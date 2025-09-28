Diákolimpiai sikerek a DKSE fiataljaitól

Az U15-ös kötöttfogású diákolimpiával megkezdődtek az idei tanév országos döntői. Csongrádon szerepeltek a birkózók a múlt héten. A DKSE birkózóival együtt a korosztályból 130 sportoló sorakozott fel a megmérettetésre. A dunaújvárosi birkózó fiatalok közül betegség miatt többen kénytelenek voltak kihagyni a versenyt, de a rajthoz álló hét versenyzőnk vérmes reményekkel vágott neki a tornának.

Csapatkép a birkózó siker helyszínéről

Fotó: DKSE

Birkózó érmekkel gazdagon tértek haza

Már korábban is eredményesen birkóztak. Az intenzív nyári felkészülés minden téren meglátszott a fiatalokon, látványos és ponterős birkózást bemutatva sorra aratták a győzelmeket ellenfeleik felett. Rafael Krisztián (38 kg), Tombor Benedek (44 kg), Kaszala Máté (52 kg), Pavelka Levente (62 kg), Parádi László (75 kg), Szloboda Kende (85 kg) az elődöntőbe verekedte magát. A végelszámolásnál viszont „csak” Rafael és Tombor nyakába kerülhetett aranyérem. Benedek a nap folyamán esélyt sem adott ellenfeleinek, meggyőző technikai fölénnyel győzedelmeskedett súlycsoportjában. Parádi is döntőbe jutott, de ott 3-3-as (később szerzett ponttal) eredménnyel vereséget szenvedett. Kaszala és Pavelka az elődöntőben vereséget szenvedett, de a bronzcsatában újra győzedelmeskedtek, így harmadikként zártak. Szloboda a döntőbe jutásért folyó küzdelem során sérülést szenvedett, így kénytelen volt feladni a meccset, így ötödik lett. Fekete Csaba 75 kg-ban a nyolcaddöntő utolsó másodperceiben szenvedett vereséget, pécsi vetélytársa nem jutott a döntőbe, így hetedik helyre rangsorolták.

Felkészítő edzők: Tombor István, Fehér Krisztián, Sipos Zsolt, Kiss Károly, Piros Tibor