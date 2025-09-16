Nem panaszkadhottak az emberek arra, amit hétvégén láttak – galéria

A bajnokság második fordulójában aratott a Polgárdi, akik otthon az Abának lőttek hetet. A Nagykarácsony szintén otthon brillírozott és a Sárszentmihálynak tömte ki a hálóját, a Beloiannisz is oktatta a Baracsot. A Nagyvenyim pedig három jól eltalált lövéssel is megelégedett Kislángon, így továbbra is hibátlan, és Előszálláson is örülhettek a hazaiak.

Előszálláson három pontnak örülhettek a bajnokságban

Fotó: Horváth László

Előszállás – Seregélyes-Sárosd II. 2-0

Előszállás: Nagy, Takács, Kovalovszky, Szabó, Nyári, Béres, Garbacz, Szalai, Puskás, Németh, Gulyás. Cserék: Horváth G., Kercza, Horváth K.

Bő húsz percet kellett várni az első hazai találatra, melyet Szabónak köszönhettek az előszállásiak. A szünetet követően kicsit belealudtak a hazaiak és magukra húzták ellenfelüket, de az egy, két helyzetből találat nem lett. A 73. percben talált ismét magára az Előszállás, amikor egy újabb szép akció fejeződött be találattal. Ezúttal Gulyás volt eredményes. A hátralévő játékrész már különösebb esemény nélkül telt, így Reichardt Bálint legénysége győzelemmel és lelkinyugalommal vonulhatott öltözőbe.

Reichardt Bálint: – Természetesen az elején vagyunk még a bajnokságnak, de jó érzés a dobogó közelében lenni. Seregélyes nem nagyon tudott játékba avatkozni, így gyakorlatilag uraltuk a mezőnyt.

A pihenőt követően egy kis időre kiengedtünk a szorításból, de utána már nem volt kérdés, melyik csapat az erősebb. A második gól után már egyértelművé vált a három pont sorsa.

