Vízilabda

2 órája

Szentesen ugranak fejest az új szezonba, aztán jöhet a Bajnokok Ligája

Szombaton kezdődik a női vízilabda-bajnokság új szezonja. A DFVE együttese Szentesen kezdi szereplését, aztán jövő héten már jön a Bajnokok Ligája hazai selejtezője.

Gallai Péter
Szabó Nikolett, Borsi Ilona és Horváth Brigitta a szezon előtti, mókás képeket is hozó csapatfotózáson

Fotó: DFVE/Utánpótlás Sportfotó

Az előző szezonban nem sikerült érmet szereznie a DFVE együttesének a vízilabda bajnokságban, negyedikek lettek, miután az Eger ötmeccses csatában megnyerte a bronzpárharcot. A Magyar Kupában harmadik hellyel zárták szereplésüket, a Bajnokok Ligájában a csoportkörig jutottak a lányok. A nyáron több dunaújvárosi játékosnak is kevés pihenő jutott, hiszen a korosztályos és felnőtt válogatottaknál szerepeltek. Utóbbival világbajnoki ezüstérmet szerzett Garda Krisztina és Sümegi Nóra. Azt is tudtuk, hogy távozott Maxim Kordonskiy vezetőedző, illetve Dobi Dorina, Anna Karnaukh, Kardos Dominika és Kardos Laura a csapattól. Az új szakvezetőt a napokban mutatták be, az Egertől érkező dr. Sike Józsefet, aki éppen a hevesiekkel „énekelte ki" a sajtot előző idényben az újvárosiak szájából. Mellette három új játékosa lett a csapatnak: Kakas Krisztina, Borsi Ilona és a szerb válogatott Ana Milicevic. Rajtuk kívül a saját nevelésű fiatalok bemutatkozására is számítani lehet majd.

DFVE
A DFVE dr. Sike József irányításával vág neki a szezonnak
Fotó: Gallai Péter

A korábban már Dunaújvárosban dolgozó Sike József három frontos harcra készíti a lányokat, ezek közül a legfontosabbnak a Bajnokok Ligáját tekintik, ahol a főtáblára jutás a cél, amihez az út a jövő heti dunaújvárosi rendezésű selejtezőtornán keresztül vezethet. A bajnokságban a négy közé szeretnének kerülni, ezen belül a szakvezető éremben gondolkodik, a Magyar Kupa pedig mindig sorsolás függő. Szombaton tehát a magyar bajnoksággal kezdik a sort, egyértelműen a győzelem reményében ebédidőben (12 óra) Szentesen. 

A DFVE kemény alapozás után jó úton jár

A találkozó előtt Garda Krisztina a klub közösségi odalán így nyilatkozott: – Kemény alapozáson vagyunk túl, ennek részeként a Ferencvárossal és az UVSE-vel is játszottunk. Úgy érzem, jó úton jár a csapat, de nyilván még szezon eleji formában vagyunk, de bízom benne, ez folyamatosan javulni fog. 

Garda Krisztina és Mahieu Geraldine
Fotó: DFVE/Utánpótlás Sportfotó

Ami az esélyeket illeti, a szezon legnagyobb favoritja a címvédő Ferencváros. Gurisatti Grétáékhoz több bombaigazolás érkezett. A sportág egyik ikonja, Keszthelyi Rita, ismét együtt játszhat korábbi újvárosi csapattársával, Szilágyi Dorottyával, és a Fradiban folytatja az olimpiai bajnok spanyol Beatriz Ortiz, akit a világ jelenlegi legjobbjának tartanak.

  • Az 1. forduló további párosítása: KSI - UVSE, Győr - Ferencváros, III. Kerületi TVE - BVSC, Szeged - Eger.

 

