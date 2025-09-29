szeptember 29., hétfő

Vármegyei foci

1 órája

Bajnokság, kevesebb góllal - galériával

Címkék#sport#labdarúgás#foci

Lista szerinti eredmények a hétvégi összecsapásokban. A Fejér vármegyei labdarúgó bajnokság I. osztályának 6. fordulójában nagyobb gólkülönbségű mérkőzést csak a Videoton Baráti Kör – Martonvásár mérkőzésen láthattak szurkolók.

Horváth László

Lista szerinti eredmények. A Fejér vármegyei labdarúgó bajnokság hétvégéjén ezúttal kevesebb gól született. A 6. fordulóban nagyobb gólkülönbségű mérkőzést csak a Videoton Baráti Kör – Martonvásár mérkőzésen láthattak szurkolók. A Mezőfalva és az Enying is beírhat 1-1 pontot a táblára.

labdarúgó bajnokság
Mezőfalva és Enying is örülhetett az egy pontnaka labdarúgó bajnokság 6. fordulójában
Foto: Horváth László

Részletes eredmények a hétvége után: Sárosd – Lajoskomárom 1-2, Sárbogárd – Csór Truck-Trailer 2-0, Adony – Mór 0-1, Ikarus-Maroshegy – Ercsi Kinizsi 3-1, Videoton Baráti Kör – Martonvásár 2-5, KK Grain Kft.-Mezőfalva – Enying 2-2, FC Főnix – Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő 0-3.

Pontosztozkodást hozott a labdarúgó bajnokság mezőfalvi fordulója  

KK Grain Kft.-Mezőfalva – Enying 2-2 (0-1)

Mezőfalva: Kovács Á., Rózsahegyi, Szabó, Kovács D., Rakonczai, Kovács B., Rabi, Mekota, Kovács K., Csicskovics P., Kiss. Cserék: Kristf, Hajdu, Kisari, Csicskovics D.

Enying: Surányi, Mohai, Hunyadi, Kollár, Kizlinger, Paluska, Halász, Németh,, Horváth P., Kovács, Király. Cserék: Orsós, Horváth D., Mándoky.

Gólszerzők: Mezőfalvától Kovács Dániel, Rózsahegyi Gábor. Enyingtől Németh Szabolcs, Kovács László.

Mezőfalva, Masinka Csaba: – Sajnos a játék alapján reális a mérkőzés eredménye. Szerettünk volna győzni, de még nem sikerült. A második félidőben jobban támadtunk, de még ez is kevés volt.

Régóta áhítozott mindkét csapat arra, hogy megszerezze első pontját, vagy pontjait. Erre egészen a hatodik fordulóig kellett várni, amikor nagy csatában igazságos döntetlen születhetett.

Az első félidő 42. percében érkezett az első találat baloldali beadásból a vendég Németh fejese révén. 0-1. A szünetet követően frissített a hazai csapat, melynek az 57. percben lett meg az eredménye. Két kapura lövésből a másodikat már nem tudta hárítani Surányi és kiegyenlíthetett Mezőfalva. Kovács talált utat a hálóba. 1-1. Az újra nyitottá váló mérkőzés remek iramot hozott, ami több gólveszélyes helyzetet okozott a kapuknál. Volt, amikor a gólvonalról mentettek a vendégek. A hazai támadások ellenére még is az Enying szerzett előnyt Kovács révén a 81. percben.

A vizitáló Kovács visszahozta az enyingi reményeket. 1-2. A gólhelyzetet vitató mezőfalvi játékost Kovács Balázst kiállította Engelhardt Bálint játékvezető, így a hátralévő időt emberhátrányban folytatta Mezőfalva. A kiállítás azonban csak feltüzelte a vendéglátókat és a 89. percben egy fejessel Rózsahegyi fejessel mentette az egy pontot. 2-2.

Mezőfalva - Enying Fejér vármegyei I. osztály találkozó

Fotók: Hováth László

Adony – Mór 0-1 (0-0)

Küzdelmes és nehéz meccsen vannak túl az adonyiak. A mérkőzés egyetlen találatát az 57. percbe szerezték a vendégek, amivel meg is nyerték a találkozót.

Adony: Andrejev, Hamar, Virág, Balogh, Tóth, Holentoner, Kovács, Schnierer, Kaló, Tatár, Barta. Cserék: Hegedűs, Vukajlovics, Hodula, Bagóczki, Kelemen, Bognár.

Mór: Rigó, Rózsa, Loi, szekeres, Kocsis G., Kocsis D., Tetzl, Varga, Sötét, Mészáros, Lehota. Cserék: Zámbó, Király, Hajdu, Paulik, Lehota, Szabó.

Adony, Boldoczki Sándor: — A Mór egy rendkívül jó csapat és biztosan ott lesznek a végelszámolásnál. Tényleg küzdelmesnek mondható a találkozón nyújtott játékunk. Ahogy a múltkor, ezúttal maradt ki legalább három gólreményes helyzetünk. Érzésünk szerint egy döntetlent megérdemeltünk volna, de így alakult. Összegzésként le a kalappal a srácok előtt, mert hajtottak becsülettel!

bajnokság
A bajnokság állása 9. forduló után

 

