Dunaújváros és riválisa is ugyanazt akarja, ebből nagy csata lesz

Szombaton 17 órakor kezdődik a DKKA harmadik mérkőzése a női kézilabda bajnokságban, a szintén még nulla pontos Budaörs ellen. A Dunaújvárosi Kohász a Vasas ellen rangadót veszített el a nyitányon, majd az Esztergom elleni papírforma vereség következett. Azonban számos pozitív tapasztalattal zárult a legutóbbi mérkőzés, 34 gólt lőttek a lányok az egyik élcsapatnak, a beállójáték pedig kiemelkedően hatékony volt. Paróczy Sára be is kerüt az M4 Sport hét csapatába. A Budaörs eddig tíz góllal kikapott az Esztergomtól, majd az előző körben 25-22-re a Váctól.

Andróczki Flóra nehéz meccsre számít

Fotó: DKKA/VizoPhoto

Most, egy egymás elleni rangadó következik, ahol mindkét fél csakis a két pont megszerzésében gondolkodik, ami nagy csatát ígér. – Nehéz meccsre számítok, de úgy gondolom, hogy fókuszált játékkal és a taktikai utasítások betartásával elhozhatjuk a két pontot – erősítette meg Andróczki Flóra a DKKA közösségi oldalára feltöltött videóban.