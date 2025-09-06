szeptember 6., szombat

Kézilabda

32 perce

A DKKA egyből fontos meccsel kezdi a szezont, ami szabályváltozásokat is hoz

A Dunaújvárosi Kohász számára szombaton 18 órakor a Vasas elleni idegenbeli mérkőzéssel elkezdődik az új bajnoki szezon. A DKKA egyből fontos találkozóval kezd.

Gallai Péter

A nőknél is a 75. szezon kezdődik meg az élvonalban a kispályás bajnokságban, ahol az elmúlt idényekhez hasonlóan ezúttal is 14 csapat szerepel az élvonalban, köztük a DKKA együttese. A lebonyolítás sem változott, az oda-visszavágós rendszerű alapszakasz végén hirdetnek bajnokot, az utolsó két helyezett pedig kiesik. A nemzetközi kupákban érdekelt csapatok előrehozott meccseivel már múlt héten játszottak meccseket, a Dunaújvárosi Kohász szombaton kezdi meg szereplését a Vasas otthonában. Az előző szezonban is nagy riválisa volt egymásnak a két fél, így a jó kezdés mellett máris fontos pontokat gyűjthet be a dunaújvárosi csapat, amelynek kispadján most debütál első tétmeccsén az új vezetőedző, Zubai Gábor.

DKKA
A DKKA csapata szombaton este kezdi a bajnokságot a Vasas otthonában
Fotó: DKKA

A DKKA kerete

Ami pedig a Dunaújvárosi Kohász keretét illeti. A háló előtt változatlanul Gabrijela Bartulović és Wéninger Alexa biztosítja a stabilitást. Gabi 2025‑től véglegesen visszatért a DKKA-hoz, míg Wéninger Alexa 2020 óta a csapat meghatározó tagja kisebb kitérővel, mivel a 2022/23-as szezonban kölcsönjátékosként a NEKA-ban játszott. Melletük harmadik számú kapusként Győrből érkezett Győri Alexa, aki bizonyított már NB I-ben és a BL-győztes csapatban is, valamint az utánpótlásból Krasznai Júlia is a felnőttekkel gyakorol majd.

A magyar vonalat további hazatérők és új játékosokok erősítik: Román Dorina és Szalai Petra korábban játszott Dunaújvárosban, míg Kerekes Laura és Andróczki Flóra most csatlakozik az együtteshez. Fehér Luca már bizonyított a felnőttek között, aztán megkapta élete első profi szerződését, így már teljeskörű a tagja felnőtt keretnek.

Kelly De Abreu Rosa, a 21 éves brazil balátlövő Spanyolországból, a CB Elchéből érkezett. A Challenge Kupát megnyerő játékos már a válogatottban is bemutatkozott, a 2023-as világbajnokságon is szerepelt. Áprilisban a magyarok elleni felkészülési meccsen hat gólt dobott. 

Az állandóságot képviselve a kapusok és Fehér mellett többen is maradnak a Kohász kötelékében: Agócs Alexandra, Borgyos Panna, Dapne Luchies, Elena Popovic, Gajdos Petra, Horváth Anna, Jelena Terzic, Kellermann Dóra, Lakatos Petra, Paróczy Sára, Sztanó Kincső, Török Fanni.

Szabályváltozások

A 75. évad több szabályváltozást is hoz. A Nemzetközi Kézilabda Szövetség (IHF) jóváhagyta és közzétette ezeket, amelyek érvényesek már a nyári utánpótlás-versenyeken, valamint a 2025/26-os idényben is. A szabályalkotó a legtöbb pontban csak kisebb helyreigazításokat, kiegészítéseket végzett a megfogalmazásban, amivel a téves értelmezéseket, félreértéseket szeretné elkerülni. 

Mindezek mellett viszont vannak olyan módosítások is, amelyek jelentősen változtathatnak a játékon, és más játékvezetői ítéleteket eredményeznek majd a jövőben

 – foglalta össze a változásokat a Magyar Kézilabda Szövetség játékvezetői albizottsága.

