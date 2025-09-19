2 órája
Amikor egy táskányi pénzt ittak el
Folytatódott az Intercisa Múzeum sporttörténeti előadás-sorozata. Csütörtökön a vendég dr. Szabó József "Dzsoni", az Acélművek Kft. egykori igazgatója, a Dunaferr SE elnöke volt. Elsősorban a dunaújvárosi sportélet aranykorára, a 90-es évek közepére és a 2000-es évek elejére emlékeztek.
Az Intercisa Múzeum udvarán tartották meg az előadást
Fotó: Agárdy Csaba
Az esemény házigazdája, és moderátora Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum intézményvezetője volt. Az előadás első része arról szólt, hogyan került Szabó József Ózdról Dunaújvárosba. A történet lényege: az édesapja kohómérnök volt, és ide kellett jönnie. Ő akkor végezte az általános iskola negyedik osztályát, majd 1968-ban az acélműben kezdett el dolgozni, édesapja nyomdokába lépve, kohómérnökként. A sport az életének mindig szerves része volt. 1982-ben lett, az akkor még Dunaújvárosi Kohász nevű egyesület társadalmi elnöke, erre Szabó József így emlékezett vissza (később azután jöhetett a dunaújvárosi sport aranykora).
Az aranykor első bajnokcsapata a hokisoké volt
– Egyszer hivatott Gadanecz György, a városi pártbizottság első titkára, hogy legyek a klub elnöke, elsőre nem vállaltam, majd Gadanecz hozott egy döntést, miszerint dr. Sápi Tibor legyen az ügyvezető elnök, én pedig a társadalmi elnök.
De hogyan lett egy átlagos vidéki egyesületből egy nemzetközi szinten is eredményes klub? – Egy elnökségi ülésen feltettem a kérdést, nem unjuk még azt, hogy a csapataink hol feljutnak az első osztályú bajnokságokba, hol kiesnek, csináljunk bajnokcsapatokat, és neki kezdtünk munkának. Mindig volt bennem az élet minden területén versenyszellem. Először a jégkorongozóknál alakítottuk ki a hátteret.
1985-ben Erdélyből áthoztuk Kercsó Árpádot. Nehéz ember volt, de ha ő nincs, Magyarországon most sincs minőségű jégkorong. Kercsó elkezdett Dunaújvárosban dolgozni, elkezdte nevelni azt a korosztályt, amit a mai napig a magyar hoki aranygenerációjának neveznek.
– 1993-ban döntött Kercsó úgy, hogy a 16-17 éves gyerekeket elindítja a felnőttek között, ekkor többen mondták, szétszedik, agyonverik a rutinos játékosok a mi fiataljainkat, Kercsó így válaszolt: – Ezek a fiúk olyan gyorsak, hogy utol se érik majd őket. Így is lett, 1995-ben a Budapest Sportcsarnokban a Ferencvárost verve bajnok lett a Dunaferr SE. Később megépült a jégcsarnok. Amikor a szurkolók megláttak egy-egy mérkőzésen, rögtön rázendítettek arra a rigmusra, hogy „Fedjék be a jégpályát!”. Befedtük.
Az sem volt egyszerű ügy, de úgy át tudtam vinni a dolgot, hogy a tervezőknek azt mondtam, a vasmű termékeiből épüljön fel a csarnok.
Pénz kellett ide, nem az én személyem
Farkas Lajos ekkor felvetette, hogy Szabó "Dzsoni" nélkül ez nem történhetett volna meg. Az egykori elnök erre így reagált: – Pénz kellett ide, nem az én személyem.
Az összejövetelen ezután a női és a férfi kézilabda-szakosztályra terelődött a szó. A férfiak három bajnoki ezüstérem után 2000-ben értek a csúcsra.
– A szakosztályt dr. Sándor Péter és dr. Bene Gyula vezette. Egyszer mondtam nekik, olyan edzőt hozzanak ide, aki már csinált bajnokcsapatot. Ez volt Skaliczki László, aki korábban a Szegeddel egyszer már megtörte a Veszprém győzelmi sorozatát. 2000-ben megtette ezt Dunaújvárosban is.
Laurencz kocsija, illetve a dollár-euró kapcsolata
A női kézilabdázók 1998-ban nyerték meg az NB I-et, majd még négyszer: – Jakab Irén volt a szakosztály egyik vezetője, az ő ötlete volt, hogy hozzuk ide az akkori szövetségi kapitányt, Laurencz Lászlót. Laurencz egyből egy kocsit kért, és megadtuk neki. Emlékezetes volt az egyik nemzetközi kupameccsre való utazásunk. Kijevben játszott a csapat, és a repülés nem volt kellemes, meg voltunk győződve arról, hogy lezuhanunk.
Ekkor eszembe jutott, hogy egy jósnő egyszer azt mondta nekem, repülőgép-baleset áldozata leszek, ezt elmondtam a körülöttem ülőknek, így még nagyobb lett a pánik.
– Végül megúsztuk. Volt nálunk egy táskányi hrivnya (Ukrajna hivatalos pénzneme - a szerk.), az egészet rögtön elittuk. De érdekes volt Radulovics Bojana szerződtetése is Nagykanizsáról. Tudni kell, hogy abban az időben az euró jóval gyengébb volt, mint az amerikai dollár. Mondtam a szakosztály vezetésének, húszezer euróig elmehetnek a tárgyalásnál, azután jöttek hozzám, Bojana elfogadta az ajánlatunkat, azt csak később tudtam meg, hogy a 20 000 stimmelt, de nem euró volt, hanem dollár.
A folytatásban kiderül, tényleg kiütötte-e Gunnar Prokopot
Beszámolónkat folytatjuk, a sporttörténeti előadás második részében arra is fény derül, hogy Szabó Dzsoni tényleg kiütötte-e a bécsi Hypobank női kézilabdázóinak tulajdonosát, Gunnar Propokot a Dunaújvárosi Jégcsarnokban.