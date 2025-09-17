A forduló csapatában a DKKA játékosa remeklése után

Szombaton első hazai találkozóját játszotta az új szezonban a DKKA, amikor a Mol Esztergomot fogadta. A meccset kilenc góllal 43-34-re elveszítette a Kohász, azonban derekasan helytálltak, egy élcsapatnak ennyi találatot szereztek és voltak kifejezetten kiváló egyéni teljesítmények. A dunaújvárosiak beállójátéka nagyon működött, Paróczy és Popovic tizenegy gólt szerzett, előbbi hetet. Teljesítménye pedig az M4 Sport szakértőinek elismerését is kiváltotta. A hét csapatát az Esztergom vezetőedzője, Elek Gábor jelentette be az M4 Sport kézilabda magazinban, hogy Danyi Gáborral kiket jelöltek. Beálló poszton, ahogy mondta saját bőrükön tapasztalták Paróczy Sára remek teljesítményét, így a DKKA játékosát választották meg a legjobb beállónak.

A DKKA beállója a csapatban

Forrás: M4 Sport