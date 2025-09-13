Amikor úgy gondolják, hogy a bab is hús

A DAB jól kezdte a mérkőzést, két gyors gólt is lőtt, azután azt hitték a játékosai, a babból is hús lesz.

Jól kezdte a mérkőzést a DAB, hiszen 2-0-ra vezetett,azután mégis vereség lett a vége Fotó: Nagy Gabor Sandor

A DAB kellemetlenül játszott

DVTK – DAB 6-2 (3-2, 2-0, 1-0)

DAB: Szűcs – Szécsi, Bánki, Lawson, Subotic, Djumic – Mikulovich, Kudin (1), Jarulin, Zorin (1), Askarov 1 –

Balázsi, Vuoksiala, Cseh (1), Pinczés (1), Keresztes 1 – Csémi, Kuminka, Strenk. Vezetőedző: Hetler Ádám.

A találkozó után így értékelt a két csapat vezetőedzője.

Láda Balázs, DVTK Jegesmedvék: - Nagyon örülünk annak, hogy jól kezdtük a szezont. Azon az úton mentünk, amit elterveztünk, jókor jöttek a góljaink. Ezt követően az volt a kulcs, hogy menedzseljük a mérkőzést. A második harmadban volt pár pillanat, amikor kissé kaotikussá vált a meccs, csapongóvá vált. Ekkor megbeszéltük a srácokkal, hogy mi számunkra a prioritás, ezt megértették. Türelmesek voltunk és sikerült további gólokat szereznünk. Az ellenfél nagyon kellemetlen és veszélyes, támadószellemben játszott. Gratulálok a srácoknak.

Hetler Ádám, Dunaújvárosi Acélbikák: - Gratulálok az ellenfélnek, mert ők hagyták el győztesen a jeget. Az igazság, hogy arra készültünk, hogy az első tíz percet túl kell élnünk, úgy éltük túl, hogy vezettünk 2-0-ra. Ekkor még azt csináltuk, amit kellett, kapura lőttünk, erőszakosak voltunk. Amikor azt hittük, hogy a bab is hús lesz, akkor elkezdtünk könnyelműsködni és magunkra engedtük az ellenfelet. Rutinosabb és egységesebb csapat a miskolci, mert régebb óta együtt vannak, mint mi. Hozzánk 17 új játékos érkezett nyáron, idő lesz, amíg megértik, hogy egyszerűen kell játszani, és fel kell nőni ehhez a ligához. Végül kijött a rutin és az, hogy mi mindenáron a góllövéssel akarunk foglalkozni, és ez megbosszulta magát.

Vasárnap (szeptember 13.) újabb mérkőzést játszik a DAB, 18.30 órától a Debrecen vendége lesz.

