Bravúros győzelem, idegtépő hajrában (képgalériával, videóval)

Három csapat szerepel a dunaújvárosi csoportban, és az első kettő jut a Bajnokok Ligája főtáblájára. A francia Nancyt 27-6-ra győzte le a DFVE, ezzel gyakorlatilag eldőlt, hogy rossz esetben második helyen továbbjutnak a csoportból. Ennek ellenére a szombati mérkőzés nem volt tét nélküli, mivel a csoportelső a folytatásban könnyebb ágra kerül, mint a második.

Bajnokok Ligája főtáblájára jutott a DFVE Fotó: Horváth László

Bajnokok Ligája, irány a főtábla!

A találkozó első ráúszásánál a hollandok hozták el a labdát, de az első támadásból nem született gól. A folytatásban mindkét oldalon volt egy-egy nagyszerű kapus beavatkozás, majd ötméteresből a vendégek szerezték meg a vezetést. Kettő-kettő után lett először előny a DFVE csapatánál, a dunaújvárosi csapat jól védekezett, a kapuban Maczkó Lilla biztos pont volt. A DFVE folyamatosan alakította ki a helyzeteit, két kapufát is lőtt, de a vezetést nem tudta átvenni.

Ötvenhat másodperc volt hátra az első negyedből, amikor Katsimpri megszerezte a vezetést a hazaiak számára. Ezután már a hollandok futottak az eredmény után.

Az első játékrész 4-3-as dunaújvárosi vezetéssel végződött.

A második negyedben egyre nőtt a feszültség, a DFVE fél perc alatt két gólt is lőtt, és 6-3-ra elhúzott ellenfelétől. A dunaújvárosiak továbbra is jól védekeztek, hibákra kényszerítették a hollandokat, Maczkó a kapuban pedig több bravúrt is bemutatott. A negyedet Garda Krisztina magabiztos, ötméteresből szerzett gólja zárta le. (9-7)