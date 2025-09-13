44 perce
Gólzáporos és nagy tempójú meccs az Esztergom ellen, amire a vereség ellenére lehet alapozni
Szombaton első hazai mérkőzését játszotta a Dunaújvárosi Kohász a női kézilabda NB I új idényében. A DKKA rohanós, rengeteg gólt hozó meccsen igyekezett tartani a lépést az erősebb Esztergommal. Ugyan a papírforma érvényesült, de számos pozitívumot láthattunk.
Szép dolgokat is mutatott a Dunaújvárosi Kohász, végig küzdöttek és 34 gólt lőttek az Esztergomnak
Fotó: DKKA/VizoPhoto
A női kézilabda bajnokság egyik élcsapata ellen úgy készült a DKKA, hogy nincsen veszítenivalója, viszont az utolsó pillanatig küzdve, szeretnének tisztességesen helyt állni. Bár, ha visszagondolunk az előző szezonra, akkor a hazai meccsen a Kohász közel volt az óriási bravúrhoz, a hajráig döntetlen volt az állás, a Mol Esztergom csak az utolsó percekben tudta kivívni az ötgólos sikert. Nos, azóta sok víz lefolyt a Dunán, az úvjárosi csapat egy része kicserélődött és az új vezetőedző, Zubai Gábor is most debütált a csapat élén a dunaújvárosi csarnokban. A vendégek hat új igazolással vágtak neki a szezonnak, s náluk maradt a K&H Liga előző szezonjában legjobb játékosnak válaszott Faragó Lea is.
A mérkőzés kezdődobását a DKKA új szponzorának képviselői végezték el a csapat mezében, majd a meccs és a szezon első hazai góljának Kellermann révén tapsolhatott a közönség. A lelátón egyébként erős konkurenciát jelentettek a vendégek drukkerei, akik kürtökkel és dobokkal felszerelkezve buzdították övéiket. (A hazai B-közép teljesen üresen hagyta megszokott helyét a kapu mögött, és a lelátóról nézte a meccset). Az esztergomiak hangereje a 7. percre még nagyobb lehetett, ugyanis ekkor már hárommal vezetettek, 2-5. Sajnos újabb két hibát egyaránt góllal büntetett az ellenfél, így Zubai Gábornak időt kellett kérnie. Ami után Bartulovic jött a kapuba, mert Wéninger egy labdát sem tudott hárítani, persze, ebből több lerohanás akció volt. A nyolc perces hazai gólcsendet Horváth törte meg, és utána mindig sikerült a vendégek góljára felelni, így nem nőtt tovább a különbség a felek között.
A kezdeti idegesség után magára talált a DKKA
A félidő derekán 6-11-nél befagyott az állás, mindkét oldalon sorra jöttek a hibák, igaz közben Lakatos kiállítását is sikerült kapott gól nélkül lehozni. Aztán Paróczy, majd Terzic révén háromra jött fel a Dunaújvárosi Kohász. Azonban egy ilyen ellenféllel szemben sokba kerülnek például az eladott labdák, hiszen pillanatok alatt lerohanásból könnyű találatot szerezhettek. Így megint visszaállt az öt gól, hogy abból újra kettőt faragjon az újvárosi csapat úgy, hogy még mindig nem volt védett lövése a kapusoknak, igaz, a kapufa többször kisegítette őket.
Paróczyt egyre többször sikerült megtalálni beállóban, Popovic kiállítását 2-1-re hozta le a csapat, mindkétszer ő volt eredményes. Aztán Jacques (a korábbi válogatott Szabó Melinda lánya) rontott és a visszatérő Popovic kettőre hozta fel együttesét, 12-14. Ekkor Elek Gábor kért időt, mert nem volt elégedett a történésekkel. Gyorsan lőttek is kettőt övéi, de Luchies duplája után megint szoros lett, s közben Bartulovic is bemutatta első védését, 14-16. Teplán gólja után jött a harmadik hazai emberhátrány, most Agócsót küldték ki keménykedése után, reméltük, ebből is jól jön k az újvárosi csapat. Nem így lett, 14-19-re lépett el az Esztergom az 25. percre, aztán Faragó megint visszaállította a korábbi különbséget a nagy rohanásban, a zárszó Luchies szép átlövése volt.
A kihagyott helyzetek nem maradtak büntetlenül
A második félidőt Luchies kivédett lövése nyitotta, ám közben Paróczyt levetkőztette Szmolek, így először emberlőnybe került a DKKA. Nem sokáig, mert az ellentámadás során Luchiest is kiszórták. Agócs lövésénél és a brazil válogatott Kelly Rosa bombájánál a kapufa az ellenféllel volt, de a 36. percben is látótávolságon belül volt a Kohász, 21-25. Az iram továbbra is nagy volt, sajnos 22-27-nél a hat gólnál járó Paróczy is két percet kapott, a büntetőt Varga kapufára dobta. A vendégek hazai pályán érezhették magukat, mert megállás nélkül zúgott az Esztergom rigmus. Ami nagyobb baj volt, hogy Majoros gólja után Kellermann is kiállt, egy percig kettős emberhátrányban kellett játszani. A támadójáték teljes létszámban is megakadt ezekben a percekben, Wéninger hiába védett, a kipattanóval Ballai B. élt, 22-29. Popovic végre betalált – a két újvárosi beálló remekelt, ketten tíz találatnál jártak.
Az utolsó pillanatig küzdöttek az erősebb ellenféllel szemben
A 40. percben jött a DKKA időkérése, ami után az első félidőben is sikerült visszazárkózni. Ez most már nem valósult meg, a 45. percben tízzel vezetett az Esztergom, 25-35. Ballai B. kiállítását három góllal büntette a Kohász, az utolsó tíz percre fordulva 28-36 volt az állás. A meccs hátralévő részében végig küzdött a DKKA becsülettel, Bartulovic is gólt szerzett, és láttunk szép megmozdulásokat. Az eredményjelzőn a végén pedig a realitást. Ami mindenképpen biztató, hogy egy élcsapatnak ennyi gólt tudott lőni a Kohász, a védekezésen azonban még van csiszolnivaló. Igaz, tömegben is jóval több volt az ellenfél, ezért is volt ennyi kiállítás.
DKKA - Esztergom 34-43 (18-22)
- DKKA: Wéninger - Horváth 1, Agócs 1, Lakatos, Kelly Rosa 4, Kellermann 5 (2), Paróczy 7. Csere: Bartulovic 1 (kapus), Terzic 1, Luchies 4 (1), Török 2, Popovic 4, Kerekes 2, Román, Fehér, Andróczki 2. Vezetőedző: Zubai Gábor.
- Esztergom: Herczeg - Kovács 4, Ballai B. 4, Szmolek 5, Szöllősi-Zácsik 5, Faragó 4, Hajtai 3. Csere: Bukovszky (kapus), Varga 8 (3), Horváth F. 2, Majoros 4, Ballai A., Jacques 3, Schatzl Nat., Teplán 1, Szucsánszki. Vezetőedző: Elek Gábor.
- Hétméteresek: 3/3, illetve 4/3.
- Kiállítások: 16, illetve 8 perc.