szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

20°
+28
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

2 órája

A forduló csapatában a DKKA játékosa remeklése után

Címkék#kézilabda#Paróczy Sára#remeklés#M4 Sport#teljesítmény#DKKA#Esztergom

A második kézilabda bajnoki forduló után az M4 Sporton megválasztották a hét csapatát. A hölgyeknél a DKKA játékosa, Paróczy Sára is helyet kapott benne.

Gallai Péter

Szombaton első hazai találkozóját játszotta az új szezonban a DKKA, amikor a Mol Esztergomot fogadta. A meccset kilenc góllal 43-34-re elveszítette a Kohász, azonban derekasan helytálltak, egy élcsapatnak ennyi találatot szereztek és voltak kifejezetten kiváló egyéni teljesítmények. A dunaújvárosiak beállójátéka nagyon működött, Paróczy és Popovic tizenegy gólt szerzett, előbbi hetet. Teljesítménye pedig az M4 Sport szakértőinek elismerését is kiváltotta. A hét csapatát az Esztergom vezetőedzője, Elek Gábor jelentette be az M4 Sport kézilabda magazinban, hogy Danyi Gáborral kiket jelöltek. Beálló poszton, ahogy mondta saját bőrükön tapasztalták Paróczy Sára remek teljesítményét, így a DKKA játékosát választották meg a legjobb beállónak.

DKKA
A DKKA beállója a csapatban
Forrás: M4 Sport

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu