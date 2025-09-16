1 órája
Nem panaszkadhottak az emberek arra, amit hétvégén láttak – galéria
A Fejér vármegyei labdarúgó-bajnokság II. osztály déli csoportjának második fordulója bőséges góltermést hozott, így nem lehetett panaszra oka a szurkolóknak. A Nagyvenyim, az Előszállás és a Nagykarácsony csapata is örülhetett.
A bajnokság második fordulójában aratott a Polgárdi, akik otthon az Abának lőttek hetet. A Nagykarácsony szintén otthon brillírozott és a Sárszentmihálynak tömte ki a hálóját, a Beloiannisz is oktatta a Baracsot. A Nagyvenyim pedig három jól eltalált lövéssel is megelégedett Kislángon, így továbbra is hibátlan, és Előszálláson is örülhettek a hazaiak.
Előszállás – Seregélyes-Sárosd II. 2-0
Előszállás: Nagy, Takács, Kovalovszky, Szabó, Nyári, Béres, Garbacz, Szalai, Puskás, Németh, Gulyás. Cserék: Horváth G., Kercza, Horváth K.
Bő húsz percet kellett várni az első hazai találatra, melyet Szabónak köszönhettek az előszállásiak. A szünetet követően kicsit belealudtak a hazaiak és magukra húzták ellenfelüket, de az egy, két helyzetből találat nem lett. A 73. percben talált ismét magára az Előszállás, amikor egy újabb szép akció fejeződött be találattal. Ezúttal Gulyás volt eredményes. A hátralévő játékrész már különösebb esemény nélkül telt, így Reichardt Bálint legénysége győzelemmel és lelkinyugalommal vonulhatott öltözőbe.
Reichardt Bálint: – Természetesen az elején vagyunk még a bajnokságnak, de jó érzés a dobogó közelében lenni. Seregélyes nem nagyon tudott játékba avatkozni, így gyakorlatilag uraltuk a mezőnyt.
A pihenőt követően egy kis időre kiengedtünk a szorításból, de utána már nem volt kérdés, melyik csapat az erősebb. A második gól után már egyértelművé vált a három pont sorsa.
Képgaléria
Előszállás – Seregélyes-Sárosd II. labdarúgó mérkőzésFotók: Horváth László
Beloiannisz – Baracs 5-1 (4-0)
Baracs SE: Vaszócsik – Hepp (Huber), Áldott (Bartók), Wolf, Katona (Fejes) – Takács Titusz, Kápolnási, Damásdi, Fülöp - Kiss N. (Suplicz), Palkó. Vezetőedző: Körmendi Zsolt.
Gól: Tóth N. (21., 74.), Lakakisz (5.), Kovács A. (10.), Balla P. (18.), ill. Huber (77.).
Kiállítva: Palkó (4.).
Nagykarácsony – Sárszentmihály-Masterplast 5-3 (2-2)
Nagykarácsony: Miklós – Csucsai, Kovács D., Gertner, Gógán - Baranyai, Dobrovitz, Balogh D., Jákli - Zsilovics (Szabó M.), Kü.
Gól: Balogh D. (53., 57.), Jákli (20.), Kü (38.), Szabó M. (88.), ill. Túri (10., 36.), Klémán P. (78.).
Szöllősi Martin nagykarácsonyi edző: – A három pont megszerzése céljából nagy lendülettel és intenzitással kezdtük a mérkőzést. Többször is a kapu elé szorítva a vendég csapatot, de a körülmények, a csúszós pálya jelentősen növelték a hibafaktort. Így a vendégek kontrákból és előreívelt labdákból kétszer is előnybe kerültek.
A második félidőben jött ki igazán a kondíciós és a technikai különbség a két csapat között. Elégedett vagyok a győzelemmel és a szépen kidolgozott támadásokkal, befejezésekkel.
Kisláng – Nagyvenyim 1-3 (0-3)
Nagyvenyim: Pék – Princz, Balogh D. (Tábi), Slett, Mohácsi - Palkovics, Rácz K. (Kovács M.), Cislo, Rácz A. (Káveczki) - Sipeki, Török Barsa. Vezetőedző: Kőkuti Tamás.
Gól: Erdei B. (70.), ill. Princz (4., 24.), Balogh D. (28.).
A bajnokság állása