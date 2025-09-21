szeptember 21., vasárnap

Labdarúgás

1 órája

Gyenge rajt után javíthat a Baracs

Címkék#Rácalmás#Előszállás#adony#Fejér vármegye#KK Grain Kft-Mezőfalva#fejér bajnokság#Baracs#Nagyvenyim#labdarúgás#Mezőfalva

A Fejér vármegyei labdarúgó-bajnokság első osztályában az ötödik, míg a másod-, és harmadosztályban a harmadik fordulót rendezik a hétvégén. A körzetünkhöz tartozó csapatok 16 órakor lépnek pályára.

Gróf András

A Fejér vármegyei labdarúgó-bajnokság első osztályban vasárnap a még mindig pontnélküli KK Grain Kft.-Mezőfalva gárdája a Martonvásárhoz látogat. A házigazdák igen jól kezdték a szezont, hiszen négy fordulót követően a bajnoki tabella harmadik helyén állnak. Ráadásul úgy, hogy eddig nem „alsóházi” csapatokkal játszottak. A múlt héten szabadnapos Adonynak jó erőfelmérő lesz a Melde Kft.-Kápolnásnyék elleni vendégjáték.  A másodosztály déli csoportjában minden összecsapást vasárnap játszanak. A gyenge rajtot vevő Baracs hazai környezetben javíthat a Sárszentmihály-Masterplast ellen. 

Baracs
A Baracs első győzelmére hajt a szezonban
Fotó: duol.hu/archív

A Nagykarácsony a Lajoskomárom második számú csapatát fogadja, a két hárompontos együttes csatája jó szórakozást ígér. Az Előszállás ezúttal a sereghajtó Pákozd otthonában vendégszerepel. A remekül rajtoló Nagyvenyim az LMSK pályáján gyarapíthatja pontja számát.

A harmadosztály keleti csoportjában szombaton a Rácalmás 5-3-ra nyert a Baracska-Kajászó ellen, vasárnap a Kulcs a Szabadegyháza vendége lesz.

 

 

