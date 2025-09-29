szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

17°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Momentum nélkül

28 perce

Meg kell tanulni azt a szót, hogy tisztelet

Címkék#Tokaji Viktor#Hetler Ádám#FEHA19#jégkorong#DAB

Nem sikerült újabb győzelmet aratniuk a Dunaújvárosi Acélbikák jégkorongozóinak az Erste Ligában. A FEHA19 vendégeként 5-2-re kikapott a DAB.

Agárdy Csaba

A találkozó jegyzőkönyvét korábban már közöltük, most egy kicsit részletesebben írunk a FEHA19 elleni találkozóról. A lényeg: ezúttal esélyese volt a DAB-nak, szinte végig a fehérváriak irányítottak. Az Acélbikák vereségéhez hozzájárult az is, hogy a légiós soruk ezúttal nem szerzett pontot. 

DAB
A DAB légiósainak sem ment Székesfehérváron
Fotó: FEHA19

Két DAB-gól mellett öt fehérvári

FEHA19 - DAB 5-2 (1-0, 2-1, 2-1)

Az edzők nyilatkozatai, Tokaji Viktor, FEHA19: – Ezt a meccset nem ma nyertük meg, hanem az előző egy-két hétben. Pénteken több volt a mérkőzésben, most érett be a gyümölcs. Figyelni kell, folytatni tovább, se túl-, se alul értékelni nem szabad. Örülünk nagyon neki, hogy megvan az első hazai győzelem. Örülök, hogy ennyien kilátogattak a vármegyei rangadóra, együtt tudtunk örülni a sikernek. Délelőtt Farkas Laci megsérült, a csapat karakterét mutatja, hogy megerősített minket. Odaadóak voltunk, a húzóemberek előreléptek. Sok helyzetet alakítottunk ki, fegyelmezetten játszottunk, a fiatal sorunk is remekül állt bele a meccsbe. Hátul jó kapusteljesítményünk volt, Zapernick mesterhármasa is magáért beszél. De mindenki jól teljesített, mentálisan és fizikálisan felülmúltuk ellenfelünket.

Hetler Ádám, vezetőedző, DAB: – Fontos, hogy először mi, edzők megvizsgáljuk, mit rontottunk el, akár a hét folyamán, akár a meccs alatt. Nem volt nálunk a momentum ma, talán a második gólunk után rövid időre. Enerváltak voltunk, ennek meg kell nézni az okát. Vannak bajaink: még nem láthattunk hazai pályát, a felkészülésen az egyik kapusunk ujja eltört, az első cserében eltört egy védőnk keze. Próbálunk ebből kijönni, remélem, tanulunk belőle. A legfontosabb, hogy meg kell tanulni azt a szót: tisztelet.
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu