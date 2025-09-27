szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

15°
+22
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

1 órája

A DKKA első győzelme két másodpercen múlt

Címkék#bajnokság#Budaörs#NB I#DKKA#női kézilabda

Nagy küzdelemben, fordulatos mérkőzésen végül döntetlent játszott a Dunaújváros a Budaörs ellen a női kézilabda NB I-ben. A DKKA ezzel megszerezte első pontját a szezonban.

Gallai Péter

A női kézilabda NB I harmadik fordulójában az eddig pont nélkül álló két együttes mérkőzése nagy csatát ígért, különösen, hogy egymás riválisai a felek. Egy győzelemmel minden téren sokat lehetett profitálni, ezért egyértelműen erre készült a DKKA. Az előző fordulóban, az Esztergom ellen harmincnégy gólt szerzett a Dunaújvárosi Kohász, így arra a támadójátékra lehetett alapozni. Amennyiben a védekezést is sikerül szorosabbra húzni, akkor tényleg jó esélyei lesznek a sikerre Zubai Gábor tanítványainak. 

DKKA
A brazil válogatott de Rosa hét góllal zárt
Fotó: DKKA/VizoPhoto

A mérkőzést jól is kezdte a Kohász, Bartulovic védéseire alapozva kétgólos előnnyel nyitott. Az 5. percben Marincsák révén a Budaörs is betalált, de a dunaújvárosiak folyamatosan tartani tudták előnyüket. Ebben nagy szerepe volt Bartulovicnak, aki több labdát is hárított. 8-8-nál egyenlítettek a hazaiak, de a vezetést nem tudták átvenni. Mindkét oldalon sok volt a hiba, volt, hogy percekig egyik fél sem tudott betelálni, azonban a szünetre megint kétgólos előnyt szerzett a DKKA. Míg Bartulovic tíz védéssel, negyvenhárom százalékos, kimagasló hatékonysággal zárta a harminc percet, addig a túloldalon a két kapus összesen egyszer tudott hárítani.

A második félidő Szöllősi-Schatzl büntetőből szerzett góljával kezdődött, majd két dunaújvárosi technikai hiba után az egyenlítést is megszerezte, 16-16. Luchies tett róla, hogy a meccs során először ne vezessen a Budaörs, majd hiába sikerült blokkolni Marincsákot, eladta a labdát, de szerencsére az ellenfél is rontott. Kellermann büntetőből visszaállította a kétgólos előnyt, Zubai Gábor pedig felhívta a védelem figyelmét, hogy nincs kiugrálás a falból. 

Fotó: DKKA/VizoPhoto

Sajnos húsz másodperc alatt kétszer is betalált a hazai csapat, 18-18, ami után dunaújvárosi kapufa, majd egy újabb hiba jött és a 38. percben először vezetett a Budaörs, 19-18.

 A fiatal Fehér törte meg a Kohász gólcsendjét, amire Bardi válaszolt, majd őt állították ki. Az emberelőnyben a szélen tisztán megjátszott Horváth a felső kapufára lőtte a labdát, de két hazai hibával is tudtak élni a vendégek, így ismét ők vezettek, 20-21. 

Aztán a budaörsi kapusok is elkezdtek védeni, 23-23-nál pedig újra egál volt a 47. percben. Popovic gólja után befagyott az állás, a kapusok védései mellett az eladott labdákat jegyezhettük fel, idegesen játszott mindkét csapat. Az 52. percben Szekerczés egy büntetőből egyenlített, aztán a brazil Rosa villanásaival 25-26-al vágtak neki a felek az utolsó öt percnek. 

Amikor már a DKKA sikerét ünnepeltük, jött Marincsák...

Sőt, Horváth már kettőre növelte az előnyt, miután két budaörsi akciót is elrontottak, Buday Dániel pedig időt kért három perccel a vége előtt. Támadásuk során fejen lőtték Bartulovicot, de a játékvezetők úgy látták, ez büntetőt érő szabálytalanság miatt történt. Wéninger nem tudta fogni Marincsák hetesét, Rosa eladott labdája után Sztankovics egyenlített, majd a brazil lövését védte Mátéfi., Fél perccel a vége előtt a hazaiak is rontottak, a kontrából pedig Fehér betalált. 

Nem sokat kellett már kihúzni, a Budaörs lehozta a kapusát is,végül két másodperccel a vége előtt Marincsák megtalálta a rést a falon és egyenlített.

Budaörs - DKKA 28-28 (14-16)

  • Budaörs: Mátéfi - Vártok 2, Schneider 1, Kovalcsik 2, Hudák, Uhrin, Szöllősi-Schatzl 4 (2). Csere: Zsigmond (kapus), Bardi 3, Szekerczés 9 (5), Uhrin 1, Bede,  Sztankovics 1, Marincsák 5, Kármán, Bristyán.
  • DKKA: BArtulovic - Andróczki, Agócs 2, Popovic 3, Román 2, de Rosa 7, Török 1: Csere: Wéninger (kapus), Paróczy, Kellermann 4 (3), Luchies 5, Horváth 1, Lakatos, Gajdos 1, Fehér 3. Terzic.
  • Hétméteresek: 7/7, illetve 3/3.
  • Kiállítások: 4, illetve 6 perc.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu