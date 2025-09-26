7 órája
Óriási verést mértek Dunaújvárosban a franciákra
Pénteken este megkezdte szereplését a hazai rendezésű női vízilabda BL-selejtezőben a Dunaújváros együttese. A DFVE kiütéses sikerrel kezdett a Bajnokok Ligája sorozatban a francia Nancy ellen, folytatás szombaton.
Sümegi Nóra öt gólig, csapata pedig kiütésig jutott a franciák ellen
Fotó: DFVE/Utánpótlás Sportfotó
A DFVE együttese ismét megméreti magát a legranbosabb európai kupasorozatban, a Bajnokok Ligája sorozatban. A főtáblára jutást ráadásul hazai medencében harcolhatja ki a csapat, miután ők rendezhetik meg a C-csoport küzdelmeit. Sőt, mivel nem akadt rá rendező, az európai szövetség felkérése alapján a D jelű hármas is Dunaújvárosban mérkőzik meg a továbbjutást érő első két hely valamelyikéért. Mivel már azt is tudni lehet, hogy a továbbjutók kik mellé kerülnek, dr. Sike József vezetőedző az első hely megszerzését tűzte ki célul, miután így nem csak bombaerős ellenfelek mellé kerülnének. Ehhez az első lépést pénteken este a francia Nancy ellen kellett megtenni, akik az előzetes papírforma alapján a trió leggyengébb együttesének számítottak.
A bemutatás részeként a hazai klub nevében Mihók Attila elnök köszöntötte a nyári világversenyeken a válogatottakal érmet szerzett dunaújvárosi játékosokat.
Így a meccskeretbe bekerült U16-os Európa-bajnoki bronzérmes Mihók Mandulát, a világbajnoki ezüstérmes Garda Krisztinát és Sümegi Nórát. Rajtuk kívül a lelátón helyet foglaló U16-os Kubik Rékát (Balogh Lola nem volt jelen) és az U16-os válogatott kapusedzőjét, Kardos Krisztinát..
Állva hagyták ellenfelüket
Az első gólt Mahieu szerezte, majd az első emberelőnyt is gólra váltotta Sümegi, Garda pedig biztos kézzel bevert egy ötméterest, így két és fél perc után 3-0-ra vezetett a DFVE. Ilyen kezdésre számított mindenki, a franciák embelőnyben sem találtak kaput, mert kiváló volt a blokk, a kontrából pedig a szerb válogatott Milicevic is megszerezte első találatát dunaújvárosi színekben. A csak tizenegy emberrel érkező Nancy edzője időkéréssel próbálta rendezni a sorokat, de a hazai kapufa is ellenük volt. A negyed felénél kis technikai malőr miatt állt meg a játék, az időmérővel volt egy kis galiba.
A kényszerszünet után sem változott a játék képe, a hazaiak domináltak, így Sümegi kapufára dobott ötöse is belefért, aztán Pál már ötre növelte az előnyt. Kakasig ritkán jutott el a labda, de akkor a helyén volt, a franciák pedig sokszor lövésig sem jutottak. Amikor Pál 6-0-ra alakította az állást, már teljes nyugalomban konstatálta a közönség, a műsorvezető fel is hívta a publikumot, használják továbbra is bátran a hangjukat.
Már ekkor olyan megnyugtató volt az előny, hogy mint azt már előre jelezte Sike mester, beküldte például Mihókot.
A negyed vége előtt a franciák végre begyötörték első góljukat, Szabó azért egy gyors válasszal még felelt. Hiába a tetemes előny, Sike József hangosan vonta kérdőre övéit az utolsó támadásnál miért hagyták szabadon lőni a franciát.
Egy kis kiengedés
A mádodik negyed elején Benlekbir a második francia gólt is meglőtte, utána a kimaradt lehetőségeket jegyezhettük fel, illetve Lima is többször találkozott a labdával. Garda bevágott egy emberelőnyt, majd egy szerencsés góllal 8-3-ra jött fel a Nancy. Szétszakadt a pálya a játékrész vége előtt, a megszerzett labdákból úszhattak meg az újvárosiak, Milicevic ziccerét előbb védte a kapus, utána Sümegi már nem rontott, aztán még az ellenfélnek is jutott egy gól. Sike József egyáltalán nem volt elégedett a nagyszünetben, a parádés első negyed után miért engedtek így ki a lányok.
Ellenállhatatlan folytatás, a 14 éves Mihók is Bajnokok Ligája gólokat lő
A fejmosás hatott, mert három perc alatt zsinórban szerzett négy góllal nyitott a DFVE, a védekezés pedig áthatolhatatlan volt, 13-4-nél már a legvérmesebb francia reményeket is eloszlatták a dunaújvárosi lányok.
A tízgólos előnyt stílszerűen az augusztusban 14. évét (!) betöltő Mihók állította be, majd utána újra beköszönt a nagy tehetségnek tartott játékos. Aztán a 18 éves Szopori Nóra is megszerezte első Bajnokok Ligája találatát.
Ahogy Sike József előre jelezte, amint lehet, a fiatalokat játszatni fogja, miután a gólkülönbség nem számít, mert nincs döntetlen eredmény. Azonban a csapat nem állt le, még öt gólt berámolt a francia kapuba. Az erejükkel teljesen elkészülő gallok talán már ekkor a meccs végét várták. Arra azonban még egy negyedet várniuk kellett, ami egy jó edzéssé alakult a dunaújvárosiak számára, végül kiütéssel zárták a találkozót.
DFVE – Nancy 27-6 (7-1, 2-3, 10-4, 8-2)
- DFVE: Kakas - Borsi 2, Garda 5, Szabó 2, Mahieu 1, Jonkl 1, Sümegi 5. Csere: Maczkó (kapus), Horváth 1, Pál 3, Milicevic 2, Katsimpri, Szopori 1, Mihók 4. Vezetőedző: Sike József.
- Nancy: Lima - Benlekbir 2, Pacheco, Raspo, Fanara 1, Stauder 1, Gurcan. Csere: Suzmecelik 3, Vezetőedző: Rami Garsau.
A folytatásban szombaton 17 órakor a holland az Európa Kupa győztes Zv De Zaan lesz az ellenfél, a csoport első helye ezen a találkozón dől el.
Pénteken este a D-csoport első meccsén a Trieszt és a Rapallo játszott egymással a Fabó Éva Sportuszodában.