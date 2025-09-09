Ismerős szakember lett a DFVE vezetőedzője, bemutatták az új játékosokat is – videóval

Kiderült a legfőbb kérdés, amire már sokan vártak, sajtótájékoztató keretében mutatta be a DFVE női vízilabda együttese a csapat új szakvezetőjét kedden a Fabó Éva Sportuszodában. Az egyesület nevében Rafai Krisztina kommunikációs és médiavezető köszöntötte a megjelenteket, majd bemutatta az asztalnál ülőket. Köztük egy ismerős arcot, dr. Sike Józsefet, aki korábban, 2019 és 21 között már dolgozott Dunaújvárosban az utánpótlásban, illetve a felnőtt csapatnál Mihók Attila segítőjeként. A szakember az elmúlt években az Egert irányította, s bizony nem egyszer tört borsot a dunújvárosiak orra alá. 2021-ben Magyar Kupát, 2023-ben nagy meglepetésre bajnokságot nyert őket legyőzve, aztán 2024-ben és 2025-ben a bronzérmet vitte el a DFVE elől a hevesi lányokkal. Dr. Sike József a napokban bontott szerződését közös megyegyezéssel némileg váratlanul, hogy aztán korábbi klubjánál vállaljon munkát.

A DFVE érkezői: Borsi Ilona (balra), Kakas Krisztina, dr. Sike József vezetőedző és Ana Milicevic

Fotó: Gallai Péter

– Nagy örömmel érkeztem Dunaújvárosba, hiszen korábban két nagyon szép évet töltöttem itt, amikor Mihók Attila segítői voltunk. Ebben az időszakban nyertünk két Magyar Kupát, bajnoki ezüstöt és másodikak lettünk a Bajnokok Ligájában. Ennek fényében most nyáron a pályafutásom megtorpant válogatott szinten. Három arany (U15 Eb, U16 vb, U17 Eb)és egy bronzérem (U18 vb) után az U20-as világbajnokságon sajnos csak ötödikek lettünk.

Ez lelkileg nagyon megviselt, abba szerettem volna hagyni a vízilabdát, vagy mást csinálni. Amikor ezt bejelentettem, Mihók Attila megkeresett és nem sokat kellet beszélgetni, mert olyant vázolt fel, ami sokkal vonzóbb, mint korábban.

– Például nem kell az ifikkel foglalkoznom, csak a felnőttekkel. Rövid gondolkodás után belevágtunk, örülük, hogy itt vagyok, több játékossal együtt voltunk részesei a sikereknek, de az új szerb lányon kívül mindenkit ismerek.

A DFVE számára a legfontosabb a Bajnokok Ligája

Majd dr. Sike József rátért az idei célokra, a szezonban három fronton kell helytállnia a csapatnak. Ezért fontossági sorrendet állítottak fel Mihók Attilával.

Legfontosabbnak a Bajnokok Ligáját tekintik, ahol a főtáblára jutás a cél, amihez az út a dunaújvárosi rendezésű selejtezőtornán keresztül vezethet. A bajnokságban a négy közé szeretnének kerülni, de a szakvezető éremben gondolkodik, a Magyar Kupa pedig mindig sorsolás függő. Amennyiben a negyeddöntőben például a bombaerős Fradival találkoznak, akkor nem sok esélyük lesz, de a többiekkel szemben lehet keresnivalójuk.