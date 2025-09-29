Bajnokság, kevesebb góllal - galériával

Lista szerinti eredmények. A Fejér vármegyei labdarúgó bajnokság hétvégéjén ezúttal kevesebb gól született. A 6. fordulóban nagyobb gólkülönbségű mérkőzést csak a Videoton Baráti Kör – Martonvásár mérkőzésen láthattak szurkolók. A Mezőfalva és az Enying is beírhat 1-1 pontot a táblára.

Mezőfalva és Enying is örülhetett az egy pontnaka labdarúgó bajnokság 6. fordulójában

Foto: Horváth László

Részletes eredmények a hétvége után: Sárosd – Lajoskomárom 1-2, Sárbogárd – Csór Truck-Trailer 2-0, Adony – Mór 0-1, Ikarus-Maroshegy – Ercsi Kinizsi 3-1, Videoton Baráti Kör – Martonvásár 2-5, KK Grain Kft.-Mezőfalva – Enying 2-2, FC Főnix – Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő 0-3.

Pontosztozkodást hozott a labdarúgó bajnokság mezőfalvi fordulója

KK Grain Kft.-Mezőfalva – Enying 2-2 (0-1)

Mezőfalva: Kovács Á., Rózsahegyi, Szabó, Kovács D., Rakonczai, Kovács B., Rabi, Mekota, Kovács K., Csicskovics P., Kiss. Cserék: Kristf, Hajdu, Kisari, Csicskovics D.

Enying: Surányi, Mohai, Hunyadi, Kollár, Kizlinger, Paluska, Halász, Németh,, Horváth P., Kovács, Király. Cserék: Orsós, Horváth D., Mándoky.

Gólszerzők: Mezőfalvától Kovács Dániel, Rózsahegyi Gábor. Enyingtől Németh Szabolcs, Kovács László.

Mezőfalva, Masinka Csaba: – Sajnos a játék alapján reális a mérkőzés eredménye. Szerettünk volna győzni, de még nem sikerült. A második félidőben jobban támadtunk, de még ez is kevés volt.

Régóta áhítozott mindkét csapat arra, hogy megszerezze első pontját, vagy pontjait. Erre egészen a hatodik fordulóig kellett várni, amikor nagy csatában igazságos döntetlen születhetett.

Az első félidő 42. percében érkezett az első találat baloldali beadásból a vendég Németh fejese révén. 0-1. A szünetet követően frissített a hazai csapat, melynek az 57. percben lett meg az eredménye. Két kapura lövésből a másodikat már nem tudta hárítani Surányi és kiegyenlíthetett Mezőfalva. Kovács talált utat a hálóba. 1-1. Az újra nyitottá váló mérkőzés remek iramot hozott, ami több gólveszélyes helyzetet okozott a kapuknál. Volt, amikor a gólvonalról mentettek a vendégek. A hazai támadások ellenére még is az Enying szerzett előnyt Kovács révén a 81. percben.