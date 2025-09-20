A DFVE gyorsan elszomorított mindenkit Szentesen

A szombati ebédidőben nem finom falatok, hanem a 2025/26-os bajnoki évad első tétmeccse várta a DFVE játékosait a női vízilabda bajnokságban. Dr. Sike József együttese nem éppen közönségbarát időpontban, délben ugrott medencébe, hogy az erőviszonyokat érvényesítve sikerrel kezdje a sorozatot.

Maczkó Lilla és Sümegi Nóra okkal örülhetett a szombati meccs után is

Fotó: DFVE/Utánpótlás Sportfotó

A DFVE két negyed alatt lerendezte

A szezon első gólját a világbajnoki ezüstérmes Garda Krisztina szerezte büntetőből, a negyed végére pedig már néggyel vezetett a dunaújvárosi együttes. A második játékrészben tovább nőtt a különbség, tulajdonképpen a térfélcserére el is dőlt a győztes kiléte, így a hátrelévő kétszer nyolc perc semmi izgalmat nem tartogatott. Magabiztos dunaújvárosi sikerrel zárult a mérkőzés. A kapusok közül Maczkó Lilla ötven százalékkal, az új igazolás Kakas Krisztina pedig negyvennégy százalékkal zárt. Góllal debütált Borsi Ilona és a szerb válogatott Ana Milicevic is.