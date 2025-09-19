Amikor egy táskányi pénzt ittak el

Az esemény házigazdája, és moderátora Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum intézményvezetője volt. Az előadás első része arról szólt, hogyan került Szabó József Ózdról Dunaújvárosba. A történet lényege: az édesapja kohómérnök volt, és ide kellett jönnie. Ő akkor végezte az általános iskola negyedik osztályát, majd 1968-ban az acélműben kezdett el dolgozni, édesapja nyomdokába lépve, kohómérnökként. A sport az életének mindig szerves része volt. 1982-ben lett, az akkor még Dunaújvárosi Kohász nevű egyesület társadalmi elnöke, erre Szabó József így emlékezett vissza (később azután jöhetett a dunaújvárosi sport aranykora).

Farkas Lajos (balról) és dr. Szabó József "Dzsoni" a Dunaferr SE aranykoráról beszélgetett

Fotó: Agárdy Csaba

Az aranykor első bajnokcsapata a hokisoké volt

– Egyszer hivatott Gadanecz György, a városi pártbizottság első titkára, hogy legyek a klub elnöke, elsőre nem vállaltam, majd Gadanecz hozott egy döntést, miszerint dr. Sápi Tibor legyen az ügyvezető elnök, én pedig a társadalmi elnök.

De hogyan lett egy átlagos vidéki egyesületből egy nemzetközi szinten is eredményes klub? – Egy elnökségi ülésen feltettem a kérdést, nem unjuk még azt, hogy a csapataink hol feljutnak az első osztályú bajnokságokba, hol kiesnek, csináljunk bajnokcsapatokat, és neki kezdtünk munkának. Mindig volt bennem az élet minden területén versenyszellem. Először a jégkorongozóknál alakítottuk ki a hátteret.

1985-ben Erdélyből áthoztuk Kercsó Árpádot. Nehéz ember volt, de ha ő nincs, Magyarországon most sincs minőségű jégkorong. Kercsó elkezdett Dunaújvárosban dolgozni, elkezdte nevelni azt a korosztályt, amit a mai napig a magyar hoki aranygenerációjának neveznek.

– 1993-ban döntött Kercsó úgy, hogy a 16-17 éves gyerekeket elindítja a felnőttek között, ekkor többen mondták, szétszedik, agyonverik a rutinos játékosok a mi fiataljainkat, Kercsó így válaszolt: – Ezek a fiúk olyan gyorsak, hogy utol se érik majd őket. Így is lett, 1995-ben a Budapest Sportcsarnokban a Ferencvárost verve bajnok lett a Dunaferr SE. Később megépült a jégcsarnok. Amikor a szurkolók megláttak egy-egy mérkőzésen, rögtön rázendítettek arra a rigmusra, hogy „Fedjék be a jégpályát!”. Befedtük.