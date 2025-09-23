Baracson végre megvan az első – galériával

A baracsi foci eredményre vezetett

Az első félidő erős hazai fölényt hozott a mérkőzésen, melynek nem kicsit örültek a szurkolók, hiszen a hetedik helyen álló csapatnak az ősszel ez volt az első győzelme. Bő 30 percet kellett várni a gólszerzésre. Bartók találta el a kaput baloldali beadásból. A 37. percben Huber is beakciózott büntetőből egy gólt, így már kétgólos előnnyel vezetett Baracs. A szünet előtti pillanatban pedig Takács erősített rá a hazai eredményességre. A második félidő sokáig mezőnyjátékkal telt. Csak a 78. perc hozott izgalmakat, amikor a vendéglátók ellen ítélt büntetőt Durecz Balázs játékvezető. Tornyai javított a gólarányon. Egy perc múlva jött a válasz Kápolnási révén, aki ezzel be is állította a 4-1-es végeredmény.

Baracs, Körmendi Zsolt:

Remélem ez a győzelem most sokat lendít a csapat önbizalmán. Jól játszottunk és végig uraltuk a mérkőzést.

– A helyzetkihasználáson még van javítani való, de nem vagyunk telhetetlenek. Amennyiben ennyi gólt tudunk szerezni egy mérkőzéseken már elégedett leszek.

Nagykarácsony - Lajoskomárom II. 2-4 (2-3)

Nagykarácsony: Turi - Csucsai, Kovács, Gógán, Czári, Balogh, Zsilovics, Jákli, Princz, Kü, Dobrovitz. Cserék: Gerner, Baranyai, Szabó.

Gólszerző: Jákli 2, illetve Esze, Vas, Berta 2.

Egy félidőig igazán partnere volt Nagykarácsony a dobogóközeli Lajoskomáromnak. Bár a vendégek 0-3-ra elhúztak az első húsz percben, a Nagykarácsony két találattal a szünetig szorossá tette a mérkőzést. A pihenőt követően azonban már hiába volt a sok hazai helyzet, abból gól már nemszületett. Végül a Lajoskomárom megfejelte az eredményt egy újabb találattal és egyértelműsítette a három pont sorsát.