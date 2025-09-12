35 perce
A szívüket és a lelküket is kiteszik a lányok
Szombaton 17 órakor játssza első hazai mérkőzését az új szezonban a Dunaújvárosi Kohász. A DKKA női kézilabdázói a nemzetközi kupában érdekelt egyik élcsapatot, a Mol Esztergomot fogadják.
Nem sikerült jól a szezonrajtja a DKKA csapatának, Zubai Gábor együttese nagy csatában két góllal maradt alul a Vasas otthonában. Azon a találkozón mindkét oldalon remekeltek a kapusok, s közel egy szezonra való helyzetet hagytak ki a játékosok. Szombaton 17 órakor az első hazai találkozón az előző szezon bronzérmese, a Mol Esztergom érkezik a dunaújvárosi sportcsarnokba. A vendégek már két meccsen vannak túl, az Európa Ligában érdekelt ellenfél előrehozott találkozón 36-26-ra kikapott a Ferencvárostól, majd múlt héten tízzel megverte a Budaörsöt. – Örülök a sebességnek és a védekezésnek, de látszik, hogy nagyon idény eleje van. Ennyi eladott labdát, ki nem kényszerített hibát véteni, az borzasztó – mondta az Esztergomot irányító Elek Gábor.
Zubai Gábor, a Dunaújvárosi Kohász vezetőedzője szerint küzdelmes meccsen veszítettek, a helyzetkihasználáson kívül amit szerettek volna megvalósítani, azok a gyors lerohanások, ebben maradt hiányérzete. Kellermann Dóra szerint is javítani kell a helyzetkihasználáson, illetve a szünet után nem szabad így kimenni a pályára, mert másfél perc alatt kaptak három találatot. Viszont jól küzdöttek, amire lehet alapozni.
A DKKA-nak nincs veszítenivalója
– Tisztában vagyunk az Esztergom tavalyi bajnokságban elért helyezésével, illetve a nyári igazolásaival, mi viszont azt tudjuk garantálni, hogy szívünket és lelkünket is kitesszük a pályára és meglátjuk, hogy ez mire lesz majd elég.
Veszíteni valónk nincs, pont az előbb említett okok miatt, én arra kértem a lányokat, felszabadultan kézilabdázzanak és amit tudnak, azt tegyék ki a pályára.
– mondta Zubai Gábor a klub honlapjának.
- A 2. forduló eddigi eredményei: DVSC - Vasas 31-21, Kisvárda - FTC 25-38, Mosonmagyaróvár - Győr 27-37.
- A további párosítás: NEKA- Alba Fehérvár, Budaörs - Vác, Szombathely - Kozármisleny.