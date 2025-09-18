Sümegi Nóra szemei előtt már az olimpiai érem lebeg

Sümegi Nóra a női vízilabda-válogatott tagjaként utazott Szingapúrba a világbajnokságra, ahol újoncként ezüstérmet szerzett a csapattal. A DFVE játékosával társoldalunk a feol.hu készített interjút. A beszélgetés során a dunaújvárosi játékos elárulta, a a céljai elérésétől nehezen lehet eltántorítani, valamint szeretné elérni, hogy a "kiskori énje" is büszke legyen rá. Emellett mesélt az első világbajnokságáról is.

A DFVE kiválósága nyilatkozott a vb-ről és a terveiről

Fotó: feol.hu



A Sümegi Nórával készült videót itt tudja megtekinteni.