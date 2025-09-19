Szentesen ugranak fejest az új szezonba, aztán jöhet a Bajnokok Ligája

Az előző szezonban nem sikerült érmet szereznie a DFVE együttesének a vízilabda bajnokságban, negyedikek lettek, miután az Eger ötmeccses csatában megnyerte a bronzpárharcot. A Magyar Kupában harmadik hellyel zárták szereplésüket, a Bajnokok Ligájában a csoportkörig jutottak a lányok. A nyáron több dunaújvárosi játékosnak is kevés pihenő jutott, hiszen a korosztályos és felnőtt válogatottaknál szerepeltek. Utóbbival világbajnoki ezüstérmet szerzett Garda Krisztina és Sümegi Nóra. Azt is tudtuk, hogy távozott Maxim Kordonskiy vezetőedző, illetve Dobi Dorina, Anna Karnaukh, Kardos Dominika és Kardos Laura a csapattól. Az új szakvezetőt a napokban mutatták be, az Egertől érkező dr. Sike Józsefet, aki éppen a hevesiekkel „énekelte ki" a sajtot előző idényben az újvárosiak szájából. Mellette három új játékosa lett a csapatnak: Kakas Krisztina, Borsi Ilona és a szerb válogatott Ana Milicevic. Rajtuk kívül a saját nevelésű fiatalok bemutatkozására is számítani lehet majd.

A DFVE dr. Sike József irányításával vág neki a szezonnak

Fotó: Gallai Péter

A korábban már Dunaújvárosban dolgozó Sike József három frontos harcra készíti a lányokat, ezek közül a legfontosabbnak a Bajnokok Ligáját tekintik, ahol a főtáblára jutás a cél, amihez az út a jövő heti dunaújvárosi rendezésű selejtezőtornán keresztül vezethet. A bajnokságban a négy közé szeretnének kerülni, ezen belül a szakvezető éremben gondolkodik, a Magyar Kupa pedig mindig sorsolás függő. Szombaton tehát a magyar bajnoksággal kezdik a sort, egyértelműen a győzelem reményében ebédidőben (12 óra) Szentesen.