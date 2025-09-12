szeptember 12., péntek

Mária névnap

21°
+27
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Első hazai meccs

48 perce

A szívüket és a lelküket is kiteszik a lányok

Címkék#hazai mérkőzés#bajnokság#Zubai Gábor#Dunaújvárosi Kohász#Elek Gábor#DKKA#női kézilabda#Esztergom

Szombaton 17 órakor játssza első hazai mérkőzését az új szezonban a Dunaújvárosi Kohász. A DKKA női kézilabdázói a nemzetközi kupában érdekelt egyik élcsapatot, a Mol Esztergomot fogadják.

Gallai Péter

Nem sikerült jól a szezonrajtja a DKKA csapatának, Zubai Gábor együttese nagy csatában  két góllal maradt alul a Vasas otthonában. Azon a találkozón mindkét oldalon remekeltek a kapusok, s közel egy szezonra való helyzetet hagytak ki a játékosok. Szombaton 17 órakor az első hazai találkozón az előző szezon bronzérmese, a Mol Esztergom érkezik a dunaújvárosi sportcsarnokba. A vendégek már két meccsen vannak túl, az Európa Ligában érdekelt ellenfél előrehozott találkozón 36-26-ra kikapott a Ferencvárostól, majd múlt héten tízzel megverte a Budaörsöt. – Örülök a sebességnek és a védekezésnek, de látszik, hogy nagyon idény eleje van. Ennyi eladott labdát, ki nem kényszerített hibát véteni, az borzasztó – mondta az Esztergomot irányító Elek Gábor.

DKKA
A DKKA a Vasas után az egyik élcsapat ellen próbál meg minél jobban helytállni szombaton itthon
Forrás: Vasas SC

Zubai Gábor, a Dunaújvárosi Kohász vezetőedzője szerint küzdelmes meccsen veszítettek, a helyzetkihasználáson kívül amit szerettek volna megvalósítani, azok a gyors lerohanások, ebben maradt hiányérzete. Kellermann Dóra szerint is javítani kell a helyzetkihasználáson, illetve a szünet után nem szabad így kimenni a pályára, mert másfél perc alatt kaptak három találatot. Viszont jól küzdöttek, amire lehet alapozni.

A DKKA-nak nincs veszítenivalója

– Tisztában vagyunk az Esztergom tavalyi bajnokságban elért helyezésével, illetve a nyári igazolásaival, mi viszont azt tudjuk garantálni, hogy szívünket és lelkünket is kitesszük a pályára és meglátjuk, hogy ez mire lesz majd elég. 

Veszíteni valónk nincs, pont az előbb említett okok miatt, én arra kértem a lányokat, felszabadultan kézilabdázzanak és amit tudnak, azt tegyék ki a pályára.

– mondta Zubai Gábor a klub honlapjának. 

  • A 2. forduló eddigi eredményei: DVSC - Vasas 31-21, Kisvárda - FTC 25-38, Mosonmagyaróvár - Győr 27-37. 
  • A további párosítás: NEKA- Alba Fehérvár, Budaörs - Vác, Szombathely - Kozármisleny.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu