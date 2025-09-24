szeptember 24., szerda

Visszatért egy legenda

46 perce

Szuper Levente az idegrendszerre összpontosít (videóval, képgalériával)

Igazi nagy halat fogott ki a Dunaújvárosi Acélbikák jégkorongcsapata. Leigazolták Szuper Leventét, aki egyedüli magyarként ott állt az NHL kapujában. Most a DAB egyik edzője.

Agárdy Csaba
Szuper Leventére figyelnek az Acélbikák utánpótláskorú játékosai

Fotó: Agárdy Csaba

Szuper Levente (45 éves) kapus volt, és az első magyar játékos, akit NHL csapat szerződtetett és a második magyar, akit draftoltak. A magyar jégkorong-válogatottban 98 alkalommal szerepelt. Tagja volt a 2008-as szapporói divízió I-es jégkorong-világbajnokságon győztes válogatottnak, és részt vett a 2009-es A csoportos jégkorong-világbajnokságon. Szuper a Ferencvárosban nevelkedett, 2000-2003 között volt az NHL-ben szereplő Calgary Flames játékosa, pályára ugyan nem lépett az észak-amerikai bajnokságban, "csak" a kispadig jutott. Több klubban is szerepelt a tengerentúlon és Európában. A 2004-2005-ös szezon a Dunaújvárosi AC-nál találta, akikkel bajnoki ezüstérmet szereztek. Most a DAB egyik edzője. 

DAB
Szuper Levente segít a DAB minden korosztályának
Fotó: Agárdy Csaba

A DAB Szuper Leventével

Szuper Levente ismét Dunaújvárosban tevékenykedik, de már edzőként. Az egyik tréning előtt a metodikai központban váltottunk néhány szót az egykori kiváló kapussal. Első kérdésünk az volt, hogyan került ismét kapcsolatba az Acélbikákkal. – Régóta beszélgettünk arról ifjabb Azari Zsolttal, a DAB szakmai vezetőjével, hogy újra szerepet vállalnék a dunaújvárosi hokiban. Most jött el ennek az ideje. Két hetente jövök egy napra Dunaújvárosba.

Egy teljesen  új edzésmódszerről beszélhetünk, amivel négy éve ismerkedtem meg. A remek teniszező Djokovic, a Formula-1-es viláágbajnok Verstappen is használja ezt a módszert a felkészülésénél.

 – Az idegrendszerre ható munkát végzünk villanófényes eszközökkel. Meggyőződésem, hogy ha az idegrendszerrel nincs baj, akkor minden rendben van egy sportolónál.

Arra a felvetésünkre, hogy miért nem inkább a jégen adja át a tapasztalatait, az egykori válogatott hokis így válaszolt: – Úgy gondolom, ezzel a tevékenységemmel többet tudok segíteni a csapatnak, mintha a jégen lennék.

Végezetül kihagyhatatlan volt megemlíteni azt, hogy miként emlékszik vissza arra az időszakra, amikor Dunaújvárosban védett. – Óriási élmény volt itt játszani, jó volt újra itthon lenni, és egy csapatban szerepelni azokkal, akikkel a válogatottban is együtt voltunk.

Szárazon a DAB utánpótlásának egy része

Fotók: Agárdy Csaba

 

