1 órája
Nincs mese, tovább kell jutniuk a Bajnokok Ligája selejtezőből
Egyértelműen továbbjutás a célja a DFVE női vízilabdázóinak a hazai rendezésű BL selejtezőből. A lányok pénteken a francia Nancy, szombaton a holland De Zaan ellen vívhatják ki a Bajnokok Ligája főtábláját. Nagyüzem lesz az uszodában, mert még egy csoport szintén itt játszik.
Pál Réka, Maczkó Lilla, Sümegi Nóra és Jonkl Csenge bízik benne, ilyen vidáman tudják zárni a selejtezőt
Fotó: DFVE/Utánpótlás Sportfotó
Egy tétmeccsel a háta mögött, a Szentes elleni bajnoki siker után várja nemzetközi debütálását a Bajnokok Ligája sorozatban a DFVE együttese az új szezonban. Dr. Sike József együttese a C-csoportban pénteken 17 órakor a francia Nancy, szombaton 17 órakor pedig az Európa Kupa győztes holland Zv De Zaan ellen ugrik medencébe. Vasárnap 10-kor pedig a két külfödi csapat játszik egymással. A hármasból az első két helyezett jut tovább a csoportkörbe, az utolsók átkerülnek az Európa Kupába. A kezdés előtt a csapat nemrégiben kinevezett vezetőedzőjével, dr. Sike Józseffel beszélgettünk. A mester azzal kezdte, hogy három fronton kell helytállniuk a szezonban és Mihók Attila elnökkel meghatározták a fontossági sorrendet. Első a BL, ahol kötelező fölkerülni a főtáblára.
– Tehát nekünk ehhez az első két helyen kell végezni, ezt a feladatot kell teljesíteni. Ami szakmailag és anyagilag is egyaránt kifizetődő. Ám nem mindegy elsők, vagy másodikok leszünk, mert már tudjuk, továbbjutás esetén kikkel kerülünk össze.
Ha elsőként végzünk, olyan csoportba kerülhetünk, ahol esetleg még a nyolc közé jutásról is beszélhetünk, ha csak másodikon, akkor sokkal nehezebbe kerülünk. Ennek fényében kitűztük célul, hogy megpróbálunk az élen végezni.
– Megnéztük a hollandokat, két erős felnőtt és több utánpótlás válogatottjuk van. Szerintem ezen a meccsen fog eldőlni az első hely kérdése, mert a franciák egy árnyalattal gyengébbek, mint a nemzetközi átlag – mondta portálunknak dr. Sike József.
A szakembernek nem sok ideje volt még a csapattal dolgozni, de szerinte ez nem lesz gond, mert nagyon vevők a játékosok az általa elképzelt vízilabdára, ami közelebb van a játékossághoz, a zóna védekezéshez és kevesebb a test-test elleni munka. Egyébként a hollandok is a zónázó típusú játékot favorizálnak. Így az fog dönteni, hogy lövő, vagy a kapus teljesítményben ki tud pontosabb lenni ezen a meccsen.
A vezetőedzőnek nyilván az is könnyebbség, hogy korábban már dolgozott Dunaújvárosban az utánpótlásban és Mihók Attila segítője volt a felnőtteknél. A keretből tulajdonképpen csak a két légióst nem ismeri, mindenki mással vagy itt, vagy valamelyik utánpótlás válogatottban dolgozott együtt.
– Nagy szeretettel fogadtak a lányok, a közeg meg teljesen ismerős, szóval olyan, mintha hazajöttem volna. Egyébként mindegy mennyit voltunk együtt, nincs mese, tovább kell jutnunk! – jegyezte meg.
Sike József sok nagy csatát megélt már pályafutása során, felmerül a kérdés, van-e benne izgalom dunaújvárosi debütálása alkalmából, mint vezetőedző.
– Mindig van, mert anélkül nélkül a színészek se mennek föl a pódiumra, tehát aki már nem izgul, az már nem is biztos, hogy színész. Ez egy közös buli, tehát a vezetőedző és a csapat között nagyon-nagyon komoly kohéziónak kell lenni.
Amennyiben jók az edzések és a csapat vevő rá, abból komoly kohézióval jó dolgok születnek. Akkor van baj, ha melózik a társaság és nincs eredmény, mert akkor valahol hiba van, akkor valami hiányzik a táncból.
– Azt gondolom, induljunk el azon az úton, hogy egységben erősek leszünk, és megértjük egymást, én hiszek abban, hogy a játékosoknak milyen képességei vannak, akkor ezt így szépen össze tudjuk rakni idén.
Ismerős szakember lett a DFVE vezetőedzője, bemutatták az új játékosokat is – videóval
A DFVE keretéből mindenkire számíthat a vezetőedző, nincsen sérült, vagy beteg. Bár megjegyezte, azért mosolygósabb lenne, ha az eligazolt Kardos-testvérek itt lennének, mert a kezei alatt nőttek föl amikor itt dolgozott az utánpótlásban. Szintén vérveszteség Dobi Dorina távozta, Somogyvári Lili pedig befejezte. – Azért ez négy ember kiesése, jött helyettük két mezőnyjátékos és egy kapus, tehát így most tizenkét felnőtt korú vízilabdázónk van, hozzájuk kell majd az utánpótlásból beraknunk mindig egy-két kislányt, hogy pallérozódjanak ők is.
Ezt már a BL-selejtezőben is megteszi Sike mester a fiatalokkal, a Nancy elleni meccsen ad több lehetőséget nekik, mert nem kell a gólkülönbségre koncentrálni.
– Ugye az új szabályok és a versenykiírás alapján nincs döntetlen a nemzetközi kupában. Tehát teljesen mindegy, ki hány találattal nyer, ez már nem fog számítani, egál esetén ötméteres párbaj jön, a győztes pedig több pontot kap. Amikor reményeim szerint kinyílik az olló pénteken, akkor menjenek a fiatalok, minél több tapasztalatot és rutint szerezzenek.
Továbbjutás esetén a lehetséges ellenfelek a BL-csoportkörben
Amennyiben a DFVE együttese első helyen jut tovább, akkor a főtáblán az A-csoportba kerül. Biztos ellenfele lesz az UVSE mellett az előző szezonban bronzérmes görög Olympiakosz, továbbá a B-selejtező hármasából –Alimosz (görög), Lille (francia), Spandau 04 (német) – érkező második helyezett. Ha a dunaújvárosi csapat másodikként végez, akkor a D-csoportba kerül, a címvédő spanyol Sant Andreau, az olasz SIS Roma, illetve az A-selejtező – CN Terrassa (spanyol), Glyfada (görög), Eger – első helyezettje mellé.
Egy másik Bajnokok Ligája selejtezőnek is Dunaújváros a házigazdája
A vízilabda szerelmesei nem csak a DFVE mérkőzéseit nézhetik meg a Fabó Éva Sportuszodában péntektől vasárnapig, ugyanis a D-csoport küzdelmeinek is Dunaújváros ad otthont, ebben a spanyol Mataro, illetve az olasz Rapallo és Trieszt szerepel. Az európai szövetség honlapjának tájékoztatása szerint a hármas egyik tagja sem akart rendező lenni, így az újvárosi klubot kérték fel házigazdának. Az ő menetrendjük az alábbi:
- Péntek 19 óra: Trieszt - Rapallo
- Szombat 19 óra: Mataro - Rapallo
- Vasárnap 12 óra: Mataro - Trieszt