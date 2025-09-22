Botrányos végjátékkal zárult a balatoni fellépés

Néhány rossz átadással indított a szezonban egyedüliként veretlen dunaújvárosi együttes, de a negyedik percben mégis megszerezte a vezetést. Bata Kristóf remek indítását Gránicz Patrik emelte a kifutó kapus fölött a kapuba. A folytatásban a hazaiak támadtak többet. Elsősorban a bedobások és a pontrúgások jelentettek veszélyt a dunaújvárosiak tizenhatosán belül. A játékrész hajrájában Gránicz növelhette volna az előnyt, de a hazai védők szerelték az ötösön. A fordulást követően hamar egyenlítettek a Balaton-partiak. Az 51. percben a szögletrúgást követő kavarodás közben látott szabálytalanságot a játékvezető. A büntetőt Orsós lőtte a bal felső sarokba. Az egyenlítést követően mezőnyfölénybe kerültek a vendégek, de a házigazdák lelkesen védekeztek. A hajrában nem riadtak vissza a durva szabálytalanságoktól sem. Az egyik ilyen megmozdulást tett szóvá játékvezetőnél a csapatkapitány Szepessy Róbert a hosszabbításban, aki emiatt a kiállítás sorsára jutott a botrányos végjáték során. Rányomta a bélyegét a találkozóra a játékvezető ténykedése, aki szinte minden ítéletével a házigazdáknak akart megfelelni.

Szepessy Róbert csapatkapitányt a botrányos végjáték során kiállították, miután szóvá tett egy durva belépőt

Fotó: duol.hu/archív

Balatonlelle SE - Dunaújváros FC 1-1 (0-1)

DFC: Bolla – Molnár T., Molnár B., Lakatos Cs., Pintér M. (Hegedűs K. az 54. p.), Adács, Bata (Vogyicska a 72. p.), Balogh B., Dobos Á., Gránicz (Tóth Á. az 54. p.), Székely B. (Szepessy R. a 62. p.). Vezetőedző: Gróf András.

Gróf András vezetőedző így értékelt:

Az egyoldalú játékvezetés nagyban befolyásolta a mérkőzést, de nekünk elsősorban a saját hibáinkra kell koncentrálni és azokat kijavítani.

A forduló további eredményei: Nagykanizsa - FTC II 2-1, Majos - MTK II 2-1, Kaposvár - Szekszárd 3-1, Siófok - PMFC 0-5, Iváncsa - Pénzügyőr 1-0, PTE-PEAC - Paksi II 4-3, Dombóvár - Érd 0-2.

A bajnokság állása