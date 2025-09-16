szeptember 16., kedd

Edit névnap

17°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Nem panaszkadhottak az emberek arra, amit hétvégén láttak – galéria

Címkék#labdarúgó-bajnokság#Előszállás#Nagykarácsony#Baracs SE#Fejér#Beloiannisz#Nagyvenyim

A Fejér vármegyei labdarúgó-bajnokság II. osztály déli csoportjának második fordulója bőséges góltermést hozott, így nem lehetett panaszra oka a szurkolóknak. A Nagyvenyim, az Előszállás és a Nagykarácsony csapata is örülhetett.

Horváth László

A bajnokság második fordulójában aratott a Polgárdi, akik otthon az Abának lőttek hetet. A Nagykarácsony szintén otthon brillírozott és a Sárszentmihálynak tömte ki a hálóját, a Beloiannisz is oktatta a Baracsot. A Nagyvenyim pedig három jól eltalált lövéssel is megelégedett Kislángon, így továbbra is hibátlan, és Előszálláson is örülhettek a hazaiak.

bajnokság
Előszálláson három pontnak örülhettek a bajnokságban
Fotó: Horváth László

Előszállás – Seregélyes-Sárosd II. 2-0
Előszállás: Nagy, Takács, Kovalovszky, Szabó, Nyári, Béres, Garbacz, Szalai, Puskás, Németh, Gulyás. Cserék: Horváth G., Kercza, Horváth K.

Bő húsz percet kellett várni az első hazai találatra, melyet Szabónak köszönhettek az előszállásiak. A szünetet követően kicsit belealudtak a hazaiak és magukra húzták ellenfelüket, de az egy, két helyzetből találat nem lett. A 73. percben talált ismét magára az Előszállás, amikor egy újabb szép akció fejeződött be találattal. Ezúttal Gulyás volt eredményes. A hátralévő játékrész már különösebb esemény nélkül telt, így Reichardt Bálint legénysége győzelemmel és lelkinyugalommal vonulhatott öltözőbe.

Reichardt Bálint: – Természetesen az elején vagyunk még a bajnokságnak, de jó érzés a dobogó közelében lenni. Seregélyes nem nagyon tudott játékba avatkozni, így gyakorlatilag uraltuk a mezőnyt.

A pihenőt követően egy kis időre kiengedtünk a szorításból, de utána már nem volt kérdés, melyik csapat az erősebb. A második gól után már egyértelművé vált a három pont sorsa.

Képgaléria

Előszállás – Seregélyes-Sárosd II. labdarúgó mérkőzés

Fotók: Horváth László

Beloiannisz – Baracs 5-1 (4-0)
Baracs SE: Vaszócsik – Hepp (Huber), Áldott (Bartók), Wolf, Katona (Fejes) – Takács Titusz, Kápolnási, Damásdi, Fülöp - Kiss N. (Suplicz), Palkó. Vezetőedző: Körmendi Zsolt.
Gól: Tóth N. (21., 74.), Lakakisz (5.), Kovács A. (10.), Balla P. (18.), ill. Huber (77.).
Kiállítva: Palkó (4.).

Nagykarácsony – Sárszentmihály-Masterplast 5-3 (2-2)
Nagykarácsony: Miklós – Csucsai, Kovács D., Gertner, Gógán - Baranyai, Dobrovitz, Balogh D., Jákli - Zsilovics (Szabó M.), Kü.
Gól: Balogh D. (53., 57.), Jákli (20.), Kü (38.), Szabó M. (88.), ill. Túri (10., 36.), Klémán P. (78.).

Szöllősi Martin nagykarácsonyi edző: – A három pont megszerzése céljából nagy lendülettel és intenzitással kezdtük a mérkőzést. Többször is a kapu elé szorítva a vendég csapatot, de a körülmények, a csúszós pálya jelentősen növelték a hibafaktort. Így a vendégek kontrákból és előreívelt labdákból kétszer is előnybe kerültek. 

A második félidőben jött ki igazán a kondíciós és a technikai különbség a két csapat között. Elégedett vagyok a győzelemmel és a szépen kidolgozott támadásokkal, befejezésekkel.

Kisláng – Nagyvenyim 1-3 (0-3)
Nagyvenyim: Pék – Princz, Balogh D. (Tábi), Slett, Mohácsi - Palkovics, Rácz K. (Kovács M.), Cislo, Rácz A. (Káveczki) - Sipeki, Török Barsa. Vezetőedző: Kőkuti Tamás.
Gól: Erdei B. (70.), ill. Princz (4., 24.), Balogh D. (28.).

A bajnokság állása

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu