Bajnokság, kevesebb góllal - galériával
Lista szerinti eredmények. A Fejér vármegyei labdarúgó bajnokság hétvégéjén ezúttal kevesebb gól született. A 6. fordulóban nagyobb gólkülönbségű mérkőzést csak a Videoton Baráti Kör – Martonvásár mérkőzésen láthattak szurkolók. A Mezőfalva és az Enying is beírhat 1-1 pontot a táblára.
Részletes eredmények a hétvége után: Sárosd – Lajoskomárom 1-2, Sárbogárd – Csór Truck-Trailer 2-0, Adony – Mór 0-1, Ikarus-Maroshegy – Ercsi Kinizsi 3-1, Videoton Baráti Kör – Martonvásár 2-5, KK Grain Kft.-Mezőfalva – Enying 2-2, FC Főnix – Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő 0-3.
Pontosztozkodást hozott a labdarúgó bajnokság mezőfalvi fordulója
KK Grain Kft.-Mezőfalva – Enying 2-2 (0-1)
Mezőfalva: Kovács Á., Rózsahegyi, Szabó, Kovács D., Rakonczai, Kovács B., Rabi, Mekota, Kovács K., Csicskovics P., Kiss. Cserék: Kristf, Hajdu, Kisari, Csicskovics D.
Enying: Surányi, Mohai, Hunyadi, Kollár, Kizlinger, Paluska, Halász, Németh,, Horváth P., Kovács, Király. Cserék: Orsós, Horváth D., Mándoky.
Gólszerzők: Mezőfalvától Kovács Dániel, Rózsahegyi Gábor. Enyingtől Németh Szabolcs, Kovács László.
Mezőfalva, Masinka Csaba: – Sajnos a játék alapján reális a mérkőzés eredménye. Szerettünk volna győzni, de még nem sikerült. A második félidőben jobban támadtunk, de még ez is kevés volt.
Régóta áhítozott mindkét csapat arra, hogy megszerezze első pontját, vagy pontjait. Erre egészen a hatodik fordulóig kellett várni, amikor nagy csatában igazságos döntetlen születhetett.
Az első félidő 42. percében érkezett az első találat baloldali beadásból a vendég Németh fejese révén. 0-1. A szünetet követően frissített a hazai csapat, melynek az 57. percben lett meg az eredménye. Két kapura lövésből a másodikat már nem tudta hárítani Surányi és kiegyenlíthetett Mezőfalva. Kovács talált utat a hálóba. 1-1. Az újra nyitottá váló mérkőzés remek iramot hozott, ami több gólveszélyes helyzetet okozott a kapuknál. Volt, amikor a gólvonalról mentettek a vendégek. A hazai támadások ellenére még is az Enying szerzett előnyt Kovács révén a 81. percben.
A vizitáló Kovács visszahozta az enyingi reményeket. 1-2. A gólhelyzetet vitató mezőfalvi játékost Kovács Balázst kiállította Engelhardt Bálint játékvezető, így a hátralévő időt emberhátrányban folytatta Mezőfalva. A kiállítás azonban csak feltüzelte a vendéglátókat és a 89. percben egy fejessel Rózsahegyi fejessel mentette az egy pontot. 2-2.
Mezőfalva - Enying Fejér vármegyei I. osztály találkozóFotók: Hováth László
Adony – Mór 0-1 (0-0)
Küzdelmes és nehéz meccsen vannak túl az adonyiak. A mérkőzés egyetlen találatát az 57. percbe szerezték a vendégek, amivel meg is nyerték a találkozót.
Adony: Andrejev, Hamar, Virág, Balogh, Tóth, Holentoner, Kovács, Schnierer, Kaló, Tatár, Barta. Cserék: Hegedűs, Vukajlovics, Hodula, Bagóczki, Kelemen, Bognár.
Mór: Rigó, Rózsa, Loi, szekeres, Kocsis G., Kocsis D., Tetzl, Varga, Sötét, Mészáros, Lehota. Cserék: Zámbó, Király, Hajdu, Paulik, Lehota, Szabó.
Adony, Boldoczki Sándor: — A Mór egy rendkívül jó csapat és biztosan ott lesznek a végelszámolásnál. Tényleg küzdelmesnek mondható a találkozón nyújtott játékunk. Ahogy a múltkor, ezúttal maradt ki legalább három gólreményes helyzetünk. Érzésünk szerint egy döntetlent megérdemeltünk volna, de így alakult. Összegzésként le a kalappal a srácok előtt, mert hajtottak becsülettel!