Vízilabda
1 órája
Sümegi Nóra szemei előtt már az olimpiai érem lebeg
Újoncként első felnőtt versenyén világbajnoki ezüstérmes lett a női vízilabda-válogatottal Sümegi Nóra. A DFVE tehetsége elszántan készül, már az olimpiai érem lebeg a szemei előtt.
Sümegi Nóra a női vízilabda-válogatott tagjaként utazott Szingapúrba a világbajnokságra, ahol újoncként ezüstérmet szerzett a csapattal. A DFVE játékosával társoldalunk a feol.hu készített interjút. A beszélgetés során a dunaújvárosi játékos elárulta, a a céljai elérésétől nehezen lehet eltántorítani, valamint szeretné elérni, hogy a "kiskori énje" is büszke legyen rá. Emellett mesélt az első világbajnokságáról is.
A Sümegi Nórával készült videót itt tudja megtekinteni.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre