Kitüntetést vehetett át a DKKA utánpótlás szakmai igazgatója

A hagyományokhoz híven szeptember elsején, a Magyar Felsőoktatás Napján tartotta tanévnyitó ünnepi szenátusi élését a Pécsi Tudományegyetem. Az eseményen különböző elismeréseket is átadtak, dr. Paic Róbert Egyetemi Sportéletért Díjat vehetett át. A kitüntetett a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia utánpótlás szakmai igazgatója, valamint a PTE Természettudományi Kar tanszékvezető adjunktusa több évtizedes elkötelezettséggel dolgozik a kézilabdasportért, illetve a DKKA sikereiért.

Fotó: DKKA

A DKKA vezetése is köszöntötte a díjazottat

A PE rektora ezt a kitüntetést azon személyeknek, szervezeteknek adományozza, akik aktív szerepvállalásukkal, áldozatkész munkájukkal és kiemelkedő sport- vagy sportszervezői teljesítményükkel méltón öregbítették az egyetem hírnevét. A kitüntetés alkalmából Vertig Csaba, a DKKA operatív igazgatója személyesen köszöntötte dr. Paic Róbertet és a klub nevében gratulált neki hozzá.