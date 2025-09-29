Meg kell tanulni azt a szót, hogy tisztelet

A találkozó jegyzőkönyvét korábban már közöltük, most egy kicsit részletesebben írunk a FEHA19 elleni találkozóról. A lényeg: ezúttal esélyese volt a DAB-nak, szinte végig a fehérváriak irányítottak. Az Acélbikák vereségéhez hozzájárult az is, hogy a légiós soruk ezúttal nem szerzett pontot.

A DAB légiósainak sem ment Székesfehérváron

Fotó: FEHA19

Két DAB-gól mellett öt fehérvári

FEHA19 - DAB 5-2 (1-0, 2-1, 2-1)

Az edzők nyilatkozatai, Tokaji Viktor, FEHA19: – Ezt a meccset nem ma nyertük meg, hanem az előző egy-két hétben. Pénteken több volt a mérkőzésben, most érett be a gyümölcs. Figyelni kell, folytatni tovább, se túl-, se alul értékelni nem szabad. Örülünk nagyon neki, hogy megvan az első hazai győzelem. Örülök, hogy ennyien kilátogattak a vármegyei rangadóra, együtt tudtunk örülni a sikernek. Délelőtt Farkas Laci megsérült, a csapat karakterét mutatja, hogy megerősített minket. Odaadóak voltunk, a húzóemberek előreléptek. Sok helyzetet alakítottunk ki, fegyelmezetten játszottunk, a fiatal sorunk is remekül állt bele a meccsbe. Hátul jó kapusteljesítményünk volt, Zapernick mesterhármasa is magáért beszél. De mindenki jól teljesített, mentálisan és fizikálisan felülmúltuk ellenfelünket.

Hetler Ádám, vezetőedző, DAB: – Fontos, hogy először mi, edzők megvizsgáljuk, mit rontottunk el, akár a hét folyamán, akár a meccs alatt. Nem volt nálunk a momentum ma, talán a második gólunk után rövid időre. Enerváltak voltunk, ennek meg kell nézni az okát. Vannak bajaink: még nem láthattunk hazai pályát, a felkészülésen az egyik kapusunk ujja eltört, az első cserében eltört egy védőnk keze. Próbálunk ebből kijönni, remélem, tanulunk belőle. A legfontosabb, hogy meg kell tanulni azt a szót: tisztelet.

