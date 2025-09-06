A DKKA egyből fontos meccsel kezdi a szezont, ami szabályváltozásokat is hoz

A nőknél is a 75. szezon kezdődik meg az élvonalban a kispályás bajnokságban, ahol az elmúlt idényekhez hasonlóan ezúttal is 14 csapat szerepel az élvonalban, köztük a DKKA együttese. A lebonyolítás sem változott, az oda-visszavágós rendszerű alapszakasz végén hirdetnek bajnokot, az utolsó két helyezett pedig kiesik. A nemzetközi kupákban érdekelt csapatok előrehozott meccseivel már múlt héten játszottak meccseket, a Dunaújvárosi Kohász szombaton kezdi meg szereplését a Vasas otthonában. Az előző szezonban is nagy riválisa volt egymásnak a két fél, így a jó kezdés mellett máris fontos pontokat gyűjthet be a dunaújvárosi csapat, amelynek kispadján most debütál első tétmeccsén az új vezetőedző, Zubai Gábor.

A DKKA csapata szombaton este kezdi a bajnokságot a Vasas otthonában

Fotó: DKKA

A DKKA kerete

Ami pedig a Dunaújvárosi Kohász keretét illeti. A háló előtt változatlanul Gabrijela Bartulović és Wéninger Alexa biztosítja a stabilitást. Gabi 2025‑től véglegesen visszatért a DKKA-hoz, míg Wéninger Alexa 2020 óta a csapat meghatározó tagja kisebb kitérővel, mivel a 2022/23-as szezonban kölcsönjátékosként a NEKA-ban játszott. Melletük harmadik számú kapusként Győrből érkezett Győri Alexa, aki bizonyított már NB I-ben és a BL-győztes csapatban is, valamint az utánpótlásból Krasznai Júlia is a felnőttekkel gyakorol majd.

A magyar vonalat további hazatérők és új játékosokok erősítik: Román Dorina és Szalai Petra korábban játszott Dunaújvárosban, míg Kerekes Laura és Andróczki Flóra most csatlakozik az együtteshez. Fehér Luca már bizonyított a felnőttek között, aztán megkapta élete első profi szerződését, így már teljeskörű a tagja felnőtt keretnek.

Kelly De Abreu Rosa, a 21 éves brazil balátlövő Spanyolországból, a CB Elchéből érkezett. A Challenge Kupát megnyerő játékos már a válogatottban is bemutatkozott, a 2023-as világbajnokságon is szerepelt. Áprilisban a magyarok elleni felkészülési meccsen hat gólt dobott.

Az állandóságot képviselve a kapusok és Fehér mellett többen is maradnak a Kohász kötelékében: Agócs Alexandra, Borgyos Panna, Dapne Luchies, Elena Popovic, Gajdos Petra, Horváth Anna, Jelena Terzic, Kellermann Dóra, Lakatos Petra, Paróczy Sára, Sztanó Kincső, Török Fanni.