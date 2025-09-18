szeptember 18., csütörtök

Vízilabda

1 órája

Sümegi Nóra szemei előtt már az olimpiai érem lebeg

Címkék#vízilabda#Sümegi Nóra#ezüstérmes#olimpia#tehetség#világbajnokság

Újoncként első felnőtt versenyén világbajnoki ezüstérmes lett a női vízilabda-válogatottal Sümegi Nóra. A DFVE tehetsége elszántan készül, már az olimpiai érem lebeg a szemei előtt.

Duol.hu

Sümegi Nóra a női vízilabda-válogatott tagjaként utazott Szingapúrba a világbajnokságra, ahol újoncként ezüstérmet szerzett a csapattal. A DFVE játékosával társoldalunk a feol.hu készített interjút. A beszélgetés során a dunaújvárosi játékos elárulta, a a céljai elérésétől nehezen lehet eltántorítani, valamint szeretné elérni, hogy a "kiskori énje" is büszke legyen rá. Emellett mesélt az első világbajnokságáról is.

DFVE
A DFVE kiválósága nyilatkozott a vb-ről és a terveiről
Fotó: feol.hu


A Sümegi Nórával készült videót itt tudja megtekinteni.

 

