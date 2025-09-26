szeptember 26., péntek

Kézilabda

1 órája

Dunaújváros és riválisa is ugyanazt akarja, ebből nagy csata lesz

Címkék#bajnokság#Budaörs#Dunaújváros Kohász KA#NB I#DKKA#kézilabda

Szombaton a női kézilabda NB I harmadik fordulójában a Budaörs vendége lesz a Dunaújváros együttese. A DKKA és ellenfele egyaránt még pont nélkül áll, így nagy küzdelem várható első sikerük megszerzéséért.

Gallai Péter

Szombaton 17 órakor kezdődik a DKKA harmadik mérkőzése a női kézilabda bajnokságban, a szintén még nulla pontos Budaörs ellen. A Dunaújvárosi Kohász a Vasas ellen rangadót veszített el a nyitányon, majd az Esztergom elleni papírforma vereség következett. Azonban számos pozitív tapasztalattal zárult a legutóbbi mérkőzés, 34 gólt lőttek a lányok az egyik élcsapatnak, a beállójáték pedig kiemelkedően hatékony volt. Paróczy Sára be is kerüt az M4 Sport hét csapatába. A Budaörs eddig tíz góllal kikapott az Esztergomtól, majd az előző körben 25-22-re a Váctól.

DKKA
Andróczki Flóra nehéz meccsre számít
Fotó: DKKA/VizoPhoto

Most, egy egymás elleni rangadó következik, ahol mindkét fél csakis a két pont megszerzésében gondolkodik, ami nagy csatát ígér. – Nehéz meccsre számítok, de úgy gondolom, hogy fókuszált játékkal és a taktikai utasítások betartásával elhozhatjuk a két pontot – erősítette meg Andróczki Flóra a DKKA közösségi oldalára feltöltött videóban.

  • A 3. forduló eddigi eredményei:FTC - Vác 36-25, Esztergom - DVSC 29-32, Győr - Kisvárda 35-19, Kozármisleny - Mosonmagyaróvár 21-40.
  • A forduló további párosítása: Alba Fehérvár - Szombathely, Vasas - NEKA.

Az NB I állása, a DKKA a 11. helyen

 CsapatMGYDVLGKGGKP
1.FTC-Rail Cargo Hungaria440013391428
2.Győri Audi ETO KC330010966436
3.DVSC SCHAEFFLER33009673236
4.MOL Esztergom420213112564
5.Vác32017784-74
6.Alba Fehérvár KC2101545132
7.Motherson Mosonmagyaróvári KC3102828112
8.Vasas SC21014856-82
9.NEKA21014554-92
10.Szombathelyi KKA21014863-152
11.DKKA20025970-110
12.Moyra-Budaörs Handball20024558-130
13.Kozármisleny KA30037095-250
14.Kisvárda Master Good SE300370100-300

 

