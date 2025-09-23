szeptember 23., kedd

Tekla névnap

19°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Potyogtak a gólok

42 perce

Baracson végre megvan az első – galériával

Címkék#Előszállás#Nagykarácsony#Labdarúgó Megye II.#Baracs#Nagyvenyim#foci

A Fejér vármegyei labdarúgó bajnokság II. osztályában a Nagyvenyim továbbra is dobogón áll. Feltámadt a baracsi foci, végre győzelmet ünnepelhettek a hétvégi fordulóban.

Horváth László

A Fejér vármegyei labdarúgó bajnokság II. osztályában Nagyvenyim továbbra is dobogós a harmadik forduló után A városkörnyéki települések futballcsapatai közül a Nagykarácsony és a Nagyvenyim nem tudott győzni. Előszállás gólnélküli döntetlennel tarthatott otthon egy pontot. A baracsi foci végre magára talált a hazai környezetben lejátszott Sárszentmihály elleni találkozón. 

Baracsi foci
A Baracsi foci eredményes volt, megvan az első sikerük a szezonban
Fotó: Horváth László

Baracs – Sárszentmihály-Masterplast 4-1 (3-0)
Baracs: Tóth, Áldott, Wolf, Katona, Bartók, Takács, Boros, Kápolnási, Kiss, Huber, Damásdi. Cserék: Szabó, Vaszócsik, Hepp, Szurma, Karászi, Fejes D., Fejes Cs.

Baracs elverte a Sárszentmihályt

Fotók: Horváth László

A baracsi foci eredményre vezetett

Az első félidő erős hazai fölényt hozott a mérkőzésen, melynek nem kicsit örültek a szurkolók, hiszen a hetedik helyen álló csapatnak az ősszel ez volt az első győzelme. Bő 30 percet kellett várni a gólszerzésre. Bartók találta el a kaput baloldali beadásból. A 37. percben Huber is beakciózott büntetőből egy gólt, így már kétgólos előnnyel vezetett Baracs. A szünet előtti pillanatban pedig Takács erősített rá a hazai eredményességre. A második félidő sokáig mezőnyjátékkal telt. Csak a 78. perc hozott izgalmakat, amikor a vendéglátók ellen ítélt büntetőt Durecz Balázs játékvezető. Tornyai javított a gólarányon. Egy perc múlva jött a válasz Kápolnási révén, aki ezzel be is állította a 4-1-es végeredmény. 

Baracs, Körmendi Zsolt: 

Remélem ez a győzelem most sokat lendít a csapat önbizalmán. Jól játszottunk és végig uraltuk a mérkőzést.

 – A helyzetkihasználáson még van javítani való, de nem vagyunk telhetetlenek. Amennyiben ennyi gólt tudunk szerezni egy mérkőzéseken már elégedett leszek.
Nagykarácsony - Lajoskomárom II. 2-4 (2-3)
Nagykarácsony: Turi -  Csucsai, Kovács, Gógán, Czári, Balogh, Zsilovics, Jákli, Princz, Kü, Dobrovitz. Cserék: Gerner, Baranyai, Szabó. 
Gólszerző: Jákli 2, illetve Esze, Vas, Berta 2. 

Egy félidőig igazán partnere volt Nagykarácsony a dobogóközeli Lajoskomáromnak. Bár a vendégek 0-3-ra elhúztak az első húsz percben, a Nagykarácsony két találattal a szünetig szorossá tette a mérkőzést. A pihenőt követően azonban már hiába volt a sok hazai helyzet, abból gól már nemszületett. Végül a Lajoskomárom megfejelte az eredményt egy újabb találattal és egyértelműsítette a három pont sorsát. 

  • A harmadik forduló további eredményei: Pákozd – Előszállás 0-0, Seregélyes-Sárosd II. – Beloiannisz 0-3, LMSK – Nagyvenyim 2-1. Kisláng – Polgárdi 2-1.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu