A DKKA első győzelme két másodpercen múlt
Nagy küzdelemben, fordulatos mérkőzésen végül döntetlent játszott a Dunaújváros a Budaörs ellen a női kézilabda NB I-ben. A DKKA ezzel megszerezte első pontját a szezonban.
A női kézilabda NB I harmadik fordulójában az eddig pont nélkül álló két együttes mérkőzése nagy csatát ígért, különösen, hogy egymás riválisai a felek. Egy győzelemmel minden téren sokat lehetett profitálni, ezért egyértelműen erre készült a DKKA. Az előző fordulóban, az Esztergom ellen harmincnégy gólt szerzett a Dunaújvárosi Kohász, így arra a támadójátékra lehetett alapozni. Amennyiben a védekezést is sikerül szorosabbra húzni, akkor tényleg jó esélyei lesznek a sikerre Zubai Gábor tanítványainak.
A mérkőzést jól is kezdte a Kohász, Bartulovic védéseire alapozva kétgólos előnnyel nyitott. Az 5. percben Marincsák révén a Budaörs is betalált, de a dunaújvárosiak folyamatosan tartani tudták előnyüket. Ebben nagy szerepe volt Bartulovicnak, aki több labdát is hárított. 8-8-nál egyenlítettek a hazaiak, de a vezetést nem tudták átvenni. Mindkét oldalon sok volt a hiba, volt, hogy percekig egyik fél sem tudott betelálni, azonban a szünetre megint kétgólos előnyt szerzett a DKKA. Míg Bartulovic tíz védéssel, negyvenhárom százalékos, kimagasló hatékonysággal zárta a harminc percet, addig a túloldalon a két kapus összesen egyszer tudott hárítani.
Dunaújváros és riválisa is ugyanazt akarja, ebből nagy csata lesz
A második félidő Szöllősi-Schatzl büntetőből szerzett góljával kezdődött, majd két dunaújvárosi technikai hiba után az egyenlítést is megszerezte, 16-16. Luchies tett róla, hogy a meccs során először ne vezessen a Budaörs, majd hiába sikerült blokkolni Marincsákot, eladta a labdát, de szerencsére az ellenfél is rontott. Kellermann büntetőből visszaállította a kétgólos előnyt, Zubai Gábor pedig felhívta a védelem figyelmét, hogy nincs kiugrálás a falból.
Sajnos húsz másodperc alatt kétszer is betalált a hazai csapat, 18-18, ami után dunaújvárosi kapufa, majd egy újabb hiba jött és a 38. percben először vezetett a Budaörs, 19-18.
A fiatal Fehér törte meg a Kohász gólcsendjét, amire Bardi válaszolt, majd őt állították ki. Az emberelőnyben a szélen tisztán megjátszott Horváth a felső kapufára lőtte a labdát, de két hazai hibával is tudtak élni a vendégek, így ismét ők vezettek, 20-21.
Aztán a budaörsi kapusok is elkezdtek védeni, 23-23-nál pedig újra egál volt a 47. percben. Popovic gólja után befagyott az állás, a kapusok védései mellett az eladott labdákat jegyezhettük fel, idegesen játszott mindkét csapat. Az 52. percben Szekerczés egy büntetőből egyenlített, aztán a brazil Rosa villanásaival 25-26-al vágtak neki a felek az utolsó öt percnek.
Amikor már a DKKA sikerét ünnepeltük, jött Marincsák...
Sőt, Horváth már kettőre növelte az előnyt, miután két budaörsi akciót is elrontottak, Buday Dániel pedig időt kért három perccel a vége előtt. Támadásuk során fejen lőtték Bartulovicot, de a játékvezetők úgy látták, ez büntetőt érő szabálytalanság miatt történt. Wéninger nem tudta fogni Marincsák hetesét, Rosa eladott labdája után Sztankovics egyenlített, majd a brazil lövését védte Mátéfi., Fél perccel a vége előtt a hazaiak is rontottak, a kontrából pedig Fehér betalált.
Nem sokat kellett már kihúzni, a Budaörs lehozta a kapusát is,végül két másodperccel a vége előtt Marincsák megtalálta a rést a falon és egyenlített.
Budaörs - DKKA 28-28 (14-16)
- Budaörs: Mátéfi - Vártok 2, Schneider 1, Kovalcsik 2, Hudák, Uhrin, Szöllősi-Schatzl 4 (2). Csere: Zsigmond (kapus), Bardi 3, Szekerczés 9 (5), Uhrin 1, Bede, Sztankovics 1, Marincsák 5, Kármán, Bristyán.
- DKKA: BArtulovic - Andróczki, Agócs 2, Popovic 3, Román 2, de Rosa 7, Török 1: Csere: Wéninger (kapus), Paróczy, Kellermann 4 (3), Luchies 5, Horváth 1, Lakatos, Gajdos 1, Fehér 3. Terzic.
- Hétméteresek: 7/7, illetve 3/3.
- Kiállítások: 4, illetve 6 perc.