Bajnokok Ligája

31 perce

Bravúros győzelem, idegtépő hajrában (képgalériával, videóval)

A Dunaújvárosi FVE női vízilabdacsapata hazai környezetben harcolta ki a Bajnokok Ligájában a főtáblára jutást. Szombaton este a holland Zv De Zaan ellen a csoportelsőség volt a tét. A DFVE nagy csatában nyert, és első helyezettként jutott a Bajnokok Ligája főtáblájára.

Agárdy Csaba
A dunaújvárosiak sok helyzetet alakítottak ki a hollandok kapuja előtt

Fotó: Horváth László - duol.hu

Három csapat szerepel a dunaújvárosi csoportban, és az első kettő jut a Bajnokok Ligája főtáblájára. A francia Nancyt 27-6-ra győzte le a DFVE, ezzel gyakorlatilag eldőlt, hogy rossz esetben második helyen továbbjutnak a csoportból. Ennek ellenére a szombati mérkőzés nem volt tét nélküli, mivel a csoportelső a folytatásban könnyebb ágra kerül, mint a második.

Bajnokok Ligája
Bajnokok Ligája főtáblájára jutott a DFVE Fotó: Horváth László

Bajnokok Ligája, irány a főtábla!

A találkozó első ráúszásánál a hollandok hozták el a labdát, de az első támadásból nem született gól. A folytatásban mindkét oldalon volt egy-egy nagyszerű kapus beavatkozás, majd ötméteresből a vendégek szerezték meg a vezetést. Kettő-kettő után lett először előny a DFVE csapatánál, a dunaújvárosi csapat jól védekezett, a kapuban Maczkó Lilla biztos pont volt. A DFVE folyamatosan alakította ki a helyzeteit, két kapufát is lőtt, de a vezetést nem tudta átvenni. 

Ötvenhat másodperc volt hátra az első negyedből, amikor Katsimpri megszerezte a vezetést a hazaiak számára. Ezután már a hollandok futottak az eredmény után. 

Az első játékrész 4-3-as dunaújvárosi vezetéssel végződött. 

A második negyedben egyre nőtt a feszültség, a DFVE fél perc alatt két gólt is lőtt, és 6-3-ra elhúzott ellenfelétől. A dunaújvárosiak továbbra is jól védekeztek, hibákra kényszerítették a hollandokat, Maczkó a kapuban pedig több bravúrt is bemutatott. A negyedet Garda Krisztina magabiztos, ötméteresből szerzett gólja zárta le. (9-7)

DFVE - ZV De Zaan BL-selejtező mérkőzés

Fotók: Horváth László

A harmadik játékrészben tovább fokozódtak az izgalmak, a hollandok nem akartak leszakadni a mieinkről. Ebben az is segítette őket, hogy támadásban egy kicsit kapkodtak a dunaújvárosi hölgyek. A DFVE védekezése továbbra is rendben volt, és a kapusteljesítményre sem lehetett panasz. A negyed utolsó másodperceiben olyan játékot láthattunk, ami tűzbe hozta a dunaújvárosi közönséget.

 A befejező játékrész előtt semmi sem dőlt el, 13-12-es DFVE vezetésnél kezdődhetett a hajrá.

Az a hajrá, ami - már "megszokottnak" mondható -, dunaújvárosi kapufával kezdődött, ez már az ötödik volt a mérkőzés során. Támadásban továbbra is bizonytalan volt a DFVE, távolról a lövéseik nem sikerültek. Négy perc volt hátra, amikor 13-13-at mutatott az eredményjelző. 

Az utolsó percekben jött két Maczkó-bravúr, amellett Sümegi és Milicevic egy-egy gólja, ami 15-13-as DFVE-győzelmet eredményezett. 

Ezzel a sikerrel a dunaújvárosi alakulat csoportelsőként jutott a Bajnokok Ligája főtáblájára. Nem véletlenül búcsúzott a hölgyektől a közönség vastapssal. 

DFVE - ZV de Zaan 15-13 (4-3, 5-4, 4-5, 2-1)

DFVE: Maczkó - Karancsi, Borsi (3), Horváth (1), Mahiue (2), Szabó, Garda (2), Pál (1), Szopori, Milicevic (2), Sümegi (2), Kakas, Katsimpri (2). Vezetőedző: Sike József.

 

