Egy rossz szót nem mondhat a lányokra – galériával

A DKKA a második fordulóban gólzáporos meccset vívott az Esztergommal, a papírforma nem borult, az esélyesebb nyert. Azonban láthattunk olyan dolgokat, amire lehet építeni a későbbiekben. Zubai Gábor. a Kohász vezetőedzője így értékelt: – Az első hazai meccset éppen egy élcsapat ellen játszottuk, tisztában voltunk vele, milyen erőt képviselnek, milyen igazolásaik voltak. Én egyet kértem a lányoktók, próbáljunk meg minél gyorsabban játszani, mert a Vasas meccsen hiányérzetem volt ebben és a szerzett gólok tekintetében is.

Kelly Rosa és az esztergomi fal

Fotó: DKKA/VizoPhoto

Most bebizonyítottuk, egy Esztergomnak tudunk harmincnégyet lőni, sajnos a védekezés pont az ellenkezője volt. Ám kijött a tömeg- és magasságbeli különbség is, a lányokra egy rossz szót nem mondhatok.

Elek Gábor, az Esztergom vezetőedzője: – Örülük a győzelemnek, de ennyi kapott gól nem elfogadható, amíg nem vagyunk hajlandóak védekezni. A sebesség rendben volt, de a későbbiekben nagyon kevés lesz, amit hátul műveltünk. Nagyon sok munka vár ránk a védekezésben és a visszarendezősédben, bár hozzáteszem, a DKKA keratív és gyors játékával meg kellett birkózni, főleg a beállójátákkal, bár utóbbival sehogy nem sikerült.

Számomra szimpatikus ez a futós kézilabda, amit a Dunaújváros játszott.

Szöllősi-Zácsik Szandra szerint rohanós meccs volt, de a visszarendezősédük messze volt a jótól, illetve a beálló elleni védekezés is. Azonban támadásban szép dolgokat csináltak.