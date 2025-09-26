Óriási verést mértek Dunaújvárosban a franciákra

A DFVE együttese ismét megméreti magát a legranbosabb európai kupasorozatban, a Bajnokok Ligája sorozatban. A főtáblára jutást ráadásul hazai medencében harcolhatja ki a csapat, miután ők rendezhetik meg a C-csoport küzdelmeit. Sőt, mivel nem akadt rá rendező, az európai szövetség felkérése alapján a D jelű hármas is Dunaújvárosban mérkőzik meg a továbbjutást érő első két hely valamelyikéért. Mivel már azt is tudni lehet, hogy a továbbjutók kik mellé kerülnek, dr. Sike József vezetőedző az első hely megszerzését tűzte ki célul, miután így nem csak bombaerős ellenfelek mellé kerülnének. Ehhez az első lépést pénteken este a francia Nancy ellen kellett megtenni, akik az előzetes papírforma alapján a trió leggyengébb együttesének számítottak.

A Bajnokok Ligája selejtező első meccsén Garda Krisztináék sikere egy másodpercig nem forgott veszélyben

DFVE/Utánpótlás Sportfotó

A bemutatás részeként a hazai klub nevében Mihók Attila elnök köszöntötte a nyári világversenyeken a válogatottakal érmet szerzett dunaújvárosi játékosokat.

Így a meccskeretbe bekerült U16-os Európa-bajnoki bronzérmes Mihók Mandulát, a világbajnoki ezüstérmes Garda Krisztinát és Sümegi Nórát. Rajtuk kívül a lelátón helyet foglaló U16-os Kubik Rékát (Balogh Lola nem volt jelen) és az U16-os válogatott kapusedzőjét, Kardos Krisztinát..

Állva hagyták ellenfelüket

Az első gólt Mahieu szerezte, majd az első emberelőnyt is gólra váltotta Sümegi, Garda pedig biztos kézzel bevert egy ötméterest, így két és fél perc után 3-0-ra vezetett a DFVE. Ilyen kezdésre számított mindenki, a franciák embelőnyben sem találtak kaput, mert kiváló volt a blokk, a kontrából pedig a szerb válogatott Milicevic is megszerezte első találatát dunaújvárosi színekben. A csak tizenegy emberrel érkező Nancy edzője időkéréssel próbálta rendezni a sorokat, de a hazai kapufa is ellenük volt. A negyed felénél kis technikai malőr miatt állt meg a játék, az időmérővel volt egy kis galiba.

A kényszerszünet után sem változott a játék képe, a hazaiak domináltak, így Sümegi kapufára dobott ötöse is belefért, aztán Pál már ötre növelte az előnyt. Kakasig ritkán jutott el a labda, de akkor a helyén volt, a franciák pedig sokszor lövésig sem jutottak. Amikor Pál 6-0-ra alakította az állást, már teljes nyugalomban konstatálta a közönség, a műsorvezető fel is hívta a publikumot, használják továbbra is bátran a hangjukat.

Már ekkor olyan megnyugtató volt az előny, hogy mint azt már előre jelezte Sike mester, beküldte például Mihókot.

A negyed vége előtt a franciák végre begyötörték első góljukat, Szabó azért egy gyors válasszal még felelt. Hiába a tetemes előny, Sike József hangosan vonta kérdőre övéit az utolsó támadásnál miért hagyták szabadon lőni a franciát.