukkal, áldozatkész munkájukkal és kiemelkedő sport- vagy sportszervezői teljesítményükkel méltón öregbítették az egyetem hírnevét. A kitüntetés alkalmából Vertig Csaba, a DKKA operatív igazgatója személyesen köszöntötte dr. Paic Róbertet és a klub nevében gratulált neki hozzá.

 

