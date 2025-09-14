szeptember 14., vasárnap

Erste Liga

33 perce

Bravúros hosszabbításos győzelem Debrecenben

Debrecenben folytatta szereplését az Erste Ligában a Dunaújvárosi Acélbikák jégkorongcsapata. Bravúros DAB-győzelem született.

Agárdy Csaba
Az Acélbikáknak helyén volt a szívük, hosszabbításban nyertek Debrecenben

Fotó: Derencsényi István

A nyitófordulóban Miskolcon 2-0-ról kapott ki a DAB 6-2-re. Ezúttal Debrecenben vezetett két harmad után a dunaújvárosi együttes két góllal, de az utolsó harmadban fordítottak a hazaiak (4-3). Az utolsó percben azonban Bogdan Zorin egyenlített. Jöhetett a hosszabbítás, aminek a harmadik percében Tigran Iarulin eredményes volt, így az Acélbikák bravúros győzelmet arattak Debrecenben.

DEAC - DAB 4-5 (1-3, 0-0, 3-1, 0-1)

 

