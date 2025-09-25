Nincs mese, tovább kell jutniuk a Bajnokok Ligája selejtezőből

Egy tétmeccsel a háta mögött, a Szentes elleni bajnoki siker után várja nemzetközi debütálását a Bajnokok Ligája sorozatban a DFVE együttese az új szezonban. Dr. Sike József együttese a C-csoportban pénteken 17 órakor a francia Nancy, szombaton 17 órakor pedig az Európa Kupa győztes holland Zv De Zaan ellen ugrik medencébe. Vasárnap 10-kor pedig a két külfödi csapat játszik egymással. A hármasból az első két helyezett jut tovább a csoportkörbe, az utolsók átkerülnek az Európa Kupába. A kezdés előtt a csapat nemrégiben kinevezett vezetőedzőjével, dr. Sike Józseffel beszélgettünk. A mester azzal kezdte, hogy három fronton kell helytállniuk a szezonban és Mihók Attila elnökkel meghatározták a fontossági sorrendet. Első a BL, ahol kötelező fölkerülni a főtáblára.

Dr. Sike József vezetőedző szerint nincs mese, tovább kell jutni a Bajnokok Ligája főtáblájára, amire képes is együttese

Fotó: Gallai Péter

– Tehát nekünk ehhez az első két helyen kell végezni, ezt a feladatot kell teljesíteni. Ami szakmailag és anyagilag is egyaránt kifizetődő. Ám nem mindegy elsők, vagy másodikok leszünk, mert már tudjuk, továbbjutás esetén kikkel kerülünk össze.

Ha elsőként végzünk, olyan csoportba kerülhetünk, ahol esetleg még a nyolc közé jutásról is beszélhetünk, ha csak másodikon, akkor sokkal nehezebbe kerülünk. Ennek fényében kitűztük célul, hogy megpróbálunk az élen végezni.

– Megnéztük a hollandokat, két erős felnőtt és több utánpótlás válogatottjuk van. Szerintem ezen a meccsen fog eldőlni az első hely kérdése, mert a franciák egy árnyalattal gyengébbek, mint a nemzetközi átlag – mondta portálunknak dr. Sike József.