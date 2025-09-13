Gólzáporos és nagy tempójú meccs az Esztergom ellen, amire a vereség ellenére lehet alapozni

A női kézilabda bajnokság egyik élcsapata ellen úgy készült a DKKA, hogy nincsen veszítenivalója, viszont az utolsó pillanatig küzdve, szeretnének tisztességesen helyt állni. Bár, ha visszagondolunk az előző szezonra, akkor a hazai meccsen a Kohász közel volt az óriási bravúrhoz, a hajráig döntetlen volt az állás, a Mol Esztergom csak az utolsó percekben tudta kivívni az ötgólos sikert. Nos, azóta sok víz lefolyt a Dunán, az úvjárosi csapat egy része kicserélődött és az új vezetőedző, Zubai Gábor is most debütált a csapat élén a dunaújvárosi csarnokban. A vendégek hat új igazolással vágtak neki a szezonnak, s náluk maradt a K&H Liga előző szezonjában legjobb játékosnak válaszott Faragó Lea is.

Fotó: DKKA/VizoPhoto

A mérkőzés kezdődobását a DKKA új szponzorának képviselői végezték el a csapat mezében, majd a meccs és a szezon első hazai góljának Kellermann révén tapsolhatott a közönség. A lelátón egyébként erős konkurenciát jelentettek a vendégek drukkerei, akik kürtökkel és dobokkal felszerelkezve buzdították övéiket. (A hazai B-közép teljesen üresen hagyta megszokott helyét a kapu mögött, és a lelátóról nézte a meccset). Az esztergomiak hangereje a 7. percre még nagyobb lehetett, ugyanis ekkor már hárommal vezetettek, 2-5. Sajnos újabb két hibát egyaránt góllal büntetett az ellenfél, így Zubai Gábornak időt kellett kérnie. Ami után Bartulovic jött a kapuba, mert Wéninger egy labdát sem tudott hárítani, persze, ebből több lerohanás akció volt. A nyolc perces hazai gólcsendet Horváth törte meg, és utána mindig sikerült a vendégek góljára felelni, így nem nőtt tovább a különbség a felek között.

A kezdeti idegesség után magára talált a DKKA

A félidő derekán 6-11-nél befagyott az állás, mindkét oldalon sorra jöttek a hibák, igaz közben Lakatos kiállítását is sikerült kapott gól nélkül lehozni. Aztán Paróczy, majd Terzic révén háromra jött fel a Dunaújvárosi Kohász. Azonban egy ilyen ellenféllel szemben sokba kerülnek például az eladott labdák, hiszen pillanatok alatt lerohanásból könnyű találatot szerezhettek. Így megint visszaállt az öt gól, hogy abból újra kettőt faragjon az újvárosi csapat úgy, hogy még mindig nem volt védett lövése a kapusoknak, igaz, a kapufa többször kisegítette őket.