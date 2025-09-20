szeptember 20., szombat

A DFVE gyorsan elszomorított mindenkit Szentesen

Magabiztos győzelemmel kezdte szereplését a női vízilabda OB I új idényében a dunaújvárosi együttes. A DFVE szombaton Szentesen érvényesítette a papírformát.

Gallai Péter

A szombati ebédidőben nem finom falatok, hanem a 2025/26-os bajnoki évad első tétmeccse várta a DFVE játékosait a női vízilabda bajnokságban. Dr. Sike József együttese nem éppen közönségbarát időpontban, délben ugrott medencébe, hogy az erőviszonyokat érvényesítve sikerrel kezdje a sorozatot. 

DFVE
Maczkó Lilla és Sümegi Nóra okkal örülhetett a szombati meccs után is
Fotó: DFVE/Utánpótlás Sportfotó

A DFVE két negyed alatt lerendezte

A szezon első gólját a világbajnoki ezüstérmes Garda Krisztina szerezte büntetőből, a negyed végére pedig már néggyel vezetett a dunaújvárosi együttes. A második játékrészben tovább nőtt a különbség, tulajdonképpen a térfélcserére el is dőlt a győztes kiléte, így a hátrelévő kétszer nyolc perc semmi izgalmat nem tartogatott. Magabiztos dunaújvárosi sikerrel zárult a mérkőzés. A kapusok közül Maczkó Lilla ötven százalékkal, az új igazolás Kakas Krisztina pedig negyvennégy százalékkal zárt. Góllal debütált Borsi Ilona és a szerb válogatott Ana Milicevic is.

Szentes - DFVE 10-19 (2-6, 3-5, 4-6, 1-2)
Szentes: Hajdú - Varga 1, Lengyel, Zöld 1, Molnár 1, Rácz 1, Korom. Csere: Erdélyi 3, Mácsai, Dömsödi, de Bue, Furák-Szabovik 3. Vezetőedző: Tóth Gyula.
DFVE: Maczkó - Jonkl 1, Horváth, Mahieu 1, Garda 4, Szabó 1, Sümegi 4. Csere: Kakas (kapus), Katsimpri 1, Borsi 1, Pál 3, Szopori, Milicevic 2. Vezetőedző: dr. Sike József.  
Gól emberelőnyből: 2/10, illetve 5/10.
Gól ötméteresből: 1/4, illetve 2/2.

 

