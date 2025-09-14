szeptember 14., vasárnap

Egy rossz szót nem mondhat a lányokra – galériával

Első hazai meccsén harmincnégy gólt lőtt a tavalyi bronzérmes Esztergomnak a Kohász női kézilacsapata. A győzelemhez ez is kevés volt, de a DKKA futós kézilabdája Elek Gábor elismerését is kiváltotta.

Gallai Péter

A DKKA a második fordulóban gólzáporos meccset vívott az Esztergommal, a papírforma nem borult, az esélyesebb nyert. Azonban láthattunk olyan dolgokat, amire lehet építeni a későbbiekben. Zubai Gábor. a Kohász vezetőedzője így értékelt: – Az első hazai meccset éppen egy élcsapat ellen játszottuk, tisztában voltunk vele, milyen erőt képviselnek, milyen igazolásaik voltak. Én egyet kértem a lányoktók, próbáljunk meg minél gyorsabban játszani, mert a Vasas meccsen hiányérzetem volt ebben és a szerzett gólok tekintetében is. 

DKKA
Kelly Rosa és az esztergomi fal
Fotó: DKKA/VizoPhoto

Most bebizonyítottuk, egy Esztergomnak tudunk harmincnégyet lőni, sajnos a védekezés pont az ellenkezője volt. Ám kijött a tömeg- és magasságbeli különbség is, a lányokra egy rossz szót nem mondhatok. 

Elek Gábor, az Esztergom vezetőedzője: – Örülük a győzelemnek, de ennyi kapott gól nem elfogadható, amíg nem vagyunk hajlandóak védekezni. A sebesség rendben volt, de a későbbiekben nagyon kevés lesz, amit hátul műveltünk. Nagyon sok munka vár ránk a védekezésben és a visszarendezősédben, bár hozzáteszem, a DKKA keratív és gyors játékával meg kellett birkózni, főleg a beállójátákkal, bár utóbbival sehogy nem sikerült. 

Számomra szimpatikus ez a futós kézilabda, amit a Dunaújváros játszott.

Szöllősi-Zácsik Szandra szerint rohanós meccs volt, de a visszarendezősédük messze volt a jótól, illetve a beálló elleni védekezés is. Azonban támadásban szép dolgokat csináltak.

A DKKA legjobbja, a hibátlan lövőteljesítménnyel hét gólig jutó Paróczy Sára volt. A beálló így látta a meccset: – Ilyen futós és küzdős meccsre számítottunk. Próbáltunk végi küzdeni és nagy számban meg tudtuk oldani a kért és megbeszélt dolgokat. 

Annak ellenére, hogy sokat kaptunk és van még mit csiszolni a játékon, ha ezen az úton haladunk tovább, annak a későbbiekben pozitív eredménye lesz.

A 2. forduló további eredményei: DVSC - Vasas 31-21, Kisvárda - FTC 25-38, Mosonmagyaróvár - Győr 27-37, NEKA- Alba Fehérvár 18-31, Budaörs - Vác 22-25, Szombathely - Kozármisleny 28-26.

Képgaléria

DKKA – Esztergom női kézilabda bajnoki mérkőzés

Fotók: DKKA/VizoPhoto

A bajnokság állása, a DKKA és még négy csapat pont nélkül


Csapat		MGYDVLGKGGKP
1.FTC-Rail Cargo Hungaria330097666
2.Győri Audi ETO KC220074474
3.DVSC SCHAEFFLER220064444
4.MOL Esztergom3201102934
5.Vác220052484
6.Alba Fehérvár KC210154512
7.Vasas SC210148562
8.NEKA210145542
9.Szombathelyi KKA210148632
10.Kozármisleny KA200249550
11.DKKA200259700
12.Moyra-Budaörs Handball200245580
13.Kisvárda Master Good SE200251650
14.Motherson Mosonmagyaróvári KC200242600

 

 

