A szívüket és a lelküket is kiteszik a lányok

Nem sikerült jól a szezonrajtja a DKKA csapatának, Zubai Gábor együttese nagy csatában két góllal maradt alul a Vasas otthonában. Azon a találkozón mindkét oldalon remekeltek a kapusok, s közel egy szezonra való helyzetet hagytak ki a játékosok. Szombaton 17 órakor az első hazai találkozón az előző szezon bronzérmese, a Mol Esztergom érkezik a dunaújvárosi sportcsarnokba. A vendégek már két meccsen vannak túl, az Európa Ligában érdekelt ellenfél előrehozott találkozón 36-26-ra kikapott a Ferencvárostól, majd múlt héten tízzel megverte a Budaörsöt. – Örülök a sebességnek és a védekezésnek, de látszik, hogy nagyon idény eleje van. Ennyi eladott labdát, ki nem kényszerített hibát véteni, az borzasztó – mondta az Esztergomot irányító Elek Gábor.

A DKKA a Vasas után az egyik élcsapat ellen próbál meg minél jobban helytállni szombaton itthon

Forrás: Vasas SC

Zubai Gábor, a Dunaújvárosi Kohász vezetőedzője szerint küzdelmes meccsen veszítettek, a helyzetkihasználáson kívül amit szerettek volna megvalósítani, azok a gyors lerohanások, ebben maradt hiányérzete. Kellermann Dóra szerint is javítani kell a helyzetkihasználáson, illetve a szünet után nem szabad így kimenni a pályára, mert másfél perc alatt kaptak három találatot. Viszont jól küzdöttek, amire lehet alapozni.

A DKKA-nak nincs veszítenivalója

– Tisztában vagyunk az Esztergom tavalyi bajnokságban elért helyezésével, illetve a nyári igazolásaival, mi viszont azt tudjuk garantálni, hogy szívünket és lelkünket is kitesszük a pályára és meglátjuk, hogy ez mire lesz majd elég.

Veszíteni valónk nincs, pont az előbb említett okok miatt, én arra kértem a lányokat, felszabadultan kézilabdázzanak és amit tudnak, azt tegyék ki a pályára.

– mondta Zubai Gábor a klub honlapjának.