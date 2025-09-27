4 órája
Bravúros győzelem, idegtépő hajrában (képgalériával, videóval)
A Dunaújvárosi FVE női vízilabdacsapata hazai környezetben harcolta ki a Bajnokok Ligájában a főtáblára jutást. Szombaton este a holland Zv De Zaan ellen a csoportelsőség volt a tét. A DFVE nagy csatában nyert, és első helyezettként jutott a Bajnokok Ligája főtáblájára.
A dunaújvárosiak sok helyzetet alakítottak ki a hollandok kapuja előtt
Fotó: Horváth László - duol.hu
Három csapat szerepel a dunaújvárosi csoportban, és az első kettő jut a Bajnokok Ligája főtáblájára. A francia Nancyt 27-6-ra győzte le a DFVE, ezzel gyakorlatilag eldőlt, hogy rossz esetben második helyen továbbjutnak a csoportból. Ennek ellenére a szombati mérkőzés nem volt tét nélküli, mivel a csoportelső a folytatásban könnyebb ágra kerül, mint a második.
Bajnokok Ligája, irány a főtábla!
A találkozó első ráúszásánál a hollandok hozták el a labdát, de az első támadásból nem született gól. A folytatásban mindkét oldalon volt egy-egy nagyszerű kapus beavatkozás, majd ötméteresből a vendégek szerezték meg a vezetést. Kettő-kettő után lett először előny a DFVE csapatánál, a dunaújvárosi csapat jól védekezett, a kapuban Maczkó Lilla biztos pont volt. A DFVE folyamatosan alakította ki a helyzeteit, két kapufát is lőtt, de a vezetést nem tudta átvenni.
Ötvenhat másodperc volt hátra az első negyedből, amikor Katsimpri megszerezte a vezetést a hazaiak számára. Ezután már a hollandok futottak az eredmény után.
Az első játékrész 4-3-as dunaújvárosi vezetéssel végződött.
A második negyedben egyre nőtt a feszültség, a DFVE fél perc alatt két gólt is lőtt, és 6-3-ra elhúzott ellenfelétől. A dunaújvárosiak továbbra is jól védekeztek, hibákra kényszerítették a hollandokat, Maczkó a kapuban pedig több bravúrt is bemutatott. A negyedet Garda Krisztina magabiztos, ötméteresből szerzett gólja zárta le. (9-7)
DFVE - ZV De Zaan BL-selejtező mérkőzésFotók: Horváth László
A harmadik játékrészben tovább fokozódtak az izgalmak, a hollandok nem akartak leszakadni a mieinkről. Ebben az is segítette őket, hogy támadásban egy kicsit kapkodtak a dunaújvárosi hölgyek. A DFVE védekezése továbbra is rendben volt, és a kapusteljesítményre sem lehetett panasz. A negyed utolsó másodperceiben olyan játékot láthattunk, ami tűzbe hozta a dunaújvárosi közönséget.
A befejező játékrész előtt semmi sem dőlt el, 13-12-es DFVE vezetésnél kezdődhetett a hajrá.
Az a hajrá, ami - már "megszokottnak" mondható -, dunaújvárosi kapufával kezdődött, ez már az ötödik volt a mérkőzés során. Támadásban továbbra is bizonytalan volt a DFVE, távolról a lövéseik nem sikerültek. Négy perc volt hátra, amikor 13-13-at mutatott az eredményjelző.
Az utolsó percekben jött két Maczkó-bravúr, amellett Sümegi és Milicevic egy-egy gólja, ami 15-13-as DFVE-győzelmet eredményezett.
Ezzel a sikerrel a dunaújvárosi alakulat csoportelsőként jutott a Bajnokok Ligája főtáblájára. Nem véletlenül búcsúzott a hölgyektől a közönség vastapssal.
DFVE - ZV de Zaan 15-13 (4-3, 5-4, 4-5, 2-1)
DFVE: Maczkó - Karancsi, Borsi (3), Horváth (1), Mahiue (2), Szabó, Garda (2), Pál (1), Szopori, Milicevic (2), Sümegi (2), Kakas, Katsimpri (2). Vezetőedző: Sike József.