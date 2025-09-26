1 órája
Dunaújváros és riválisa is ugyanazt akarja, ebből nagy csata lesz
Szombaton a női kézilabda NB I harmadik fordulójában a Budaörs vendége lesz a Dunaújváros együttese. A DKKA és ellenfele egyaránt még pont nélkül áll, így nagy küzdelem várható első sikerük megszerzéséért.
Szombaton 17 órakor kezdődik a DKKA harmadik mérkőzése a női kézilabda bajnokságban, a szintén még nulla pontos Budaörs ellen. A Dunaújvárosi Kohász a Vasas ellen rangadót veszített el a nyitányon, majd az Esztergom elleni papírforma vereség következett. Azonban számos pozitív tapasztalattal zárult a legutóbbi mérkőzés, 34 gólt lőttek a lányok az egyik élcsapatnak, a beállójáték pedig kiemelkedően hatékony volt. Paróczy Sára be is kerüt az M4 Sport hét csapatába. A Budaörs eddig tíz góllal kikapott az Esztergomtól, majd az előző körben 25-22-re a Váctól.
Most, egy egymás elleni rangadó következik, ahol mindkét fél csakis a két pont megszerzésében gondolkodik, ami nagy csatát ígér. – Nehéz meccsre számítok, de úgy gondolom, hogy fókuszált játékkal és a taktikai utasítások betartásával elhozhatjuk a két pontot – erősítette meg Andróczki Flóra a DKKA közösségi oldalára feltöltött videóban.
- A 3. forduló eddigi eredményei:FTC - Vác 36-25, Esztergom - DVSC 29-32, Győr - Kisvárda 35-19, Kozármisleny - Mosonmagyaróvár 21-40.
- A forduló további párosítása: Alba Fehérvár - Szombathely, Vasas - NEKA.
Az NB I állása, a DKKA a 11. helyen
|Csapat
|M
|GY
|D
|V
|LG
|KG
|GK
|P
|1.
|FTC-Rail Cargo Hungaria
|4
|4
|0
|0
|133
|91
|42
|8
|2.
|Győri Audi ETO KC
|3
|3
|0
|0
|109
|66
|43
|6
|3.
|DVSC SCHAEFFLER
|3
|3
|0
|0
|96
|73
|23
|6
|4.
|MOL Esztergom
|4
|2
|0
|2
|131
|125
|6
|4
|5.
|Vác
|3
|2
|0
|1
|77
|84
|-7
|4
|6.
|Alba Fehérvár KC
|2
|1
|0
|1
|54
|51
|3
|2
|7.
|Motherson Mosonmagyaróvári KC
|3
|1
|0
|2
|82
|81
|1
|2
|8.
|Vasas SC
|2
|1
|0
|1
|48
|56
|-8
|2
|9.
|NEKA
|2
|1
|0
|1
|45
|54
|-9
|2
|10.
|Szombathelyi KKA
|2
|1
|0
|1
|48
|63
|-15
|2
|11.
|DKKA
|2
|0
|0
|2
|59
|70
|-11
|0
|12.
|Moyra-Budaörs Handball
|2
|0
|0
|2
|45
|58
|-13
|0
|13.
|Kozármisleny KA
|3
|0
|0
|3
|70
|95
|-25
|0
|14.
|Kisvárda Master Good SE
|3
|0
|0
|3
|70
|100
|-30
|0