A legfontosabb szabályváltozások

  • Belülvédekezés (hétméteresek megítélése): Ha egy védőjátékos a kapuelőtérbe való belépésével tiszta gólhelyzetet akadályoz meg, hétméterest kell ítélni. A szabálypont változása alapján ezentúl nem csak az számít belülvédekezésnek, amikor a védőjátékos tisztán belép a kapuelőtérbe, hanem már az is, amikor a védőjátékos csak érinti a lábával a kapuelőtér-vonalat (6-os vonalat). 
  • Lépésszabály: Nem számít lépésnek, ha a játékos a társától kapott, levegőben elfogott labdával az egyik lábát, vagy egyszerre mindkét lábát a talajra helyezi (0. lépés). A szabályváltozás értelmében ugyanez lesz igaz abban az esetben is, ha labdavezetés után a játékos a levegőben fogja meg a labdát
  • Büntetések fejlövés esetén: Ha a kapust hétméteres dobásnál, vagy a védőjátékost időntúli szabaddobásnál fejen lőtték, az eddig a vétkes játékos kizárását (piros lap) vonta maga után. Ezentúl a büntetés mindkét esetben azonnali időleges kiállítás (2 perces büntetés). 
  • Kezdődobás elvégzése: A kezdődobáshoz a játékvezetői sípszó akkor adtahó meg, ha a játékos minden testrészével és a labda is teljesen a kezdődobás körén belül helyezkedik el.
  • A kapus kapuelőtér elhagyása: A kapus akkor hagyhatja el a labdával a kapuelőteret, és játszhatja tovább a labdát a mezőnyben, ha a kapuelőtérben nem volt meg a teste és/vagy a labda feletti kontrollja. Ilyenkor a játék folytatódhat, nem kell kidobást ítélni, mint korábban.
  • Szabálytalan játéktérre való belépések (szabálytalan csere vagy többletjátékos) esetén, a vétlen csapat tiszta gólhelyzetének fennállásakor a játékvezetőknek vagy a versenybíróknak joga van előnyszabályt alkalmazni, így nem kell a játékot azonnal megszakítani. (A gyakorlati elvárás az, hogy a versenybírók, illetve a játékvezetők kötelezően várjanak ki az akció végéig.)

Egyéb változtatások és pontosítások

  • Immár formálisan a szabálypontok közé került, hogy a mérkőzésre nevezhető játékosok létszáma 16 főre, a hivatalos személyeké 5 főre emelkedett (ez a kispadon helyet foglaló, jegyzőkönyvben is feltüntetett edzőket, gyúrót stb. foglalja magába).
  • A játékosok semmi olyat nem viselhetnek, amik vágásokat vagy horzsolásokat okozhatnak, a körmöket rövidre kell vágni.
  • Edzőzóna került meghatározásra formálisan az érintett szabálypontban, mely a középvonaltól 3,5 méterre kezdődik és az azonos oldalon lévő alapvonaltól 8 méterre ér véget.
  • Új büntetési lehetőséget fogalmaztak meg, így azonnali időleges kiállítást von maga után minden olyan eset, ha egy hivatalos személy a játéktéren kívül állva véletlenül játékba avatkozik a labdát vagy a játékost megérintve, miközben a csapatának ad utasításokat.
  • Nem megengedett úgy érinteni a labdát, hogy a test bármelyik része a játéktéren kívül a talajt érinti. A szabály elleni vétségért az ellenfélnek kell szabaddobást ítélni.
  • Hétméteres-párbaj esetén, ha az első 5-5 dobás végrehajtása előtt egyértelműen eldől, hogy ki a győztes, nem kell befejezni a sorozatot.

További pontosítások

  • Csapatonként egyszerre csak egy játékos szerepelhet kapusként a játéktéren.
  • A kizárt játékosnak és hivatalos személynek (a cserehely és játéktér elhagyása után) a mérkőzés végéig a mérkőzés helyszínén kell tartózkodnia.
  • A passzív játék megítélése, a szempontrendszer kiegészítésre került.
  • A VR (videóbíró) használata pontosításra került (pl.: gól visszavonás határideje, játékot megváltoztató esetek az utolsó 30 mp-ben, stb.).
  • Ha a játékvezetők valamilyen okból nem tudják a mérkőzést folytatni, rendelkezésre állás esetén lehetőség van, hogy csere játékvezető vagy játékvezető páros vezesse tovább azt.
  • Ha a két játékvezető ugyanazon csapat ellen eltérő súlyosságú büntetést ítél, de az egyeztetés után nem jutnak közös döntésre, akkor a súlyosabb ítélet marad érvényben.

 

