Női vízilabda

4 órája

Ismerős szakember lett a DFVE vezetőedzője, bemutatták az új játékosokat is – videóval

Címkék#vízilabda#vezetőedző#Dunaújváros#bejelentés#Mihók Attila#DFVE#Sike József

A szezon végén derült ki, hogy távozik a dunaújvárosi női vízilabdacsapat éléről az orosz Maxim Kordonskiy. Kedden aztán kiderült, ki veszi át a DFVE irányítását, illetve kikkel erősített a klub.

Gallai Péter

Kiderült a legfőbb kérdés, amire már sokan vártak, sajtótájékoztató keretében mutatta be a DFVE női vízilabda együttese a csapat új szakvezetőjét kedden a Fabó Éva Sportuszodában. Az egyesület nevében Rafai Krisztina kommunikációs és médiavezető köszöntötte a megjelenteket, majd bemutatta az asztalnál ülőket. Köztük egy ismerős arcot, dr. Sike Józsefet, aki korábban, 2019 és 21 között már dolgozott Dunaújvárosban az utánpótlásban, illetve a felnőtt csapatnál Mihók Attila segítőjeként. A szakember az elmúlt években az Egert irányította, s bizony nem egyszer tört borsot a dunújvárosiak orra alá. 2021-ben Magyar Kupát, 2023-ben nagy meglepetésre bajnokságot nyert őket legyőzve, aztán 2024-ben és 2025-ben a bronzérmet vitte el a DFVE elől a hevesi lányokkal. Dr. Sike József a napokban bontott szerződését közös megyegyezéssel némileg váratlanul, hogy aztán korábbi klubjánál vállaljon munkát.

DFVE
A DFVE érkezői: Borsi Ilona (balra), Kakas Krisztina, dr. Sike József vezetőedző és Ana Milicevic
Fotó: Gallai Péter

– Nagy örömmel érkeztem Dunaújvárosba, hiszen korábban két nagyon szép évet töltöttem itt, amikor Mihók Attila segítői voltunk. Ebben az időszakban nyertünk két Magyar Kupát, bajnoki ezüstöt és másodikak lettünk a Bajnokok Ligájában. Ennek fényében most nyáron a pályafutásom megtorpant válogatott szinten. Három arany (U15 Eb, U16 vb, U17 Eb)és egy bronzérem (U18 vb) után az U20-as világbajnokságon sajnos csak ötödikek lettünk.

Ez lelkileg nagyon megviselt, abba szerettem volna hagyni a vízilabdát, vagy mást csinálni. Amikor ezt bejelentettem, Mihók Attila megkeresett és nem sokat kellet beszélgetni, mert olyant vázolt fel, ami sokkal vonzóbb, mint korábban. 

– Például nem kell az ifikkel foglalkoznom, csak a felnőttekkel. Rövid gondolkodás után belevágtunk, örülük, hogy itt vagyok, több játékossal együtt voltunk részesei a sikereknek, de az új szerb lányon kívül mindenkit ismerek.

A DFVE számára a legfontosabb a Bajnokok Ligája

Majd dr. Sike József rátért az idei célokra, a szezonban három fronton kell helytállnia a csapatnak. Ezért fontossági sorrendet állítottak fel Mihók Attilával.

Legfontosabbnak a Bajnokok Ligáját tekintik, ahol a főtáblára jutás a cél, amihez az út a dunaújvárosi rendezésű selejtezőtornán keresztül vezethet. A bajnokságban a négy közé szeretnének kerülni, de a szakvezető éremben gondolkodik, a Magyar Kupa pedig mindig sorsolás függő. Amennyiben a negyeddöntőben például a bombaerős Fradival találkoznak, akkor nem sok esélyük lesz, de a többiekkel szemben lehet keresnivalójuk.

Aztán Rafai Krisztina mint Vajdaságból származó délvidéki magyar, anyanyelvén szólította meg a klub új légiósát, a 22 éves szerb válogatott Ana Milicevicet, aki a görög Ethikos csapatától érkezett, előtte az olaszországi Brizz Nuotoban, illetve Szerbiában a Partizan csapatában játszott.

– Nagyon örülök, hogy ebben a nagy múltú klubban játszhatok. Keményen dolgoztunk az elmúlt időszakban, alig várom, hogy kezdődjön a bajnokság. Hiszek ebben a csapatban, fiatalok vagyunk, rutinos játékosokkal kiegészítve, akikkel jól együttműködünk. Nálunk családi hagyomány a vízilabda, anyukám is fiatalon játszott Magyarországon Kecskeméten, a Villanó Fókákban.

A 24 éves kapusnak, Kakas Krisztinának mindig is vágya volt, hogy Dunaújvárosban játszhasson az UVSE-ben és legutóbb a BVSC-ben töltött évek után.

 – Akárhányszor láttam a DFVE-t kívülről, mindig az jött le, ez a nagybetűs csapat és jó lenne közéjük tartozni. Tulajdonképpen a vízilabdában már azt keresem, hogy klubszinten jó eredményt tudjak elérni és jól érezzem magam.

Ezt itt meg fogom kapni attól függetlenül, hogy kőkemények az edzések, de látom a lányokon, milyen erővel dolgoznak, ami abszolút motiváló számomora.

A 22 éves Borsi Ilona (rosszkéz szélső) Sike Józseffel együtt Egerből érkezett, aminek nagyon örült. Már évek óta ismeri a szakembert, tudja, mikor van helye a lazaságnak. – Hat hete kezdtünk bele az alapozásba, ami nagyon kemény, teljesen más, mint amit Egerben tapasztaltam, de már látjuk a fényt az alagút végén. Szeretném, ha minél előrébb végeznénk a bajnokságban – tette hozzá.

Ami a szakmai stábot illeti, a többi poszton nem történt változás. A másodedzőként továbbra is Brezovszki Gerda, a kapusedző Kardos Krisztina, az úszóedző Kovács József, erőnléti edző Hegyi Ádám, videóelemző Pierre Mahieu.

 

