1 órája
Egy rossz szót nem mondhat a lányokra – galériával
Első hazai meccsén harmincnégy gólt lőtt a tavalyi bronzérmes Esztergomnak a Kohász női kézilacsapata. A győzelemhez ez is kevés volt, de a DKKA futós kézilabdája Elek Gábor elismerését is kiváltotta.
A DKKA a második fordulóban gólzáporos meccset vívott az Esztergommal, a papírforma nem borult, az esélyesebb nyert. Azonban láthattunk olyan dolgokat, amire lehet építeni a későbbiekben. Zubai Gábor. a Kohász vezetőedzője így értékelt: – Az első hazai meccset éppen egy élcsapat ellen játszottuk, tisztában voltunk vele, milyen erőt képviselnek, milyen igazolásaik voltak. Én egyet kértem a lányoktók, próbáljunk meg minél gyorsabban játszani, mert a Vasas meccsen hiányérzetem volt ebben és a szerzett gólok tekintetében is.
Most bebizonyítottuk, egy Esztergomnak tudunk harmincnégyet lőni, sajnos a védekezés pont az ellenkezője volt. Ám kijött a tömeg- és magasságbeli különbség is, a lányokra egy rossz szót nem mondhatok.
Elek Gábor, az Esztergom vezetőedzője: – Örülük a győzelemnek, de ennyi kapott gól nem elfogadható, amíg nem vagyunk hajlandóak védekezni. A sebesség rendben volt, de a későbbiekben nagyon kevés lesz, amit hátul műveltünk. Nagyon sok munka vár ránk a védekezésben és a visszarendezősédben, bár hozzáteszem, a DKKA keratív és gyors játékával meg kellett birkózni, főleg a beállójátákkal, bár utóbbival sehogy nem sikerült.
Számomra szimpatikus ez a futós kézilabda, amit a Dunaújváros játszott.
Szöllősi-Zácsik Szandra szerint rohanós meccs volt, de a visszarendezősédük messze volt a jótól, illetve a beálló elleni védekezés is. Azonban támadásban szép dolgokat csináltak.
Gólzáporos és nagy tempójú meccs az Esztergom ellen, amire a vereség ellenére lehet alapozni
A DKKA legjobbja, a hibátlan lövőteljesítménnyel hét gólig jutó Paróczy Sára volt. A beálló így látta a meccset: – Ilyen futós és küzdős meccsre számítottunk. Próbáltunk végi küzdeni és nagy számban meg tudtuk oldani a kért és megbeszélt dolgokat.
Annak ellenére, hogy sokat kaptunk és van még mit csiszolni a játékon, ha ezen az úton haladunk tovább, annak a későbbiekben pozitív eredménye lesz.
A 2. forduló további eredményei: DVSC - Vasas 31-21, Kisvárda - FTC 25-38, Mosonmagyaróvár - Győr 27-37, NEKA- Alba Fehérvár 18-31, Budaörs - Vác 22-25, Szombathely - Kozármisleny 28-26.
Képgaléria
DKKA – Esztergom női kézilabda bajnoki mérkőzésFotók: DKKA/VizoPhoto
A bajnokság állása, a DKKA és még négy csapat pont nélkül
Csapat
|M
|GY
|D
|V
|LG
|KG
|GK
|P
|1.
|FTC-Rail Cargo Hungaria
|3
|3
|0
|0
|97
|66
|6
|2.
|Győri Audi ETO KC
|2
|2
|0
|0
|74
|47
|4
|3.
|DVSC SCHAEFFLER
|2
|2
|0
|0
|64
|44
|4
|4.
|MOL Esztergom
|3
|2
|0
|1
|102
|93
|4
|5.
|Vác
|2
|2
|0
|0
|52
|48
|4
|6.
|Alba Fehérvár KC
|2
|1
|0
|1
|54
|51
|2
|7.
|Vasas SC
|2
|1
|0
|1
|48
|56
|2
|8.
|NEKA
|2
|1
|0
|1
|45
|54
|2
|9.
|Szombathelyi KKA
|2
|1
|0
|1
|48
|63
|2
|10.
|Kozármisleny KA
|2
|0
|0
|2
|49
|55
|0
|11.
|DKKA
|2
|0
|0
|2
|59
|70
|0
|12.
|Moyra-Budaörs Handball
|2
|0
|0
|2
|45
|58
|0
|13.
|Kisvárda Master Good SE
|2
|0
|0
|2
|51
|65
|0
|14.
|Motherson Mosonmagyaróvári KC
|2
|0
|0
|2
|42
|60
|0