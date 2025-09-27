A DKKA első győzelme két másodpercen múlt

A női kézilabda NB I harmadik fordulójában az eddig pont nélkül álló két együttes mérkőzése nagy csatát ígért, különösen, hogy egymás riválisai a felek. Egy győzelemmel minden téren sokat lehetett profitálni, ezért egyértelműen erre készült a DKKA. Az előző fordulóban, az Esztergom ellen harmincnégy gólt szerzett a Dunaújvárosi Kohász, így arra a támadójátékra lehetett alapozni. Amennyiben a védekezést is sikerül szorosabbra húzni, akkor tényleg jó esélyei lesznek a sikerre Zubai Gábor tanítványainak.

A brazil válogatott de Rosa hét góllal zárt

Fotó: DKKA/VizoPhoto

A mérkőzést jól is kezdte a Kohász, Bartulovic védéseire alapozva kétgólos előnnyel nyitott. Az 5. percben Marincsák révén a Budaörs is betalált, de a dunaújvárosiak folyamatosan tartani tudták előnyüket. Ebben nagy szerepe volt Bartulovicnak, aki több labdát is hárított. 8-8-nál egyenlítettek a hazaiak, de a vezetést nem tudták átvenni. Mindkét oldalon sok volt a hiba, volt, hogy percekig egyik fél sem tudott betelálni, azonban a szünetre megint kétgólos előnyt szerzett a DKKA. Míg Bartulovic tíz védéssel, negyvenhárom százalékos, kimagasló hatékonysággal zárta a harminc percet, addig a túloldalon a két kapus összesen egyszer tudott hárítani.