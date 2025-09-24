Két dunaújvárosi csapattal indul az Andersen Liga

Szeptember 27-én rajtol az Andersen Liga új, immár negyedik idénye. A másodosztályú bajnokságba minden eddiginél több, 12 csapat nevezett. Az Óbuda nem indul a mostani szezonban, de visszatér a Dunaújvárosi Acélbikák-ASP, valamint új résztvevőt köszönhetünk a Hokiklub Budapest és a DEAC Jégkorong Akadémia révén. A MAC Budapest AHC és a szintén dunaújvárosi DUE-Angels új néven indul.

Pinczés Olivér lett legutóbb az Andersen Liga pontkirálya

Fotó: Andersen Liga

Andersen Liga, amit a szurkolók megszerettek

„Az elmúlt három szezonban egy izgalmas történet bontakozott ki előttünk, mind sportszakmai, mind szurkolói szemmel követve az eseményeket. A színvonal sokkal gyorsabban fejlődött, mint arra szerintem bárki számított volna, igazi presztízscsaták születtek, nem voltak visszalépések vagy más, nem várt negatív fejlemények. A szurkolók is megszerették ezt a ligát, ez a nézőszámban is megmutatkozik, és külön öröm, hogy a döntők szinte végig közel telt házzal mentek. Az új szezon kezdetén minden feltétel adott a továbbfejlődéshez, a továbblépéshez. Új város jelent meg az Andersen Liga térképén, Debrecen, és visszatért Dunaújváros is. Immár többségben vannak a vidéki csapatok, ami egybevág azzal a fontos célkitűzésünkkel, hogy csökkentsük a bajnokság fővároscentrikusságát. Új induló a Hokiklub Budapest is, amely a Tüskecsarnokban fogja játszani mérkőzéseit. Ők korábban az Erste Ligában is szerepeltek két szezon erejéig, és több alkalommal megnyerték az OB3-at,

az egyik legerősebb amatőr csapatnak számítottak eddig, és most látták elérkezettnek az időt arra, hogy szintet lépjenek, amit üdvözlünk” – mondta a Magyar Jégkorong Szövetség honlapjának a névadó Andersen ügyvezető partnere, Radnai Károly.

Az Andersen Liga alapszakaszában egy oda-vissza kört játszanak a csapatok, majd a 22 forduló, február 28. után a legjobb nyolc a playoffba jut. A negyeddöntős párharcok az egyik fél második győzelméig tartanak, az elődöntőben és a fináléban viszont már három sikerre van szükség. Változás, hogy már csak három idegenlégióst nevezhetnek a mérkőzésekre az együttesek.